Burschenschaften feiern fette Party in der Paulskirche: Das hätte nicht passieren dürfen

Von: Michael Herl

Burschenschaftler dürfen am 18. Juni in der Frankfurter Paulskirche eine fette feuchte Fete feiern. © Arne Dedert/dpa

Burschenschaften feiern bald in der Paulskirche, obwohl das außer ihnen niemand will. Dabei berufen sie sich auf die Tradition der Demokratie. Das ist aber Unsinn. Die Kolumne.

Frankfurt - Eigentlich nennt man das ja Karneval. Menschen ziehen sich bunte Kappen auf, grölen Lieder und lallen Reden, dabei saufen sie sich besinnungslos, und gelegentlich hauen sie sich auf die Mütze. Das ist für Beobachterinnen und Beobachter zwar reichlich ungustiös, lässt ich aber – wenn auch schweren Herzens – unter dem Überbegriff „Spaß“ einordnen. Außerdem wird es glücklicherweise nur einmal im Jahr getan, zudem in abgegrenzten Gebieten vornehmlich am Mittelrhein.

Bedenklicher ist solches, wenn es überall und unaufhörlich betrieben wird, allen Ernstes und rechtsaußenpolitisch motiviert, zudem noch frauenfeindlicher als in den sogenannten „Bunten Tagen“. Jene, die dies tun, sind fast ausschließlich Männer, nennen sich – nomen est omen – „Burschenschaften“ und berufen sich auf eine lange Tradition im Sinne der Demokratie. Ersteres stimmt, Letzteres ist ausgemachter Schwachsinn.

Treffen von Burschenschaften in Frankfurter Paulskirche

Diese Truppe darf nun am 18. Juni in der Frankfurter Paulskirche eine fette feuchte Fete feiern, veranstaltet vom Dachverband „Allgemeine Deutsche Burschenschaften“ (ADB). Außer ihnen selbst und ihren Konsorten will das eigentlich niemand so wirklich, erlaubt wurde es dennoch, aufgrund einer langen Kette von Unglücklichkeiten im politischen Verwaltungsprocedere. Hätte nicht passieren dürfen, ist aber geschehen.

Zur Überprüfung, welch Geistes Kind die Feiernden sind, hätte es nur weniger Anstrengungen bedurft. So warnt der szenekundige Journalist Jakob Weyrauch seit Jahren vor den Umtrieben der Burschen. So weist er zum Beispiel auf ein öffentlich zugängliches Video von der Gründungsversammlung des ADB (Wahlspruch: „Ehre, Freiheit, Vaterland“) im Jahre 2016 hin, wo lauthals die deutsche Nationalhymne mit allen drei Strophen geschmettert wird.

Was die Deutschtümelnden bei ihrer Feier in Frankfurt so zu tun gedenken, geben sie nicht preis. Aus Angst vor dem linksradikalen Spektrum wolle man über Details nicht sprechen, wie die „Hessenschau“ am 7. Juni vermeldete. Wer nichts zu verbergen hat, hört sich anders an.

So dürfen sich die Burschen nun mit bunten Mützen, Säbeln und Bier in der ehrwürdigen Paulskirche als Urväter der Demokratie feiern – was genauso unangemessen ist wie der Stolz vieler Rechter auf die deutsche Wiedervereinigung.

Die Paulskirche ist eigentlich ein Symbol für etwas ganz anderes

Die Initiatoren der „Montagsdemos“ in Leipzig waren Menschen, die eine echte Demokratie in der DDR wollten, ohne Mauer und ohne Schießbefehl, aber auch ohne Übernahme durch den Westen. Jene hingegen, die heute „Wir sind das Volk“ grölen, saßen damals schweigend daheim auf dem Sofa und krochen erst aus ihren Löchern, als der Drops bereits gelutscht war.

Ähnlich wohl bei der Revolution 1848, wo die Deutschtümler eher als Bremser in Erscheinung traten – sich aber bis heute mit fremden Lorbeeren schmücken. Geschichte wiederholt sich halt immer.

Was bei alledem vergessen geht: Die Paulskirche ist eigentlich ein Symbol für etwas ganz anderes. Sie ist ein Beispiel der sinnvollen Nutzung eines Gebäudes, das als sogenanntes Gotteshaus einer der undemokratischsten Bewegungen seit Menschengedenken diente – einer Religion. In diesem Falle dem Christentum. Könnte ja auch mal gefeiert werden. Aber bitte nicht wieder von den Mützen.

Michael Herl ist Autor und Theatermacher.