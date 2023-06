Asyl-Einigung der EU: Katastrophe mit Ansage

Von: Hadija Haruna-Oelker

Die Asyleinigung der EU löst kein Problem der Migration, sondern erschwert das Leben der Flüchtenden. Die Kolumne.

Auf allen Routen im Mittelmeerraum sind die Geschichten von Menschen mit dem Sterben verknüpft. Eines der schwersten Unglücke vor der griechischen Küste geschah in der letzten Woche. Hunderte Tote billigend in Kauf genommen. Staatstrauer in Griechenland. Denjenigen, die es überlebt haben, droht nun das, was bald überall mit dem beschlossenen EU-Asylkompromiss kommen wird.

Es ist eine Katastrophe mit Ansage. Asylverfahren an den EU-Außengrenzen und ein härterer Umgang mit den Menschen, die aus als sicher geltenden Ländern kommen. Die nach dem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen untergebracht werden sollen – unbegleitete Minderjährige ausgenommen. Fragt sich, was mit Familien mit Kindern, schwangeren Frauen, traumatisierten, behinderten oder alten Menschen ist.

Es ist bitter für die Menschen, die wegen Krieg, Hunger, Klimaschäden oder Verfolgung ihr zu Hause verlassen müssen. Deren Bewegungen als moralisches Problem gelten und die Krise unserer Demokratie beschreiben. Welches Land will Deutschland dabei sein? Keines mit einer liberalen Flüchtlingspolitik, während andere zumachen, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei Markus Lanz.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser lobte den Beschluss als „historischen Erfolg“. Das ist er, im negativen Sinne. Er ist ein weiteres, nicht erfolgsversprechendes Abkommen. Erinnert sei an die 90er-Jahre, als die Zahlen Asylsuchender in Deutschland stieg, eine Welle rassistischer Gewalttaten durchs Land ging und die Politik das Asylrecht einschränkte.

Die Abstimmung darüber im Bundestag vor 30 Jahren wurde von Protesten begleitet. Wenig später geschah der rassistisch motivierte Anschlag in Solingen. Zu Beginn des Jahres wurden 45 politisch motivierte Angriffe auf Asylbewerberunterkünfte registriert – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Mitverantwortlich gemacht wird die Asyldebatte.

Wer glaubt, dass die Krise der Migration durch den Kompromiss beendet wird, irrt. 108 Millionen Menschen sind nach Angaben des UNHCR aktuell auf der Flucht. Menschen werden weiterhin kommen und es wird vielen schlecht ergehen. Asylverfahren in Einrichtungen an den Außengrenzen machen ein rechtsstaatliches Verfahren schwer realisierbar. Fehlentscheidungen garantiert. Wie sollen all die Fälle einer Haftsituation unter anwaltlicher Begleitung und fairer Abläufe garantiert und dabei schnell organisiert werden? Erinnert sei an die Zustände im Lager von Moria, das 2020 fast vollständig abbrannte.

Es klingt nach Aushöhlen des Asylrechts statt menschenrechtskonformer Grenzverfahren. Der Kompromiss löst auch das Problem mangelnder Solidarität der EU-Staaten bei der Verteilung nicht. Irreguläre Migration werde auch mit dem Kompromiss weiter nur durch illegale Pushbacks reduziert werden, sagt der Migrationsexperte Gerald Knaus.

Deshalb wirkt es nun doppelt zynisch, dass Kanzler Olaf Scholz beim Kirchentag den „Solidaritätsmechanismus“ zwischen den EU-Staaten lobend mit einem Witz garnierte, dass Deutschland einen großen Strand am Mittelmeer haben müsste, weil mehr Flüchtlinge darüber in Deutschland ankämen als in den Mittelmeeranrainerländern.

Ein ehrliches Zeugnis für ein Privileg, das Europa künftig wenig nutzt, weil es immer weniger Orte geben wird, an denen Menschen leben können, wenn die Klimakrise und Kriege Landstriche unbewohnbar macht? Menschen werden nicht zu stoppen sein, weil ihre „Bleibefreiheit“ schwinde, sagt die Philosophin Eva von Redecker. Wem aber gehört die Welt? Auf jeden Fall müssen wir sie teilen.

Hadija Haruna-Oelker ist Politikwissenschaftlerin, Autorin und Moderatorin.