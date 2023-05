Der Soziologe B. und die Boomer

Von: Harry Nutt

Die Boomer waren immer zu viele, es reichte nicht für alle. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Jahrgänge mit vielen Geburten sind pragmatisch, während die Nachgeborenen einen verbitterten Rigorismus zeigen. Sind wir Boomer eine Art letzte Generation? Die Kolumne.

Abschiedsvorlesung – das Wort suggeriert Unwiederbringliches. Einmal noch, ehe eine akademische Karriere dem Verblassen preisgegeben wird. Tatsächlich hatte es etwas rührend Altmodisches, als der Soziologe B. zu seiner letzten Amtshandlung als Lehrender an das Pult des Hörsaals 2 im Campus Center der Universität Kassel trat. Ein Neubau, der Saal lichtdurchflutet, das Mobiliar bereits ein wenig ausgesessen.

Wie lange hast du nicht mehr in solchem Gestühl gesessen? Die Vorlesung galt schon als aussterbende Kunst, als sich mein Weg erstmals mit dem des Dozenten B. kreuzte. FU Berlin, irgendwann Mitte der 80er Jahre. Man ging in Seminare und beschwor eine größere Lernleistung in Arbeitsgruppen. Die Vorlesung galt als Bildungsbombast, von oben herab. Natürlich wusste man es besser.

Die emphatischsten Bildungserlebnisse vermittelte das Format der Vorlesung, ein Vortrag von Umberto Eco etwa. Wenn er etwas zitierte, reckte er beide Arme in die Höhe, um die Gänsefüßchen anzuzeigen. Was er sagte, habe ich vergessen, seine Art vorzutragen nicht.

Diesmal sprach der Soziologe B. über sich – wenn auch nicht ganz und gar. Der aus dem Lehrdienst Scheidende hatte sich den Abschied von der Generation der Boomer vorgenommen, als die er die zwischen den Jahren 1955 und 1964 Geborenen beschrieb. Die geburtenstarken Jahrgänge der Bundesrepublik, er selbst ist 1954 geboren, ein gewisser Abstand zur Einhaltung der Beobachterperspektive muss sein.

„Jetzt wird es ernst“, begann er und entfachte anschließend ein Feuerwerk aus Anekdoten, historischen Einschätzungen und prägnanten Thesen. Wer nicht mit einem Notizblock voller Zitate und Ideen nach Hause geht, hat seine Zeit vergeudet.

Die Eltern der Boomer, so markierte der Soziologe B. die zeitgeschichtliche Herkunft seiner Generation, habe eine Art Affektverwandlung von Kriegserlebnissen in Wiederaufbauaktivitäten betrieben. Deren Kinder hingegen mussten lernen, wie die Macht ihrer großen Zahl auf Ressourcenknappheit stieß.

Die Boomer waren immer zu viele, es reichte nicht für alle. Das habe dazu verführt, schneller zu lesen und schlauer daherzureden. Ihre durch die Konkurrenz gegenüber den anderen anempfohlene Skepsis brachte die Boomer dazu, nicht anfällig zu sein für die Verführungen und Verheißungen einer Neuen Zeit.

Die Zeit für Abschiedsgesten ist gekommen. Mit den Boomern verschwindet ein Vergesellschaftungserlebnis, das in der gemeinsamen Rezeption von Medienereignissen vollzogen wurde.

Die letzte Sendung von „Einer wird gewinnen“ (1987) mit Hans-Joachim Kulenkampff, so der Soziologe B., hatte eine Einschaltquote von 90 Prozent. Mit seiner zustimmenden Erinnerung an die Formel Hermann Lübbes vom „kommunikativen Beschweigen“ der hinreichend bekannten Verstrickungen einzelner in die NS-Zeit versuchte der Soziologe B., die feierlich gestimmten Zuhörerinnen und Zuhörer zu provozieren.

Die Boomer, so das Resümee, seien die Zeugen einer diffusen Legitimität der Bundesrepublik. Die inzwischen belächelte Generation, sollte das wohl heißen, ist das andere Cool. Ihr Wirkungswille, gerade auch politisch, komme ohne Letztbegründung aus. Eine Art gesunder Pragmatismus gegen verbitterten Rigorismus prinzipienversessener Nachgeborener. Wir Boomer – eine Art Letzte Generation?!

Harry Nutt ist Autor.