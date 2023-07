Gegenmittel gesucht

Von: Paul Mason

Teilen

In vielen europäischen Staaten sind Rechtspopulisten im Aufschwung. Man wird sie stoppen müssen.

Wenn Spanierinnen und Spanier am Sonntag den 23. Juli das Parlament wählen, könnten die spanischen Rechtsextremen zum ersten Mal seit dem Sturz Francos an der Macht beteiligt werden. Denn wenn die konservative Partido Popular den ersten Platz einnimmt, könnte die rechtspopulistische Partei Vox – als deren Junior-Koalitionspartner in die Regierung eintreten. Vox liegt in Umfragen derzeit bei 13 Prozent.

Vox macht keinen Hehl aus ihren Ambitionen. Sie will Abtreibung verbieten, alle illegal eingewanderten Menschen abschieben, ein Gesetz zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt aufheben und „extremistische Moscheen“ schließen. Und Vox ist damit nicht allein.

In ganz Europa erleben rechtspopulisitische und rechtsextreme Parteien einen Aufschwung. In Deutschland gewinnt die Alternative für Deutschland (AfD) an Zulauf. In einer Umfrage erreichte sie 22 Prozent. In Österreich liegt die Freiheitliche Partei (FPÖ) in den Umfragen mit rund 30 Prozent durchweg vor den Parteien der linken rechten Mitte.

In der belgischen Region Flandern liegt der Vlaams Belang, eine rechtsextreme separatistische Partei mit faschistischer Vergangenheit, bei 22 Prozent. In Portugal hat Chega, eine weitere offen rassistische rechtsextreme Partei, ihr Wahlergebnis von 2022 verdoppelt und erreicht dieses Jahr in Umfragen bis zu 14 Prozent. In Griechenland zogen bei den Parlamentswahlen im Juni nicht weniger als drei rechtsextreme Parteien ins Parlament ein und erreichten zusammen zwölf Prozent. In Schweden, Finnland, Ungarn, Polen und Italien regieren rechtspopulistische Parteien.

Mitverantwortlich für den Aufschwung der Rechtspopulisten sind die gestiegenen Preise für Lebensmittel und die damit verbundene Rezession, die der Krieg gegen die Ukraine auslöste. Dies hat dazu geführt, dass Wechselwähler:innen oder traditionelle Nichtwähler:innen rechtsextreme Parteien trotz und nicht wegen ihrer extremistischen Ideen ins Visier nehmen. Der zweite Faktor ist die einmalige Situation des zunehmenden Flüchtlingsverkehrs über das Mittelmeer und die Ankunft von vier Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine.

Hinter diesen auslösenden Faktoren verbirgt sich jedoch eine tiefere demografische Divergenz zwischen der Lebenserfahrung einer jungen, gebildeten, qualifizierten und städtischen Bevölkerung und derjenigen in älteren, ehemals industriell geprägten Kleinstädten. Anstatt sich, wie von vielen erhofft, abzuschwächen, hat er sich zu einem systematischen Kulturkonflikt verschärft, wobei die sozialen Medien rechtsextremes Gedankengut in die Mainstream-Medien treiben.

Wenn man mit einer tiefgreifenden Divergenz der Meinungen und Weltanschauungen konfrontiert ist und – wie in Deutschland – durch das Weltgeschehen gezwungen ist, einen großen Wandel herbeizuführen, kann man einen Rechtsruck nicht dadurch beheben, dass man sechs Monate vor einer Wahl in den Gemeinden auftaucht und sie auffordert, „Nazis“ und „Putin-Fans“ abzulehnen. Man muss praktische Alternativen anbieten und den Wählerinnen und Wählern anschaulich machen, wie der Extremismus der rechtsextremen Parteien ihren materiellen Interessen schadet.

Wenn Ihr Realeinkommen im letzten Jahr um zehn Prozent gesunken ist, dann erwarten Sie von der Politik Antworten darauf. Alle anderen Obsessionen der Linken, auch wenn sie berechtigt sind, werden den am stärksten Betroffenen als politischer Luxus erscheinen. Die Linke wird geistige Disziplin und Fokus auf diese Frage brauchen, um diesen Aufschwung der Rechtsextremen aufzuhalten.

Paul Mason ist Autor und Journalist.