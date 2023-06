Kaum Ampelweibchen

Von: Manfred Niekisch

In der Verkehrssicherung hat die Gerechtigkeit der Geschlechter noch Defizite. Bei Hornissen sind Männer sowieso Randfiguren. Die Kolumne.

Sie markieren einen nostalgischen Unterschied zwischen Ost und West, genauer gesagt zwischen der damaligen Bundesrepublik Deutschland und der in Springer-Blättern mit Anführungszeichen und dem Adjektiv „sogenannte“ versehenen Deutschen Demokratischen Republik. Die Rede ist von den Ampelmännchen: silhouettenhaft streng im freien Land, eher locker schlendernd im Sozialismus. Erhalten geblieben sind sie exakt so nach der Wiedervereinigung. Die Welle der Geschlechtergerechtigkeit ging weitgehend spurlos an ihnen vorbei. Kaum Ampelweibchen weit und breit.

Ähnlich wandlungsresistent zeigen sich die Verkehrszeichen, mit denen davor gewarnt wird, dass Wildtiere die Fahrbahn kreuzen. Hier zeigt die schwarze Silhouette durchweg männliche Rehe, so als ob es nur Böcke gäbe. Dabei differenziert die Jägersprache die weiblichen Rehe je nach Alter so schön in Schmalrehe, Ricken, Geltricken. Rehböcke sind dagegen einfach Böcke. Merkwürdig, denn der Bock war nicht gerade eine ehrende Auszeichnung bei Schützenfesten. Einen Bock als Prämie bekam, gewissermaßen zum Hohn, ein besonders schlechter Schütze. Er hatte eben den Bock geschossen.

Natürlich gibt es außer der Fortdauer ihrer Existenz auf den besagten Licht- und Verkehrszeichen keinen weiteren Zusammenhang zwischen Böcken und Ampelmännchen. Naheliegend aber recht billig wären Kalauer über männliche Vertreter der Regierungs-Ampel und das Schießen von Böcken. Wobei letzteres in der Welt der Jäger ja eigentlich eine positiv konnotierte Tätigkeit ist. Angesichts der durch Verbiss verursachten Wildschäden an Bäumen erscheint sie auch aus waldbaulichen Gründen angemessen.

Längst vergangen sind die im Volkslied beschriebenen Zeiten als ein Jäger aus Kurpfalz reitend im grünen Wald unterwegs war und das Wild daherschoss so wie es ihm gefällt. Nichts davon stimmt mehr. Die Kurpfalz als politische Einheit existiert nicht mehr, wird höchstens vom Dialekt definiert, die Jäger reiten nicht mehr, und anstatt nach Belieben herumzuschießen, gibt es Hege- und Abschusspläne. Und der einst so grüne Wald weist unter Sturmfolgen und Trockenheit inzwischen andere Farben auf. So wie der Bauer nicht mehr im Märzen die Rösslein einspannt und der Müller am rauschenden Bach nicht mehr bei Tag und Nacht wach ist.

Ob stattdessen einmal zeitgemäße Volkslieder entstehen, in denen verewigt wird, dass Bürgerinnen und Bürger sich beim bundesweit organisierten Zählen von Insekten engagieren? Eher unwahrscheinlich, wenngleich nicht unbedeutend. Gerade jetzt, wo die erste Zählphase des Jahres vorbei ist und der Naturschutzbund Deutschland die Ergebnisse bekannt gab.

Dass da ausgerechnet die Hornissenpopulation schöne Zuwächse verzeichnet, braucht nicht zu beunruhigen. Selbst Allergikerinnen und Allergiker müssen vor den stechfaulen Insekten weniger Angst haben als vor Bienen und Wespen. Bienen haftet eh ein positives Image an, und Wespen auf dem Zwetschgenkuchen nerven, wohingegen Hornissen von solch süßer Speise gar nichts wissen wollen. Zudem fressen Hornissen Wespen, was sind sie doch für brave Tiere. Bis auf ein bisschen Begattung spielen Männer in der Hornissenwelt keine Rolle. Nur junge Königinnen überdauern den Winter, sorgen für Nachwuchs und sichern mit Unterstützung ihrer Arbeiterinnen das Überleben ihres Volkes. Rehsilhouetten und Ampelfiguren machen hingegen selbst in rein männlicher Ausprägung unsere Straßen etwas sicherer.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.