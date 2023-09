Heide mit Blut und Boden

Kolumne

Von Harry Nutt schließen

In blühender Landschaft erinnert ein Stein an Hermann Löns – den Autor, Naturfreund und Rassisten. Die FR-Kolumne von Harry Nutt

Wenn man der Faustregel folgt, befinden wir uns immer noch mittendrin. Obwohl es immer auch ein wenig von der Gesamtwetterlage abhängt, erblüht die einzigartige Naturlandschaft Lüneburger Heide vom 8. August bis zum 9. September. Aufgrund der in den zurückliegenden Jahren sehr langen und trockenen Sommerwochen hat sich der Zeitraum der Heideblüte sogar verlängert. Sie erstreckt sich nun von Ende Juli bis Ende September, vorausgesetzt der Wechsel von Sonne und Regen macht gut mit. In diesem Jahr lief das gar nicht schlecht.

Als wir vor ein paar Wochen zum ersten Mal am Hermann-Löns-Stein bei Müden in der niedersächsischen Südheide waren, schienen die Spaziergängerinnen und Spaziergänger aber noch auf das sehnsüchtig erwartete Heidenblühen zu warten. Die Passantinnen und Passanten grüßten einander in auffällig guter Laune und bewegten sich achtsam durch die wie mit Naturmaterialien ausgepolsterte Landschaft.

Ein mächtiger Fels

Wer sich hier begegnet, wird ohne weiteres als Naturfreund anerkannt, auch wenn er, wie wir, nur eine kurze Runde um den Löns-Stein absolvierte, ein mächtiger Fels, der an den Journalisten und Dichter Hermann Löns (1866–1914) erinnert. Ohne ihn, könnte man zumindest aus kulturhistorischer Perspektive sagen, kein Heideblühen.

Umgehend erinnere ich mich an einen dicken Band im Bücherregal meiner Eltern, in den ich als Schüler, ohne Funken zu schlagen, hineingelesen habe: „Mit Hermann Löns durch Wald und Heide“, eine Art „best of“. Wenig später war Löns als Heidedichter mehr verspottet als verehrt. Er übte auf mich ebenso wenig Anziehungskraft aus wie die danebenstehenden Bände von Karl May. Schwer vorstellbar, dass meine Eltern darin gelesen haben, es gehörte eher zur Regalausstattung.

Dabei ließe sich Hermann Löns heute mühelos als früher Naturschützer entdecken, ein Aktivist, der Sätze wie diesen im Handgepäck hatte: „Eine Macht muss die Naturschutzbewegung werden. Eine solche Macht, dass die Industrie, der Handel und der Verkehr mit ihr rechnen müssen.“ Es schien ein Feuer zu lodern in dem Autor, ein politischer Visionär. Die sogenannte Reformbewegung erwuchs in jener Zeit aus allen Winkeln. Als richtig anschlussfähig hat sich Hermann Löns dann aber doch nicht erwiesen. Seine Naturbegeisterung ging einher mit einer großen Portion Blut-und-Boden-Ideologie. Der Volksgesundbrunnen Heide solle nicht verschüttet werden, hat er geschrieben. Naturschutz war für Löns gleichbedeutend mit Rassenschutz. Den Rest erledigten die Nazis, indem sie den gleich zu Beginn des Ersten Weltkriegs Gefallenen ans Herz drückten.

Leider Personalmangel in der Heide

Jetzt, am vergangenen Wochenende, war die Heide in voller Blüte, davon kündeten schon die überfüllten Parkplätze vorm Löns-Stein und an den angrenzenden Hügelgräbern, eine mystische und mythische Gegend. Keine freien Plätze auch in den örtlichen Cafés, die legendenhaft große Tortenstücke bereithalten. Ein besonders schön gelegenes grüßte bereits von weitem mit einer sattgrünen Wiese und einladendem Holzmobiliar, ein gastronomisches Heideidyll.

Es kam natürlich anders. Aufgrund anhaltenden Personalmangels, so verriet ein trauriges Hinweisschild, müsse der Schankbetrieb an den Wochenenden leider ausgesetzt werden. Deutschland im Spätsommer. Blühende Landschaften – perdu.

Harry Nutt ist Autor.