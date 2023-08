Geliebtes Johannesburg

Von: Johannes Dieterich

Die Metropole Südafrikas ist die tollste des Kontinents. Es fällt schwer, sich von ihr zu trennen. Die Kolumne.

Ich glaube an Prädestination. Kann doch kein Zufall sein, dass ich ausgerechnet in Johannesburg gelandet bin. „Johannes Dieterich, Johannesburg“: Das klingt vor allem im Radio grandios. Meine Kolleginnen und Kollegen zerbrechen sich den Kopf, ob sie sich in Kapstadt oder Johannesburg niederlassen. Für mich stellte sich die Frage nie. In Kapstadt leben Afrika-Korrespondentinnen und -Korrespondenten, die Afrika nicht mögen. Mit dem Kontinent hat die Stadt so viel zu tun wie ein pedikürter Pudel mit einem Rudel von Wildhunden.

Dagegen ist „Jozi“, wie es die Menschen hier liebevoll nennen, vielfältig, schnell, wild und gefährlich. Wer nachts nicht bei Rot über die Ampel fährt, wird von hinten angehupt. Die Stadt ist ein Vorbild aus dem Multi-Kulti-Bilderbuch: Afrikanerinnen und Afrikaner aus allen Ecken des Kontinents, Pakistani, Chinesinnen und Chinesen und auch noch ein paar Bleichgesichter. Das höchste Hochhaus Afrikas, die tiefste Mine der Welt, ein Hochgeschwindigkeitszug und fünfzig stillstehende Nahverkehrszüge, die im Bahnhofsgelände vor sich hin gammeln.

Die „Worldclass African City“ (Eigenwerbung) ist ein Unikat: Eine Metropole, die weder an einem Fluss, See oder Ozean liegt. Das Wasser muss aus den Hunderten von Kilometern entfernten Drakensbergen herbeigeleitet werden.

Johannesburg verdankt sich alleine dem Gold. In seiner Umgebung wurde mehr Gold aus dem Boden geschürft als im Rest der Welt zusammen. Die seit 1898 wuchernde Stadt wurde alle zwei Jahrzehnte größtenteils abgerissen und wieder neu aufgebaut. Ihre Suburbs sind ständigem Wechsel unterworfen. Hin und wieder blühen sie auf, danach verwelken sie. Hillbrow sieht teilweise wie Bachmut aus.

Jozi hat das beste Klima der Welt. Von Mai bis Oktober strahlt täglich die Sonne aus einem stahlblauen Himmel mit Tagestemperaturen um 20 Grad. Wenn es zwischen November und April regnet, dann meist in dramatischen Gewittern, die die Stadt wieder mit Energie aufladen.

Mit ihren toilettenlosen Bretterhütten und den 15-Schlafzimmer-Villen mit en-suite Badezimmern, Heimkino, Schwimmbad und Tennisplatz vereint Johannesburg die krassesten Gegensätze und trotzdem die freundlichsten Menschen der Welt. Wer auf der Straße jemanden anspricht, muss nicht wie in Berlin mit der Replik rechnen: „Lass mich in Ruhe, ich hab dir doch auch nichts getan!“

Seit ein paar Jahren geht es allerdings nur noch bergab. Im Boden geht das Gold aus. Um die letzten Krümel führen illegale Schürfer regelrecht Krieg. Die Stromnot hüllt Teile der Stadt abwechselnd in Finsternis; und Covid hat gezeigt, wie angsterregend Johannesburg ohne Menschen ist.

Schlaglöcher nehmen die Ausmaße von Gräbern an, in der Innenstadt reißt eine Gasexplosion einen ganzen Straßenzug auf, zwei politische Parteien, deren Zynismus nicht mehr zu übertreffen ist, haben sich der Stadtverwaltung ermächtigt. Johannesburgs Immobilienmarkt kollabiert.

Meine Frau, Kapstädterin, drängt es – wie Tausende anderer Bleichgesichter – nach Hause. Kapstadt wird von einer von Weißen dominierten Partei regiert. Keiner kann leugnen, dass sie das besser als die Zyniker in Johannesburg tut.

Bald wird einer der ausgebuchten Möbelwagen vor unserem Traumhaus vorfahren und unser Hab und Gut mitsamt unseren Träumen einpacken. Johannesburg: ma ville, mon amour, ma douleur. Irgendwann wirst du dich sicherlich wieder aufrappeln. Nur leider ohne mich.

Johannes Dieterich berichtet für die Frankfurter Rundschau aus und über Afrika.