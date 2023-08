Freitagsfragen

Von: Petra Kohse

In welche Richtung? In welchem Tempo? Frage, die immer wieder beantwortet werden müssen - nicht nur auf dem Rad. © Rolf Oeser

Geradeaus, abbiegen oder langsam machen? Welche Strategie ist die richtige? Welche würden Sie wählen? Die Kolumne.

Schulanfang in Berlin. Drei Jungs auf Fahrrädern auf ihrem ersten Weg zur Oberschule, die hier ja mit der siebten Klasse beginnt. „Lasst mich in die Mitte, ich kenne den Weg am wenigsten“, rief der ganz hinten und beschleunigte. Das aber taten die anderen beiden auch. „Haltet euch einfach an mich, immer mir hinterher“, brüllte derjenige, der den Trupp anführte, und schoss bei Gelb über eine Ampel, woraufhin die anderen beiden gezwungen waren, bei Rot zu folgen.

An der nächsten Ampel traf ich sie wieder. „Lasst uns hier schon abbiegen“, sagte der Mittlere, „der Haupteingang ist sicher ganz voll, wir können von der Turnhalle her kommen.“ – „Nein, wir fahren erst die nächste rechts. Haupteingang!“, entschied der Erste. „Aber hier ist es besser“, versicherte der Mittlere, doch als die Ampel auf Grün sprang, radelten alle dem Ersten nach, der auf die Intervention gar nicht mehr geantwortet hatte.

Die dazugehörigen Eltern fuhren unsichtbar, aber spürbar auf den Gepäckträgern mit, die zukünftigen Ichs der drei Jungs schwebten schon über ihnen: ein Macher, ein Denker und einer, der seine Schutzbedürftigkeit inszeniert – bei welchem der dreien halten Sie Ihre Rente für sicher?

Szenenwechsel. Ein Schuhgeschäft. Eine jüngere und eine ältere Frau, vielleicht Mutter und Tochter, probieren mit viel Spaß und Zeit Herbstmodelle an. Zwischendrin wird telefoniert, Fotos werden gemacht, ein ums andere Mal die Verkäuferin ins Lager geschickt, über Facetime eine Freundin der Jüngeren um Rat gefragt. Am Ende gehen die beiden, ohne etwas zu kaufen. Was ich nicht schlimm finde. Ich war auch da und habe nicht gekauft.

Als sie ihre eigenen Schuhe wieder anzogen, sagte die Ältere aber, „die Beigen waren super. Ich gucke mal, ob ich die bei Zalando bekomme, da sind sie bestimmt günstiger“. Womit sie unter Umständen recht hat. Aber die Frage ist natürlich: Wie will man leben?

Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als die sogenannte Ich-AG ins Leben gerufen wurde, unter Bundeskanzler Gerhard Schröder Anfang der Nullerjahre. Damals fing es an, dass Personen, die aus dem Angestelltennetz gefallen waren, sich selbstständig machen sollten, um den Staat zu entlasten – und die Arbeitgeber, die deren Leistung dann ohne Sozialabgaben weiter nutzen konnten.

Und es fing an, dass sämtliche Funktionen des Erwachsenenlebens, vom Telefonanschluss bis zur Rentenversicherung, zur Privatangelegenheit wurde – und zur Sache ständiger Kontrolle, ständigen Wechsels. Am Anfang fühlte sich das sogar ein bisschen gut an. Man hatte die Wahl. Inzwischen besteht das ganze Leben daraus, den Anforderungen der Optionen gerecht zu werden und deren Anzahl möglichst noch zu erhöhen. Flexibel bleiben. In alle Richtungen offenbleiben. Das Beste herausholen. Drei Stunden gesucht, zehn Euro gespart! Mindestlohn spielt keine Rolle, denn dies ist ja Freizeit, die freie Zeit, willkommen im sozialen Anthropozän!

Zurück zu den Jungs. Der eine hat klar den überfordernden „Haupteingang“ vor Augen, der andere weiß besser, was für ihn gut ist, kennt die richtige Abbiegung, nimmt sie aber nicht, der dritte weiß gar nicht, wo es langgeht und will nur nicht abgehängt werden.

Drei Strategien, mit dem „Neuen“ zurechtzukommen, und wie in Lessings Ringparabel weiß man nicht, welches die wahre, die richtige, die Königseinstellung ist. Was würden Sie ihnen raten? Welchen Weg wählen Sie selbst? Freitagsfragen.

Petra Kohse ist Theaterwissenschaftlerin, Kulturredakteurin, Buchautorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie.