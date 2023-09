Inhuman und antisemitisch

Kolumne

Von Paul Mason

Putin baut in der Ukraine ein klares Feindbild auf. Wer Faschismus bekämpfen will, muss sich mit seiner Logik auseinandersetzen, fordert Kolumnist Paul Mason. Die Kolumne.

Westliche Kuratoren hätten einen ethnischen Juden, eine Person mit jüdischen Wurzeln, an die Spitze der modernen Ukraine gesetzt, behauptete Wladimir Putin diese Woche im russischen Fernsehen. Er fügte hinzu: „So verschleiern sie das menschenfeindliche Wesen, das den Kern des modernen ukrainischen Staates ausmacht.“

Der Jude als Avatar des Antihumanismus wurde in der rechtsextremen Literatur schon häufig verwendet, aber diese Worte vom Präsidenten eines Landes zu hören, das Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist, schockiert.

Am Tag vor Putins Ausbruch sprach Alexander Dugin, die intellektuelle Galionsfigur des russischen Faschismus, auf einer europäischen Konferenz über „Multipolarität“ und bezeichnete den Westen als „antihuman“.

Das Aufkommen der „Multipolarität“ – mit dem Aufstieg Chinas und dem Zusammenbruch der Globalisierung – bedeutet für die russischen Faschisten nicht einfach den Zusammenbruch der Ordnung nach 1945. Sie bedeutet die Rückkehr der Menschheit in einen „organischen“ Zustand, in dem große, ethnozentrische Zivilisationen miteinander konkurrieren und zusammenarbeiten. Mensch zu sein bedeutet, Teil einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft zu sein.

In Anlehnung an Carl Schmitts Theorie, dass große Räume einheitliche Regierungen brauchen, ist Dugins Projekt ein eurasischer Nationalismus, der sich auf Moskau konzentriert und Gebiete von Irland bis Wladiwostok um die weiße, christliche Kultur herum vereinigt.

Diejenigen, die auf den universellen Menschenrechten, dem Völkerrecht und dem auf Regeln basierenden System der Charta der Vereinten Nationen beharren, werden als „antihuman“ abgestempelt, weil sie sich der Rückkehr der Menschheit in ihren natürlichen, organischen Zustand widersetzen. Und täuschen Sie sich nicht, für Dugin soll dies nicht auf der Stufe der Imperialismen des 19. Jahrhunderts enden. Wenn Russland vom Kommunismus zum Kapitalismus übergehen kann, wie Dugin in seinem Buch „Die vierte politische Theorie“ 2012 schrieb, warum können wir dann nicht zum Feudalismus oder sogar zu einem Jäger- und Sammlerdasein zurückkehren?

Diese Ansichten stellen für mich die ideologische Essenz des Faschismus dar: revolutionäre Nostalgie und Antimodernismus.

Wenn wir Dugin zuhören, verstehen wir, warum der Antisemitismus im Mittelpunkt stehen muss. „Die Invasion dieser Soros-Elite, die von den Rothschilds, von der globalen internationalen globalistischen Elite an ihren Platz gesetzt wurde, lässt euch keine Chance, wirklich europäisch zu sein. Entweder ihr vernichtet sie, oder ihr werdet alle vernichtet werden.“

Für Dugin ist die globalistische Elite also durch ihre jüdische Herkunft und ihren invasiven Charakter gekennzeichnet. Er fährt fort: „Hier ist die Wahl, auf der Seite der Menschheit zu stehen. Oder auf der Seite der antihumanen, transhumanen, perversen Elite zu stehen.“

Wer gegen den modernen Faschismus vorgehen will, muss sich mit seiner Logik auseinandersetzen. Ernst Nolte schrieb einmal über den Nationalsozialismus, er habe eine „erschütternde logische Konsequenz“. Wir können ihn nicht bekämpfen und die Gefolgschaft nicht umorientieren, ohne seine falschen Prämissen anzugreifen.

Putins Prämisse ist, dass der Westen – und in der Tat die Vereinten Nationen und der Internationale Strafgerichtshof – in die russische Welt „eingedrungen“ sind, indem sie das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine unterstützt haben. Sie hätten Selenskij als Führer der Ukraine „kuratiert“, weil er die ideale Galionsfigur für ihr „antihumanes“ Projekt ist.

Wo führt das hin? Es führt eindeutig und logisch zu den Maßnahmen, die Sergej Karaganow und eine Gruppe akademischer Mitautoren in einem Bericht an Putin vorgeschlagen haben, der letzte Woche an die Medien durchgesickert ist.

Darin wird vorgeschlagen, dass Russland „ein Gespräch“ mit anderen antiwestlichen Mächten „über die Möglichkeit“, über die „Zweckmäßigkeit“, die „Unvermeidbarkeit“ begrenzter Nuklearschläge gegen Länder, die den Krieg in der Ukraine unterstützen, in erster Linie Nato-Länder, führt.

Als Kriegsziel Russlands wird die völlige Annexion der gesamten Ukraine östlich des Flusses Dnipro gefordert, wobei die eroberte Bevölkerung einer „intensiven ideologischen Indoktrination ähnlich wie in der DDR mit der Verdrängung nationalistischer Elemente“ unterzogen werden soll. Bis zu zwei Millionen Ukrainer sollten nach Sibirien deportiert werden, um eine neue Verkehrsinfrastruktur zu bauen, die das europäische Russland mit Asien verbindet.

Der Rest der Ukraine soll seine Energie- und Verkehrsinfrastruktur zerstören und das Land in ein „landwirtschaftliches Hinterland“ verwandeln.

Das ist es, was man mit Menschen machen kann, wenn man sie als „menschenfeindlich“ und „inhuman“ einstuft.

Paul Mason ist Autor und Journalist.