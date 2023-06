Ist die Masse der Feind des Guten?

Von: Michael Herl

Teilen

Straßenfeste begannen oft klein und gemütlich. Jetzt sind manche so, dass Menschen flüchten - vielleicht nach Venedig.

Eigentlich ist es ja schön, wenn Menschen reisen. Wie man an der Angst vor nicht vorhandenen Fremden in einigen Gebieten Dunkeldeutschlands sieht, bedeutet vielen das Unbekannte eine Bedrohung, die jedoch schwindet, sobald das Unbekannte bekannter wird – wie man in anderen Teilen der Republik sieht, wo Fremde vorhanden und deswegen auch nicht mehr fremd und deswegen nicht mehr bedrohlich sind.

Kurz gesagt: Wenn man sich näherkommt, fürchtet man sich nicht mehr voreinander. Es gibt auch Ausnahmen, doch die gibt es immer, also wollen wir sie hier mal vernachlässigen, sonst kommen wir ja nicht weiter.

Reisen, sprich das Kennenlernen anderer Menschen und Kulturen, kann also die Friedliebe fördern. Doch wie bei so vielem Guten kann zu viel davon auch Gegenteiliges erzeugen. Man kennt das vom Essen von Schokolade oder dem Trinken von Bier. So ist es leider auch mit der Reiserei.

Am meisten davon betroffen sind Städte, da sich dort viele Besichtigende auf engem Raum ballen. Man denke nur an Ansiedlungen wie Rom, Venedig, Paris oder Barcelona. Wundervolle Städte, allemal eine Reise wert. Ihr Reiz allerdings bedeutet vielen nur noch eine wehmütige Erinnerung. Sie fahren nicht mehr hin, selbst in der Nebensaison.

Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich als Kind in Rom in der Fontana di Trevi plantschte. Wie einst die junge Anita Ekberg in „La Dolce Vita“. Allerdings gewiss weniger galant, denn ich wollte ja auch keinen Marcello Mastroianni betören, sondern 100-Lire-Münzen aus dem Wasser klauben, die Touristen in der Hoffnung wiederzukehren dorthin geworfen hatten.

Wegen Leuten wie mir wurde der Brunnen schließlich umzäunt und von Polizisten bewacht. Damals konnte man auch noch in Venedig auf der Piazza San Marco an Automaten Tütchen mit Maiskörnern zum Füttern der Tauben erwerben. Heute ist das Mästen dieser Tiere unter Androhung von Daumenschrauberei und Kerkerhaft verboten.

Vermutlich wird in der Trattoria um die Ecke einem deutschen Kind auch nicht mehr ein Teller dieser köstlichen Ravioli nach dem anderen hingestellt, weil die Köche sich freuen, dass es dem kleinen Dicken so schmeckt. Wahrscheinlich tut man auch gut daran, denn heute stünden schon zehn Minuten später hundert dicke kleine Instagram-Follower im Lokal und begehrten das gleiche.

Es gab also Zeiten, die definitiv vorbei sind und auch nie wiederkehren werden. Doch man muss gar nicht wegfahren, um von den Veränderungen betroffen zu werden. Vergangenes Wochenende war in Frankfurt wieder ein Straßenfest. Ich weiß noch, wie das die ersten Male stattfand, vor etwa dreißig Jahren.

Damals stellten ansässige Wirte einen Grill und ein paar Tische raus, einer hatte gar einen riesigen Schwertfisch an den Spieß gesteckt, und man saß und aß und trank und plauderte und hatte Freude. Heute schallt aus unzähligen Buden Ohrenbetäubendes, angeboten wird schier unbezahlbares kaum Genießbares, und durch das Sträßlein drängen sich Zigtausende Vergnügungssüchtige.

Die meisten davon sind extra angereist, aus dem Umland, zum „Event“ nach Frankfurt. Leute, die dort wohnen, trifft man kaum. Viele sind an diesem Wochenende extra weggefahren. Geflüchtet. In einen kurzen Urlaub. Einige vielleicht sogar nach Venedig.

Michael Herl ist Autor und Theatermacher.