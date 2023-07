Hitze, Klima und Racing-Trucks

Kolumne

Von Klaus Staeck schließen

Während Südeuropa mit den Folgen des Klimawandels kämpft, gibt es hier Rennen mit Lkw. Die sollen aber bis spätestens 2038 emmissionsfrei sein.

Zurückdrehen lässt sich der weltweite Anstieg der Temperaturen wohl nicht mehr. Und wenn wir nicht weltweit schleunigst mit neuen Technologien den Treibhausgas-Ausstoß reduzieren, werden wir in unseren Breitengraden über Temperaturen nahe 40 Grad bald nicht mehr reden müssen,“ hörte ich kürzlich Mojib Latif sagen, noch vor dem großen südeuropäischen Hitzeausbruch.

Der Kieler Klimaexperte weist immer wieder mit stoischer Dringlichkeit und Argumentationskraft darauf hin, dass allein mit Absichtserklärungen und nur nationalen Anstrengungen das Ziel der weltweiten Temperaturbegrenzung nicht erreicht werden kann. Die globale Erwärmung lässt sich eben nur durch bewusstes Handeln der Menschen im Zaum halten.

Am jährlichen Umsatz des weltweiten natürlichen Kohlenstoffkreislaufs von 771 Milliarden Tonnen CO2 sind die von Verbrennung fossiler Energieträger und aus Industrieprozessen stammende Treibhausgas-Emissionen mit 37 Milliarden Tonnen relevant. Denn während der natürliche Austauschprozess zwischen Atmosphäre, Ozeanen und Landflächen immer schon in der Natur vorkam und im Gleichgewicht blieb, liegt in den von Menschen verursachten Gleichgewichtsstörungen das eigentliche Gefahrenpotenzial.

Trotzdem sieht er Hoffnung, den „point of no return“ zu vermeiden. Damit widersprach er kürzlich den Warnungen des UN-Generalsekretärs António Guterres, der Klimawandel sei bereits „außer Kontrolle“. Katastrophale Hitze, Dürre und Starkregenereignisse in vielen Regionen der Erde würden eine aussichtslose Lage belegen. Doch diesen lähmenden Fatalismus will Latif nicht teilen. Er hofft mit seinen Mahnungen beharrlich auf Einsicht und menschliche Vernunft.

Er konnte nicht wissen dass die Sportredaktion des Nachrichtensenders, der ihn zum Interview eingeladen hatte, dem Statement des Klimaforschers schon im nächsten Beitrag eine eigentümliche Pointe der Ignoranz bot: „Arbeitsplatz Rennstrecke – zwei junge Frauen mit Vollgas auf dem Nürburgring. Autorennen darf nicht mehr nur eine Männerdomäne sein!“

Am gleichen Tag sah ich auf einer Internetseite, die seriöse Zahlen zur Klimabilanz präsentierte, ein Werbebanner: „USA ab 390 Euro mit der Lufthansa.“ Bei der Schweizer Stiftung „myclimate“ kurz mal nachgefragt, was denn ein einfacher Flug von Frankfurt nach Los Angeles an CO2-äquivalenter Emission pro individuellem Passagier als Verbrauch ergibt. Ergebnis: 1,5 Tonnen.

Myclimate rät, eine Person sollte pro Jahr nicht mehr als 0,6 Tonnen CO2 verursachen, um den Klimawandel aufzuhalten. Ein Mensch in der EU schafft jedoch gegenwärtig im Schnitt 8,4 Tonnen Treibhausgas pro Jahr! Wie soll man da noch an ein realistisches Ziel weltweiter Temperaturbegrenzung glauben?

Der ADAC weiß Rat, und wir sind wieder am Nürburgring. Dort versammelten sich am Wochenende Mitte Juli 130 000 Besucherinnen und Besucher zum „wichtigsten Truck-Motorsport-Event“ des Landes, das der Automobilclub veranstaltet.

Dutzende Renn-Lkw mit mehr als 1000 PS und bis 160 Kilometer pro Stunde schnell fuhren viele Runden um die Wette, natürlich bemüht um Nachhaltigkeit, weil zunehmend Bio-Diesel verbrannt wird. Über die Menge des am Rennwochenende dennoch erzeugten Kohlendioxids war keine Zahl auffindbar, aber man habe sich verpflichtet, „bis 2038 auf Netto null Emissionen zu kommen“. Das ist doch ein Wort.

Klaus Staeck ist Grafiker.