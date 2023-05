Die Unruhe der Freischwinger

Von: Harry Nutt

Ein Sitzmöbel aus der DDR hat mit dem Dichter Thomas Brasch einiges gemeinsam.

Es war diese abgeklärte Verletzlichkeit, die mich als junger Leser an den Gedichten von Thomas Brasch faszinierte. Kaum, dass ich eine Zeile vernommen hatte, schien sie sich in verlangsamter Flüchtigkeit wieder zu entfernen. Oder sie blieb und schlug um in ihr Gegenteil. „Wer schreibt der bleibt/Hier oder weg oder wo/Wer schreibt der treibt/So oder so“

So dichtete Thomas Brasch, und erst jetzt fällt mir dessen Begabung zu kalkulierten Effekten auf. Schon möglich, dass sich der Autor ganz den Stimmungen seiner Sprache hingab; aber er wusste auch, sie zu erzeugen.

Das waren so Gedanken, als ich abends im Fernsehen noch einmal Andreas Kleinerts Film „Lieber Thomas“ sah, in dem Albrecht Schuch den Schriftsteller und Filmemacher verkörpert, und diesen keineswegs nur von seiner bewundernswerten Seite zeigt.

Infolge der Ausbürgerung Wolf Biermanns war Brasch 1976 zusammen mit Katharina Thalbach in den Westen gegangen, dort aber haderte er erst recht mit den Verhältnissen, die ihm irgendwie falsch vorkamen. Wie genau, so könnte man fragen, kann eine Filmbiographie das zeigen?

Eine Requisite weckte meine Aufmerksamkeit derart, dass ich sie mit dem Handy spontan vom Fernsehbild abfotografierte. In einer Szene befindet sich Brasch/Schuch im Warteraum eines Funktionsgebäudes des DDR-Staats, einem holzvertäfelten Raum mit hohen Türen sowie einer Sitzgruppe und einem flachen Couchtisch. Das Innendekor der Macht – war es nun schön oder abstoßend?

Vermutlich hätte ich es gar nicht wahrgenommen, wären mir die Sitzelemente nicht bekannt vorgekommen. Ein Jahr zuvor erst hatten wir bei einem Kreuzberger Antiquitätenhändler zwei ähnliche Exemplare erworben. Der Händler wollte oder konnte keine Angaben zum Produkt und zum Designer machen. Späte 60er oder frühe 70er Jahre, lautete seine vage Vermutung.

Recherche hilft. Bei den kühl-eleganten Stücken handelt es sich um Freischwinger des 1929 geborenen DDR-Designers Rudolf Horn, die dieser in Anlehnung an den sogenannten Barcelona-Chair von Mies van der Rohe entwickelt hatte.

Als Direktor des Hallenser Instituts für Möbel- und Ausbaugestaltung folgte Horn in seiner gestalterischen Praxis den Prinzipien Offenheit, Nützlichkeit und Einfachheit. Sozialistischer Pragmatismus eben.

Die DDR-Bürgerinnen und -Bürger kamen allerdings nicht in den Genuss, diese künstlerisch-handwerkliche Hervorbringung Horns in Gebrauch zu nehmen, die Freischwinger waren ausschließlich für den Export in den Westen produziert worden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sie es dennoch in die Hoheitsräume der DDR-Bürokratie geschafft haben, der Thomas Brasch sich so leidvoll ausgesetzt sah.

Ein Rätsel bleibt, warum die Freischwinger im Brasch-Film mit Stoff bezogen waren und nicht wie Horns Originale mit Leder. Horn hatte sich an die Nachahmung des Barcelona-Chairs gemacht, weil ihm das Sitzmöbel von Mies van der Rohe zu unbequem erschien.

Ich sitze sehr gern in Horns Fabrikaten, meist allerdings nur kurz, manchmal sogar zum Lesen von ein paar Gedichten. Von den Sesseln geht eine Unruhe aus wie von einem Brasch-Gedicht, dem Halt zu geben, keine dichterische Option ist: „Nacht oder Tag oder jetzt/Will ich bei Dir liegen/Vom schlimmsten Frieden gehetzt/Zwischen zwei Kriegen“.

