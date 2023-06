Früher war Wald

Von: Petra Kohse

Kahle Bäume gehören in vielen Wäldern in Deutschland mittlerweile zum Bild dazu, so auch hier in Marktoberdorf. © Imago

Ein Ausflug in den Harz lässt verstummen. Kahle Bäume sind nicht so schön. In zehn Jahren soll alles wieder grün sein.

Am vergangenen Wochenende waren wir im Harz. Bis Wernigerode mit dem normalen Zug und dann in die Schmalspurbahn, bis Drei Annen Hohne gilt sogar das 49-Euro-Ticket. Das letzte Stück in der Dampfbahn hoch zum Brocken kostet allerdings 35 Euro extra pro Person und Strecke.

„Wie sollen wir denn sonst unsere Kohle bezahlen?“ fragte eine Angestellte mit einem gewissen Empörungspotential in der Stimme. Immerhin 6000 Tonnen Steinkohle im Jahr wohl im gesamten Netz der Harzer Schmalspurbahn. Und inzwischen, laut dpa, aus Kasachstan oder bereits Südamerika. Okay, man kann auch laufen.

Wir waren lange nicht im Harz gewesen, mindestens zehn Jahre. Früher oft. Früher war Wald. Jetzt ist Dürre. Ein Kollege der Freundin, die mitkam, hatte gewarnt, dass die Fichten alle tot seien und wir das nicht erleben wollen würden, er hätte Fernsehbilder gesehen, die wirklich erschreckend seien.

Quatsch, sesselpupende Unke, höhnte ich noch in Wernigerode, das wirklich ein außerordentlich adrettes Städtchen ist entlang der Straße. In der Reportage fokussiert die Kamera natürlich nur die Krisenzonen, es wird schon irgendwo Wald geben, man muss sich selbst ein Bild machen, mit Wanderschuhen an den Füßen!

Auf der Strecke nach Drei Annen Hohne wurde ich still. Die anderen ebenfalls. Abends gab es im Hotel Aperol Spritz, und am nächsten Morgen ging es auf den Brocken. Das Tolle sei, sagte mein Mann nach etwa einer Stunde weitgehenden Schweigens, dass man jetzt endlich einmal die Topografie des Harzes entdecken könne, bisher sei man immer nur so zwischen Bäumen vor sich hingegangen. Jetzt ist nicht nur der Brocken bereits sieben Kilometer vorher zu erkennen, sondern auch jedes Tal, das bis dorthin durchschritten werden muss.

Tatsächlich ist es gespenstisch. Auf satt begrastem und bemoostem und mit Blaubeerbüschen bewachsenem Boden erheben sich dürr und grau die Baumskelette. In Reih und Glied, wie sie gepflanzt wurden, einzelne sind abgeschlagen, manche umgefallen, die meisten vertrocknen vertikal.

Dazwischen wächst der eine oder andere tapfere junge Nadelbaum, und die Laubbäume hat es ja nicht getroffen, stellenweise gaukelt der Weg also das erhoffte Erholungspotential durchaus noch vor. Doch das wahre Waldbadevergnügen will sich nicht einstellen. Immer wieder fällt der Grünschleier vom Panorama, und entlarvt, wie in „Tribute von Panem“ oder der „Truman Show“ die normale, gesunde Welt als Illusion.

Naja, was hat man erwartet! Verschiedentlich Tafeln am Wegesrand, die den Touristen versichern, dass das alles okay sei und die toten Bäume stehengelassen würden, um Nahrung und Schutz für Baum und Tier zu sein. Urwald und so. In zehn Jahren blühe hier alles wieder.

Die Dampfbahn, die wir bergab dann doch lieber nehmen, verspätet sich etwas, weil es am Morgen bei Schierke gebrannt hatte. Am nächsten Tag, den wir im plätschernden Bodetal verbrachten, den Blick auch dort fest auf den Bach geheftet, um die kahlen Stellen hinter der Grünkulisse zu ignorieren, brannte es bei Schierke so, dass die Bahn nicht mehr fahren konnte.

Hundert Wandererinnen und Wanderer wurden in Bussen vom Berg heruntergeholt, während wir in Neuwerk auf einer geschmackvollen Hotelterrasse Café latte mit Hafermilch und Kaiserschmarrn zu uns nahmen. Weit weg waren Sorge und Elend des Harzes da. Luftlinie zur Brandstelle 18 Kilometer.

Petra Kohse ist Theaterwissenschaftlerin, Kulturredakteurin, Buchautorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie.