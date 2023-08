Die Welt geht nicht unter

Von: Manfred Niekisch

Waldbrände wie hier in den USA sind oft Folgen des Klimawandels und machen den Klimaschutz immer dringlicher.

Das ist nicht wirklich tröstlich. Es wird noch schlimmer kommen, wenn der Klimawandel so weiter geht. Wir müssen ihn deshalb aufhalten.

Ach so, dann ist es ja nicht so schlimm. Das war bei manchen die erste Reaktion auf die Schlagzeile zum neuen Vorsitzenden des Weltklimarats (IPPC). Es wurde vermeldet, dass der Brite Jim Skea sein Problem mit den Weltuntergangsszenarien habe, wie sie im Zusammenhang mit dem Klimawandel und seinen Folgen immer wieder auftauchen. Es gebe einen Weltuntergang auch dann nicht, wenn das symbolträchtige 1,5-Ziel verfehlt werde und die Erde sich weiter erwärmt. Alles halb so schlimm? Oh nein!

Man muss schon weiterlesen, was er sagt. Gefährlicher würde sie werden, die Welt, mit sozialen Spannungen und vielen anderen Problemen. Noch gefährlicher? Das muss einem dann doch richtig Sorgen machen.

Aber das ist ja keine neue Erkenntnis. Und sie sind längst Realität geworden, die ausgedehnten Dürren mit ihren verheerenden Folgen für die Landwirtschaft, und mit den Waldbränden, deren Bekämpfung auf Wassermangel trifft. Gleichzeitig bedrohen und vernichten verheerende Überschwemmungen überall auf der Welt das Leben der Bevölkerung und deren Hab und Gut. So können Hunger und Armut bestimmt nicht bekämpft werden.

Die tausenden Flüchtlinge mit ihren abenteuerlichen Überquerungen in Wasserfahrzeugen, die eine solche Bezeichnung kaum verdienen, riskieren sicher nicht ihr Leben, weil sie gehört haben, dass Europa das Paradies sei. Nein, es bleibt ihnen wegen des Mangels an fruchtbaren Böden, Wasser, biologischen Ressourcen, Arbeit, kaum eine andere Wahl.

Klar, das sind nicht immer nur die Folgen des Klimawandels. Korruption und ungerechte Landverteilung in den Herkunftsländern spielen wichtige Rollen, aber eben auch der Klimawandel.

Dazu kommen all jene Menschen, die vor Kriegen flüchten. Es ist wohl überflüssig auf die sozialen Spannungen hinzuweisen, die das jetzt schon auslöst innerhalb der Aufnahmeländer und zwischen ihnen. Eine politische Partei in Deutschland, in der Regel mit blauer Farbe assoziiert, heizt die Stimmung zudem gewaltig an. Von wegen Sicherheit und Ordnung, die sie angeblich anstrebt.

Die so ausgelösten Emotionen in der Bevölkerung beschwören noch mehr sozialen Zündstoff, also Gefahr herauf. Hasstiraden, Angriffe auf das Leben der Aufgenommenen sind inzwischen Tagesgeschäft für Polizei und Gerichte.

Mit Fortschreiten des Klimawandels und seiner Folgen, auch für die biologische Vielfalt, werden all diese Probleme und Gefahren zunehmen. Daran besteht kein Zweifel. Nein, die Welt wird davon nicht untergehen. Wohin auch? Sie wird weiter bestehen, aber man mag sich nicht ausmalen, mit was für negativen Konsequenzen für ein angenehmes, zumindest erträgliches Leben.

Dabei ist die gute Nachricht, dass der Klimawandel menschengemacht ist und es deswegen die Menschen auch in der Hand haben, ihn zu bremsen. Es muss nur endlich gemacht werden. Untergangsszenarien sind da lähmend. Das ist die zentrale Botschaft von Jim Skea. Es braucht privates Engagement und eine entschiedene Politik. Beides kann der Welklimarat auch unter seinem neuen Vorsitzenden nicht durchsetzen. Schade, er kann nur Rat geben.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.