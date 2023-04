Grund für eine Maske

Von: Michael Herl

Wer mit dem Zug nach Kassel fährt, muss womöglich das Mitleid der Mitfahrenden erdulden. Seltsamerweise. Die Kolumne.

Eigentlich wäre das ja ein weiterer Grund, in der Eisenbahn eine Maske aufzusetzen. Außerdem eine möglichst große, möglichst dunkle Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung, die möglichst viel Kopf bedeckt. Ein Turban scheint mir da am geeignetsten, oder ein Sombrero, vielleicht sogar eine Burka.

Gewiss, ich liefe dann Gefahr, von Schaffnernden der Deutschen Bahn wegen Aneignung von Ausdrucksformen einer anderen Kultur, oder in dem Fall sogar Religion, geschurigelt zu werden. Doch das Risiko würde ich auf mich nehmen. Hauptsache, ich bliebe unerkannt und mir somit eine außerordentliche Peinlichkeit erspart.

Ich aber hatte zwar Maske, aber weder Brille, Turban, Sombrero noch Burka – und saß somit bloß und verwundbar im ICE von Frankfurt gen Norden. Es war ein später Freitagnachmittag, der Zug platzte schier vor Menschen, die sich offensichtlich nach einer langen Woche auf einen schönen Abend in Hamburg freuten.

Die Stimmung war freudig und ausgelassen, nur noch gut zwei Stunden bis ans Ziel, wir waren kurz vor Kassel. Und das war der Beginn meiner Schmach. Ich stand nun nämlich auf, nahm mein Köfferchen und machte mich auf den langen Weg durchs Großraumabteil nach vorne zur Tür.

Ich sah in entsetzte Gesichter, spürte mitleidige Blicke in meinem Rücken, vernahm abrupt unterbrochene Gespräche in peinlichem Schweigen enden. Es war Mitleid. Mitleid mit einem, der gleich allein und einsam mit seinem Köfferchen in diesem riesigen, menschenfeindlichen Bahnhofsgebilde namens Kassel-Wilhelmshöhe stehen wird und eine nähere Zukunft vor sich sieht, die nichts anderes als düster sein kann.

So begann auch mein Abend. Es dunkelte, mir schien, als fegte der raue Wind Wolkenfetzen über die Bahnsteige, mich fröstelte. Ich blieb stehen, mir trotz Verbots eine Zigarette anzuzünden, worauf mich eine vorbeikommende Respektsperson auch prompt hinwies.

Ich nickte, rauchte unbehelligt weiter und sah ein Plakat. Der „Sommerflugplan“ des Airports Kassel. Man könne von dort drei Mal die Woche nach Mallorca fliegen, zwei Mal nach Kreta, Bozen oder Antalya und je einmal nach Hurghada, Sylt oder Usedom, hieß es da. Zwölf Flüge in sieben Tagen. Ich fand das beachtlich, denn das sind mehr, als ich dachte.

Hatte ich doch gelesen, dass der Flughafen seit seiner Eröffnung noch nie auch nur einen Cent verdiente, stattdessen jährlich etwa bis zu acht Millionen Euro Verlust mache. Seine Befürworter prophezeiten ihm aber eine „rosige Zukunft“.

Das glaube ich gerne, denn da bleibt viel Luft nach oben. Schließlich ist das jährliche Passagieraufkommen so hoch wie jenes am Airport Frankfurt an einem Tag. Also wird das Flughäfchen wacker weiterfinanziert. Normalerweise würde ich mich darüber aufregen. In meiner Situation am kalten Bahnhof mit meinem Köfferchen und meiner Kippe fand ich es aber irgendwie beruhigend und fühlte mich nicht mehr so verloren. Standpunkte verändern sich offensichtlich mit der persönlichen Situation.

Ich verlebte dann übrigens einen wunderbaren Abend mit einem wunderbaren Menschen. Wir hatten uns lange nicht gesehen und viel zu erzählen. Da war alles andere egal; wir hätten auch in Guantánamo unseren Spaß gehabt. Aber es soll auch in Kassel nett sein können. Heißt es. Stimmt.

