Jetzt ist Schluss mit Shopping

Von: Michael Herl

Teilen

Ein Mann trägt eine Einkaufstasche von Aldi. © imago

Die Zeiten des Überflusses sind vorbei – gut so. Wir sind zu lange zu stark gewachsen. Es wird Zeit, zu einem Normalmaß zu finden – auch bei den Öffnungszeiten. Die Kolumne.

Eigentlich wäre ja mit dem Begriff „Shopping“ schon alles gesagt. Denn wie so viele Anglizismen beschreibt er eine Übertreibung einer Tätigkeit, für die das deutsche Wort nicht ausreicht. So ist zum Beispiel mit „Hiking“ etwas Schweißtreibenderes gemeint als wandern, wer „chillt“, tut Spannenderes als sich nur auszuruhen, „Kidnapping“ bringt zur Dramatisierung gleich ein Kind mit ins Spiel, auch wenn es sich um eine dröge Entführung handelt, und wer „entertaint“, verspricht Gewaltigeres als die deutsche Unterhaltung – auch wenn er nur dumme Witze erzählt, über die keine Sau lachen kann.

So versteht es sich von selbst, dass ein „Comedian“ Prickelnderes suggeriert als ein tumber Komiker. Was für ein Quatsch das ist, versteht man, wenn man das Dummgesabbel eines Mario Barth mit der Genialität eines Heinz Ehrhard vergleicht. So meint natürlich auch „Shopping“ etwas viel Gigantischeres als einkaufen.

Als Kind lebte ich in Italien, und meine Mutter ging fast täglich mit mir in einen winzigen „Alimentari“, ein Lebensmittellädchen. Dabei beobachtete ich häufig, wie gegen Mittag alte Frauen etwas Parmesankäse fürs Mittagessen kauften. Der Parmesan wurde frisch gerieben und in ein Pergamenttütchen gefüllt. Er kostete nur wenige Lire, war aber ein Luxusartikel, den viele Leute sich nur grammweise leisten konnten. War also der Kauf von zehn Gramm Käse auch „Shopping“?

Oder meine Oma, daheim in der Pfalz. Sie ging manchmal zum Metzger und kaufte „ein Viertel Hausmacher“ fürs Abendessen. Ein Viertel, das meinte ein Viertelpfund, also 125 Gramm, sprich 62,5 Gramm Leberwurst und 62,5 Gramm Blutwurst. Mehr konnte oder wollte man sich nicht leisten. War das etwa auch „Shopping“?

Shopping meint also mehr als nur den Erwerb von Gütern. Denn denkt man darüber nach, fallen einem Attribute wie Maßlosigkeit ein, Überfluss, Protzerei und natürlich auch Wohlstandsgesellschaft. Wenn einem langweilig ist, geht man Geld ausgeben. Ein netter Zeitvertreib – mit dem es allerdings zusehends vorbei ist. Selbst im reichen Frankfurt haben immer mehr Leute nicht die Mittel zum stundenlangen Flanieren mit gleichzeitigem Erwerb von Unnötigem. In der Provinz ist das schon länger so, die vielen Leerstände in den Innenstädten zeugen davon.

Das ist Realität, und so wird es auch lange bleiben. Es wird kein Zurück geben, bestenfalls ein Anders. Und das wird ohne Wachstum auskommen müssen, auch wenn das noch so oft von Freidemokraten und Christsozialen herbeigebetet wird.

Wachstum ist ein Relikt, und das ist gut so. Wir sind viel zu lange viel zu stark gewachsen – naturgemäß auf Kosten anderer. Und wenn es nun mit der maßlosen Shopperei vorbei ist, lohnt es sich, über Reaktionen nachzudenken. Zum Beispiel die Ladenöffnungszeiten. Einst hatten Geschäfte werktags um 18.30 Uhr zu schließen und samstags um 14 Uhr. Frage: Muss man abends um elf einkaufen können? Antwort: nein. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass es nicht immer alles gibt. Also ist das doch schon mal eine gute Übung.

Und so ganz nebenbei würden viele Arbeitskräfte frei werden, die in anderen Branchen bitter benötigt werden. Also los! Und bevor gemeckert wird: Die Zeiten müssen selbstredend auch für Lieferdienste gelten. Ist ja wohl klar.

Michael Herl ist Theatermacher und Autor.