Fabians Schmonzens

Von: Anetta Kahane

„Hier Jüdin oder Jude zu sein, ist kein Spiel. Es ist schwer, es tut weh, es bringt Konflikte und jede Menge Hass“, schreibt unsere Kolumnistin Anetta Kahane. © Jens Büttner/dpa

Ein Publizist gab sich als Jude aus und attackierte unter dieser falschen Identität das Jüdische. Dabei ging es ihm nur um ihn selbst, schreibt FR-Kolumnistin Anetta Kahane über Fabian Wolff.

Eigentlich ist es kein Wunder, dass ich schließlich von Fabian Wolff geträumt habe. Wochenlang bewegt er die deutschen Feuilletons. In meinem Traum schwebte er in einer riesigen Blase. In der einen Hand klammerte er sich an etwas, dass er seine Jüdischkeit nannte und die andere legte er mit dem Handrücken seufzend an die Stirn.

Bis zuletzt hielt er an beiden Gesten fest, selbst als er wortreich zugab, doch kein Jude zu sein. Dabei waren es gerade seine Angriffe auf das Jüdische selbst, einschließlich Israels, das ihm so viel Sympathien in Deutschland einbrachte. Fabian Wolff praktizierte eine Art sozialistischen Universalismus, in dem das Jüdische letztlich verschwinden sollte. Das alles aber mit sehr, sehr viel jüdischer Dekoration.

Viele Leute haben es mit Fabian Wolff zu tun bekommen, darunter etliche Jüdinnen und Juden, die seine Polemiken problematisch fanden. ER machte den Juden mit viel Energie und viel Schmonzens. Ich glaube, so was geht nur in Deutschland, wo wenige Jüdinnen und Juden leben und die Last der Shoa besonders schwer ist. Anderswo wäre er sicher früher aufgeflogen, anderswo hätte er nicht so ein Publikum gehabt. Auf Fotos sieht Fabian Wolff aus, als wäre er ein lieber Junge, ein guter Sohn. In Diskussionen aber zeigte er sich aggressiv und bewaffnet mit dem Handwerkszeug des Demagogen.

Vor allem zwei Dinge beschäftigen mich an diesem Fall ganz besonders. Beide haben mit Schlussstrich zu tun. Dass Fabian Wolff dazu beiträgt, die jüdische Perspektive zu untergraben, ist eine davon. Er macht sie beliebig. Und das ist sie in Deutschland nicht.

Hier Jüdin oder Jude zu sein, ist kein Spiel. Es ist schwer, es tut weh, es bringt Konflikte und jede Menge Hass. Wolff missbraucht das. Ihm geht nur um ihn selbst.

Ist er nun Jude, ist er keiner, halb, viertel, oder doch nur halbwegs angelesen – egal. Oder: Lasst uns doch alle Juden sein! Aber dann geht es auch andersrum: Wäre die Welt nicht doch ein besserer Ort, wenn die Jüdinnen und Juden irgendwann aufhörten, Jüdinnen und Juden zu sein und zu nerven? Und wenn sie bei der Gelegenheit ihren eigenen Staat Israel gleich mit aufgeben? Diese Frage ist so alt wie der bürgerliche und der sozialistische Antisemitismus selbst.

Das andere ist die Sache mit der Universalisierung, die Wolff so gern propagierte. Rassismus ist ein riesiges Problem, das finde ich genauso.

Wolff missbraucht ihn aber, um jeden Konflikt, jede Diskriminierung, gleich welcher Art, gegen Israel auszurichten. Darin ist er ganz ein Kind der DDR. Von da ist es nur ein kurzer Weg zur Universalisierung wie in der DDR. In den KZ ermordeten die „Hitlerfaschisten“ Menschen vieler Nationen. Das Wort Jude erschien nur beiläufig. Nichts Besonderes. Opfer unter vielen. Wenn überhaupt.

In der DDR war Antisemitismus eine Sache des Monopolkapitalismus, sonst nichts. Verbal ging Wolff diesen Weg nicht zu Ende, denn er brauchte ja noch den Habitus der Jüdischkeit. Er übernahm diesen Gedanken allerdings. Nur goss er sie in seltsame postkoloniale Floskeln.

Das ist das Perfide an Fabian Wolffs Geschichte und der Grund, weshalb sich viele Jüdinnen und Juden so beschädigt fühlen. Es ist dieser Schlussstrich, den er betreibt. Die Blase, aus meinem Traum, ist nicht geplatzt. Sie ist noch immer da. Nur der Fabian Wolff ist daraus verschwunden.

Anetta Kahane war Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung.