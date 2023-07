Die Löwin und die Valentin-Logik

Von: Manfred Niekisch

Eins haben Yeti, das Ungeheuer von Loch Nes und die Löwin, die ein Wildschwein war, gemeinsam: Sie sorgen im Sommerloch für Schlagzeilen. (ara Lino Mirgeler/dpa) © dpa

Gefährliche Bestien machen jeden Sommer Schlagzeilen in den Medien. Und stellen sich fast immer als Falschmeldungen heraus.

Immerhin! Bei all den fake news, die kursieren und all den Möglichkeiten der Manipulation, die Künstliche Intelligenz schon jetzt beinhaltet, war das eine gute Nachricht: Das Video ist echt! Leider war dann recht umstritten, was es eigentlich zeigt. Eine Löwin oder was?

Klar, die spektakulärste Interpretation in Zeiten der sauren Gurken, welche die Sommermonate beherrschen, gewann das Rennen. Kein einfacher Hirsch, kein banales Wildschwein musste gesucht, gejagt, gefunden werden. Es musste schon ein gefährliches Raubtier sein. Da passte die Löwin noch am besten.

Der Yeti oder gar das Ungeheuer von Loch Ness hätte nun so gar nicht in den deutschen Wald gepasst. Die Löwin eigentlich auch nicht, mit ihrer gänzlich anderen Körperform, mit den unpassenden Ohren, aber jetzt ging es erst einmal darum, alle Register der Sicherheit zu ziehen.

Dann kam auch noch die Nachricht, sie habe sogar schon ein Wildschwein gerissen. Wer diese Meldung in die Welt setzte, ist nicht wirklich nachvollziehbar. Aber was liegt näher, als dass eine ausgebrochene Löwin auch gleich ein Wildschwein erjagt. Was liegt näher? Alles als solch eine Geschichte.

Ein panisches Tier, gerade ausgebrochen und völlig ungeübt, würde das nicht schaffen, selbst wenn es wollte, noch nicht einmal nach einem Schnellkurs bei Obelix. Doch dieses Gerücht, tatsächlich fake news, gab dem ganzen Geschehen so eine scheinbar logische Komplettierung. Und befriedigte die Sensationslust.

Dass nach all der Panikmache die Vernunft erst Einzug hielt, als Expertinnen und Experten mit der Löwenmär aufräumten und jetzt auch endlich Gehör fanden, ist verständlich. Denn schließlich war den Behörden vorher das höchste Gebot, keine Fehler zu machen, welche die Menschen der Region in Gefahr durch ein wildes Raubtier hätte bringen können.

Da ist es zugegebenermaßen leicht, das Ganze im Nachhinein als Lachnummer zu enttarnen. Und nachzukarten, dass die zuständigen Ämter wohl besser sofort sachverständige Löwenkennerinnen und -kenner hätten hinzuziehen müssen.

Aber so reiht sich der vermeintliche Löwenalarm ein in all die Geschichten vom ausgesetzten Krokodil im Baggersee, vom entsorgten Alligator im Kanal, die jedes Jahr um diese Zeit auftauchen – die Geschichten, nicht die furchteinflößenden Reptilien! Auch sie erwiesen sich durchweg als Fehlmeldungen oder als provozierter Scherz mit einem Gummitier.

Ja doch, es mag verantwortungslose Menschen geben, die sich ihrer beschuppten Lieblinge auf solch primitive Weise entledigen, weil sie ihnen zu groß geworden sind, sozusagen der Badewanne entwachsen, oder weil sie für die Urlaubszeit keine Ersatzpflegestelle finden.

Das ist unverantwortlich, aber in unseren Breiten praktisch keine Gefahr für Badende. Dann wird auch hier der ganze Sicherheitsapparat angeworfen, wie jetzt bei der vermeintlichen Löwin. Es ist ein bisschen die Logik des Komikers Karl Valentin. Der wollte in ein Bergwerk ziehen, ganz tief hinein. Aus Angst vor einem Meteoriteneinschlag. Aber die sind doch so selten, wandte man ein. Schon, erwiderte er, aber da geht mir die Sicherheit vor die Seltenheit.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.