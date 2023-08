Die Kunst des Abwetterns

Von: Richard Meng

Über den Führungsstil von Kanzler Olaf Scholz wird viel diskutiert. Geändert hat er wenig, obwohl viele sich wünschen, er würde seine Politik öfter erläutern - wie hier Journalisten während eines Flugs von Washington nach Berlin. © Kay Nietfeld/dpa

Der Führungsstil von Kanzler Olaf Scholz ist besser, als ihn viele machen. Im Detail ist Luft nach oben. Die Kolumne.

Solche Nerven haben nicht viele. Was da alles abzuwettern war in den vergangenen Monaten: Respekt vor so viel Dickfelligkeit, Herr Kanzler! Die ständigen Rüstungsnachforderungen aus Kiew, das unausgegorene Heizungsgesetz, die Veto-Show der Familienministerin: stets erst mal schweigen dazu, in Ruhe alle Aspekte abklären, dann irgendwann die Aufregung zu beruhigen versuchen, mal mit und mal ohne konkrete, aber stets unspektakuläre Reaktion in der Sache. So sei nun mal Politik, werden Sie antworten.

Was daran stimmt: Lautstärke holt einen stets ein, Aufgeregtheit ist ja sowieso in Berlin. Also gehört auch Abwettern immer dazu. Ruhe ausstrahlen, selbst wenn nie Ruhe ist. Es ist nicht gerade ein Regierungsideal. Den Umständen entsprechend kann es bestenfalls die glimpflichstmögliche Verhaltensweise in einer Koalition sein, in der nicht zusammenpasst, was so oft nicht zusammengehören will.

Nun passiert inzwischen, was immer passiert, wenn Kanzler ihre Hauptrolle darin sehen, nicht weiter zu eskalieren: Die Demoskopen fragen geradezu lustvoll bei den Leuten ab, was sie von nervenstarker Unscheinbarkeit als Führungsprinzip halten. Na klar: nicht viel.

So flach die Frage daherkommt, so flach sind die Antworten. Aber wirkungsmächtig, nicht zuletzt für die eigene Autorität, siehe Industriestrompreis. Und gut geeignet als mediale Munition für Tage, an denen nichts Wichtigeres anliegt. Gebündelt im Wort Führungsschwäche. Womit das nächste Abwettern medial garniert wird, siehe Deutschlands angebliches wirtschaftliches Zurückfallen.

Es gab mal einen SPD-Kanzler, der in einem solchen Sommer vor der Bundespressekonferenz seine ruhige Hand zeigte. Es war ein Fehler Gerhard Schröders. Nach einigen Monaten Führungsschwächedebatte und Wirtschaftskrisenbeschwörung folgte hektisches Umsteuern mit der Agenda 2010. Hauptsache handeln plötzlich, die Folgen sind bekannt: Ende der Regierungszeit.

Es ist beruhigend, dass bei Scholz dieses Mürbewerden nicht erkennbar ist, obwohl das überwiegend unprofessionelle Ausleben der internen Kulturbrüche in der Ampel weitaus schwerer zu managen scheint als in jeder zurückliegenden Koalition.

Was also fehlt im Führungsmanagement? Kluge Voraussicht der Koalitionszickereien fehlt gewiss, so schwer die im Einzelfall zu prognostizieren sein mögen. Fehlt es auch an Erklärungsversuchen? Auf den ersten Blick sicher. Aber wie im realen Leben können gut gemeinte Erklärversuche alles nur schlimmer machen.

Authentisch bleiben: Das ist die Spezialdisziplin des Kanzlers. Helmut Kohl hat gerne breitbeinig erklärt, es sei entscheidend, was hinten rauskommt. Das ist nicht die Sprache des Olaf Scholz. Aber es ist im Scholz’schen Selbstbild vielleicht der Königsweg: all das Abwägen und Prüfen in schwierigen Zeiten irgendwann an den Ergebnissen messen zu lassen. In Alternative zu den lautsprecherischen Kandidaten der Opposition. Falls denn genug hinten rausgekommen ist.

Die große Schwachstelle bleibt der Mangel an einer sichtbaren, überwölbenden, vertrauenserhaltenden Botschaft übers Erklären hinaus – statt des gerade wieder zunehmenden Verzettelns der Koalition. Extrem schwierig, siehe ständiges Ampelflimmern. Dringend notwendig, siehe die Wirkungsspirale der öffentlichen Kanzlerdebatte.

Zeigen, dass Nerven behalten und Richtungen weisen kein Widerspruch geworden ist, kluge Zurückhaltung und klare Erkennbarkeit auch nicht. Auch Führungsfragen stellen sich personenabhängig immer wieder anders. Dies ist die scholz’sche.

Richard Meng ist Chefredakteur der Zeitschrift Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte und Kuratoriumsvorsitzender der Karl-Gerold-Stiftung.