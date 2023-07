Ein Kater und Rollenklischees

Von: Petra Kohse

Wenn sich eine Katze anders verhält als erwartet, ist das irritierend und wohltuend.

Der Kater ist ein Tierfreund. Was bei einem Beutegreifer keine selbstverständliche Aussage ist. Aber dieser Kater, der seit vier Jahren bei uns wohnt und auf den Straßen von Athen aufwuchs, ist kein Jäger, sondern mehr so der beobachtende, forschende Typ.

Was erklären könnte, warum er als Straßenkater trotz vielfacher Talente zum Pflegefall wurde und nach Deutschland gebracht wurde. Und vielleicht auch, warum er nichts Frisches frisst, sondern nur unkenntliches Dosenfutter, und da am liebsten das ganz billige mit einem verschwindend geringen Fleischanteil.

Dass er bei uns Einzelkater ist, liegt nicht an ihm. Mit der – gleichfalls griechischen – jungen Katzendame, die wir zu seiner Gesellschaft einmal zwei Wochen bei uns hatten, wollte er bereitwillig alles teilen: sein Essen, sein Spielzeug, seine Lieblingsplätze. Aber ihr war Teilen nicht genug, und als sie ihm dann auch noch ein Stück der Nase abgebissen hatte, war es aus menschlicher Sicht zu viel, und sie musste wieder gehen.

Seither bleibt dem Kater nur der Anblick der Tauben auf dem Dach oder der Spatzen auf dem Balkon sowie der gelegentliche Kontakt zu Tieren, die ungebeten hereinkommen. Fliegen etwa, denen er hingebungsvoll zusieht.

Neulich war eine ganz dicke da, die ihm wie in einem Comic so lange um die Nase brummte, bis er sein Maul aufmachte und sie hineinflog. Andere Katzen fressen Fliegen ja durchaus, und als Alternative zu Fleisch sind Insekten, wie auch T.C. Boyle in seinem neuen Roman „Blue Skies“ beschreibt, eine echte Alternative. Aber der Kater wollte den Propeller zwischen seinen Fangzähnen einfach nur wieder loswerden, machte das Maul gar nicht zu, schüttelte sich, und die Fliege brummte wieder nach draußen.

Oder die Sache mit den Ameisen. Wir hatten einen Strauß Wiesenblumen mitgebracht, und der Kater, der alles Pflanzliche stets freudig beschnuppert, war sofort zur Stelle und bemerkte dann auch als erster, dass der Strauß nach geraumer Zeit Ameisen freigab, die eine nach der anderen auf den Tisch krabbelten.

Nun ist es nicht so, dass ihm der Jagdtrieb fehlen würde. Winzige Papierkügelchen hetzt er erbarmungslos übers Parkett, da kennt er nichts. Die Ameisen aber identifizierte er nicht als Beute, sondern eher als Gäste. Leicht hätte er sie erdrücken oder vom Tisch schieben können. Stattdessen beugte er sich tief über sie und wich nur jedes Mal ein winziges Stückchen aus, wenn ihn eine zu berühren drohte.

Tatsächlich versuchten wir ihm, die Ameisen schmackhaft zu machen (tut mir Leid, Ameisen!) so wie wir auch immer wieder mal versuchen, ihn auf Motten zu hetzen (hättet ihr mehr als verdient, Motten!), aber ohne Erfolg. Vermutlich würde er auch auf Mäuse zugehen, und ihnen als erstes höflich die Pfote reichen.

Unleugbar entzieht er sich den Rollenklischees und lebt seine Neugier ganz angstfrei aus. Dass sein Napf täglich von uns gefüllt wird, mag damit zu tun haben. Trotzdem rührt und inspiriert die Unbefangenheit, mit der er die Welt betrachtet.

„Am farbigen Abglanz haben wir das Leben“, heißt es in Goethes „Faust“. Heute gerade da ja gar nicht mehr. Stattdessen vielleicht in so etwas wie absichtsloser Aufmerksamkeit. In der Freiheit, zu betrachten was sonst noch so lebt, und die Augen denn auch behaglich zu schließen und sich einzurollen, wenn man genug gesehen hat und der Ruhe bedarf.

Petra Kohse ist Theaterwissenschaftlerin, Kulturredakteurin, Buchautorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie.