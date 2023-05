Der Verklärung widerstehen

Von: Harry Nutt

Bei der Rückkehr nach Frankfurt frage ich mich: Was hat sich verändert? Was ist anders als früher und verglichen mit dem neuen Lebensmittelpunkt Berlin?

Café Karin, Kleinmarkthalle, MMK – alles noch da. Nachdem ich zwischen 1999 und 2006 in Frankfurt am Main gelebt und gearbeitet habe, war ich anschließend nur noch sporadisch dort. Jetzt also eine Besuch jenseits der Buchmesse.

Das Gefühl, in eine Stadt zurückzukehren, wird befeuert durch die Wiederbelebung von Routinen. Wie von Zauberhand scheinen die Laufwege vorgebahnt. Nur manchmal, zugegeben, ziehe ich zur besseren Orientierung die Kartenfunktion des iPhones zurate. Bezieht Urbanität einen Großteil ihrer Anziehungskraft nicht aus erworbener Vertrautheit?

Am Roßmarkt beobachten wir eine Szene, in der sich zwei junge Männer begrüßen. „Bruder, machst du jetzt diese Arbeit?“, ruft der eine aus einem Autofenster heraus fragend einen Kumpel, der gerade dabei ist, ein paar E-Roller auf einen Transporter zu wuchten. „Ja, Mann, mach‘ ich gerne, Alter.“ Es folgen ein paar Brocken auf Arabisch, von denen ich nur „Mash Allah“ verstehe. „Wie Allah es wollte“, ein Ausdruck des Respekts.

Wir gehen weiter, und ich frage mich, ob und wie die Stadt sich verändert hat. Am frühen Sonntagmorgen begegnen wir einen jungen Mann, der in zerrissenen Jeans auf einen Stromkasten zusteuert, auf dem ein paar Flaschen vom Abend zuvor übrig geblieben sind. Er nimmt einen Schluck, die Sonne scheint, aber sie wärmt noch nicht. Die Geschäfte in der Goethestraße sind noch exklusiver geworden. Zur Belebung tragen nun auch wieder Chinesinnen und Chinesen bei, die während der Corona-Pandemie nicht kommen konnten. In dem Store mit den beliebten Aluminiumkoffern decken sie sich mit Behältnissen aller Art für die Rückreise ein, Landsleute stehen ihnen zur Verkaufsberatung zur Verfügung.

Während man in Berlin die meiste Zeit nicht wahrnimmt, dass es einen Fluss namens Spree gibt, ist Frankfurt, wo man sich auch gerade befinden mag, eine Stadt am Strom. In gediegener Langsamkeit fließt der Main vorbei, der selbst bei Hochwasser noch eine Milde ausstrahlt, als wolle er nur in Erinnerung rufen, dass er auch anders kann.

Als ich damals nach Frankfurt kam, fiel mir bereits in den ersten Tagen auf, wie stark die Stadt von einer migrantischen Kultur geprägt ist. Aber anders als in Berlin strahlt diese das Bedürfnis nach Aufstieg und Beruflichkeit aus. Man babbelt Hessisch und wahrt in der U-Bahn Abstand. Damals hörte man kein anderes Wort häufiger als Respekt.

In Berlin hingegen verspürt man den Druck, der scheinbar nicht in Aufbruch entweichen kann. Die explosive Stimmung ist jederzeit vernehmbar, in Nächten wie zu Silvester kommt es dann zu Entladungen. Sicher, Frankfurt ist nicht frei von Konflikten. Vor ein paar Jahren kam es zu Riots wie aus dem Nichts – ausgerechnet vor der Alten Oper. Bei meinem Kurzbesuch bin ich anfällig für Verklärungen, aber ich meine, ihnen nicht zu erliegen.

Auf dem Weg zum Hotel machen wir einen großen Bogen um eine von Krähen ausgeweidete Ratte. Später, mit alten Freunden, rufen wir Erinnerungen wach. Auf dem Hinweg erfreuen wir uns der kurzen Entfernungen und wählen den Fußweg durch die Friedberger Anlage. Für den Nachhauseweg nehmen wir ein Taxi und ich bin stolz darauf, es nicht per Telefon rufen zu müssen, sondern mich darauf verlassen zu können, eines am Merianplatz zu finden.

Harry Nutt ist Autor.