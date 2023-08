Die Trumpisierung im Alltag

Von: Richard Meng

Teilen

Der Rechtspopulist Donald Trump gehört zu jenen, die mit ihren Lügen die Debattenkultur vor allem in westlichen Demokratien polarisiert haben. (ara/TIMOTHY A. CLARY/afp) © AFP

Immer mehr wollen nicht mehr zuhören oder leugnen Fakten. wenn ihnen etwas nicht passt. Das muss nicht sein.

Mentalität, so das allwissende Internetlexikon, ist eine vorherrschende Persönlichkeitseigenschaft. Gerne wird der Begriff deshalb benutzt zur Charakterisierung ganzer Gruppen. Als Stigma, sobald jemand einer negativen Mentalität zugeordnet wird. Als Klischee dann, zumal national verstanden. Herzlichkeit, Robustheit, Pünktlichkeit, Schlampigkeit und so weiter: Der Eigenschaften gibt es viele. Im Selbstbild sind es meist positivere als in der Wahrnehmung anderer. Doch Klischees haben mit der Wirklichkeit ja oft nicht viel zu tun.

Nun leben wir mal wieder in einer Zeit, in der speziell den Jüngeren ein unguter Mentalitätswandel nachgesagt wird. Aus der Wirtschaft wiederholen sich solche Vorwürfe, ökonomische Untergangsszenarien haben in diesem Sommer Konjunktur.

Work-Life-Balance statt Anstrengungsbereitschaft, Probleme mit Leistung schlechthin. Die Melodie ist nicht neu, aber sie wird lauter. Garniert mit allgemeinen Beschwörungen eines kollektiven Wohlstandsabstiegs, wenn es mit der deutschen Wirtschaft so weitergeht. Seit ein paar Tagen hat die CDU dieses Thema entdeckt.

Keine Frage, verschoben hat sich da etwas. Das dröhnende Wort Aufopferungsbereitschaft ist seltener zu hören. Man kann es aber auch als positive Wirkung individueller Freiheit sehen, selbst wenn die wahrlich nicht immer zu mehr Engagement führt. Um den Sport zu bemühen, der ja immer wieder – auch das klischeehaft – zum Spiegelbild der Gesellschaft erklärt wird: Andere quälen sich mittlerweile mehr.

Wenn die Alten wieder mal behaupten, dass es den Jungen an Einsatz mangele, steckt dahinter durchaus ein Stück kulturelles Unverständnis für das Maß an persönlicher Selbstbezogenheit, das inzwischen in westlichen Gesellschaften heranwächst. Eine neue Generationenbalance ist da noch nicht gefunden. Im Gegenteil wird die Tonlage schärfer, nachdem neuerdings selbst einem so harmlosen Begriff wie Klimaschutz ein hohes Spaltungspotenzial nachgesagt wurde.

Die wirkliche Mentalitätsfrage ist aber eine andere. Es darf nicht zuerst darum gehen, ob den Älteren der Lebensstil der Jüngeren noch passt. Es muss zunächst darum gehen, ob bei all dem, was für produktiv und tüchtig gehalten wird, soziale Rücksicht noch eine Rolle spielt. Sensibilität dafür zum Beispiel, dass es viele gibt, die nicht die Chance haben, sich zwischen verschiedenen Lebensstilen zu entscheiden.

Es ist generationsübergreifend zu selbstverständlich geworden, bei jeder Gelegenheit zuerst die Frage zu stellen, was etwas einem selbst bringt. Vor allem daher kommt die neue Bereitschaft zum Polarisieren, das Nicht-mehr-zuhören-Wollen. Bis hin zum Fakten leugnen, sobald die nicht mehr zum eigenen gefühlten Interesse passen: Es ist die Trumpisierung im Alltag.

Mentalitäten ändern sich – das darf, es muss Thema sein, auch kritisch. Da gibt es diskussionswürdige neue Denk- und Verhaltensmuster, lagerübergreifend übrigens trotz kontroverser politischer Inhalte. Die Wird-schon-werden-Mentalität, die sich breit macht, nannte man früher Gleichgültigkeit oder auch Selbstüberschätzung. Gepaart mit Selbstmitleid ist sie doppelt fehl am Platz.

Die autoritären Potentaten der Welt sehen genau hier den Hebel, Bevölkerungen gegen deren Interessen hinter sich zu bringen – indem sie freies Leben für unproduktiv bis dekadent erklären. Das Gegenteil beweisen, immer wieder: Ja, das gemeinsam zu wollen ist durchaus auch eine Mentalitätssache. Auf dieses Zusammenspiel kommt es an.

Richard Meng ist Chefredakteur der Zeitschrift Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte und Kuratoriumsvorsitzender der Karl-Gerold-Stiftung.