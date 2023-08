Invasion an der Ostsee

Von: Harry Nutt

In Kühlungsborn an der Ostsee ist normaler Sommerbetrieb. Das ist nicht immer so. Alle paar Jahre trüben sehr viele Marienkäfer bei einigen Urlauberinnen und Urlaubern die Stimmung. © dpa

Marienkäfer treten immer mal wieder in großer Zahl an der Küste auf. Wir fassten sie damals weder als Naturkatastrophe noch als biblische Plage auf. Die Kolumne

Es war der letzte Sommer vor dem Abitur, und mein Freund Matthias hatte uns – Jochem, Ursula und mich – überredet, gemeinsam mit seiner Mutter zum Zelten an die Ostsee zu fahren. Keine Familiensache, die Mutter würde ihre eigenen Kreise ziehen. Wir wähnten uns frei für juvenile Erkundungen aller Art.

Der Campingplatz war nicht weit entfernt von der Ferienanlage Damp 2000, die damals, 1976, noch eine futuristische Anmutung hatte. Die Nähe von Luxus und Massentourismus schien noch nicht derart paradox wie heute. Weil mir mein erster Berlinbesuch zu diesem Zeitpunkt jedoch noch bevorstand, kamen mir sich überlagernde Assoziationen von Märkisches Viertel und Yachthafen nicht in den Sinn.

Es war, wie eine kurze Recherche bestätigte, ein extrem heißer Sommer. Mein Soundgedächtnis verriet mir etwas anderes. Dort hatte sich die Melodie von Steve Goodmans Country-Song „City Of New Orleans“ eingenistet. Das Lied stammt aus dem Jahr 1971 und wendet sich gegen die Stilllegung eines berühmten US-amerikanischen Postzuges. Ein Protestsong also.

Wenig später brachte der niederländische Showmaster Rudi Carell dazu eine deutsche Version mit dem Titel „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ heraus. Das passte zu jenem bevorstehenden Erlebnis, das wir damals weder als Naturkatastrophe noch als biblische Plage aufzufassen gewillt waren.

Unsere Ausflüge an Strandpromenade und Meer waren, ich schwöre, begleitet von Hunderttausenden Marienkäfer-Flugstaffeln. Ehe man vom Schwimmen zurück auf das Handtuch in den Sand wollte, musste man dieses kräftig ausschütteln, um es von angriffslustigem Getier zu befreien. Haben sie uns gebissen? Ein bisschen gezwickt hat es vermutlich schon.

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hatte beim Blick in die Presse andere Eindrücke gewonnen: „,Invasion‘, meldete die Welt am Sonntag, ,Jetzt greifen sie an‘, notierte die Hamburger Morgenpost: (…) Und der Londoner Daily Mirror ließ den possierlichen Feind in einer Karikatur gar mit Stahlhelm und Hakenkreuz auftreten. Schlagzeile: ,Blitzkrieg der Käfer‘ (,Blitz of Bugs‘)“.

Ich erinnere mich an unsere problemorientierte Betrachtung des Phänomens. Entgegen landläufiger Mutmaßungen letzter Generationen waren umweltpolitische Fragestellungen bereits damals ein Dauerthema der politischen Kommunikation.

Wir schwadronierten über die Kleine Eiszeit, eine leichte Absenkung der Temperaturen zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert, die vielleicht sogar die Hexenverbrennungen heraufbeschworen hatte. Irgendwer musste ja verantwortlich sein.

Matthias, ein passionierter Biologe, versuchte, was möglicherweise geschehen war, uns auf einleuchtend-pragmatische Weise näherzubringen. Durch die anhaltende Hitze hatten sich rasend die Blattläuse vermehrt, die natürliche Nahrung der Marienkäfer. Die wiederum hatten selbst exponentiell mehr Nachwuchs produziert. Alles eine Frage der Natur. Kein Grund zur Abreise, hatte unterdessen Matthias‘ Mutter befunden – also blieben wir.

Die Käfer allerdings nicht. Eines Morgens schwammen sie alle auf der flachen See. Wir hatten Hotelbetreiber und Gastronomen in Verdacht, schließlich war ihr Sommergeschäft gefährdet. Die Rote Wolke war verweht, die Bedeutung des Wortes Pestizide erschloss sich uns erst sehr viel später.

Harry Nutt ist Autor.