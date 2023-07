Der nächste Schritt statt ein Plan

Von: Petra Kohse

Es gibt Wichtigeres als ein krankes Pferd. Aber für meins muss ich mich fragen: Soll ich an die Ostsee ziehen, damit das Klima das Asthma lindert?

Ein Pferd ist krank. Mein Pferd ist krank. Und nicht nur dieses, wie mir die Tierärztin versicherte: In Brandenburg litten inzwischen die meisten der rund 50 000 Pferde und Ponys an Asthma. Pferdehaltung in dieser trockenen Gegend sei im Grunde ein Verbrechen, schon der Sandboden sei Gift für Pferdelungen und jährlich werde es mit dem Staub ja schlimmer.

Brandgeruch aus dem 30 Kilometer entfernten Waldgebiet bei Jüterbog hing über dem Hof, als sie mir eröffnete, dass die Atemnot meines Pferdes schon chronisch sein könne. Dann packte sie ACC für Pferde als Schleimlöser und ein Bronchiengel auf seine Futterkiste, die Zahlen auf den Schildern der Packungen waren dreistellig, und das war noch ohne Mehrwertsteuer, wie ich der Rechnung später entnahm.

Das Pferd ist krank und das ist schlimm. Es fiept beim Atmen und pumpt mit dem Bauch. Man soll es trotzdem in den Galopp bringen, am besten täglich, damit es hustet und dadurch seine Bronchien reinigt. Es will aber nicht galoppieren, sondern matt auf seiner Koppel stehen. Die Medikamente helfen nicht.

Eine Bronchoskopie wird vorgeschlagen. Der Kauf einer Inhalationsmaske empfohlen. Umstellen auf einen Allergikerhof. Allergietests, Bluttests. Bronchienkräuter vom Spezialhersteller. Im Akutfall Kortison. Ich kann nichts entscheiden. „Es tut mir so leid für dich, dass dein Pferd jetzt wohl auf einen Gnadenhof muss“, sagt eine Freundin, die keine Tiere hat. „Aber ein chronisch krankes Pferd kannst du ja gar nicht mehr verkaufen!“ Verkaufen?

Ja, es gibt Wichtigeres als ein Pferd: Kinder. Freundinnen. Nachbarn. Und es gibt dringlichere Investitionen als die in ein asthmatisches Pferd. Menschenleben sind zu retten, und nicht wenige. Und Tiere in ebenfalls großer Zahl. Irgendwo könnte man mit dem Betrag, den ein Inhalationsgerät für einen einzigen Schimmel in Brandenburg kostet, vielleicht Brunnen bauen und ganze Herden tränken.

Triagegedanken bezüglich der eigenen Ressourcen kreisen in meinem Kopf. Und ich kann und will auch nicht jeden Tag aus Berlin anreisen, um das Tier zu pflegen. Ich dachte, wir sehen uns zuweilen und ansonsten hat er Spaß mit den Jungs seiner Herde. Es gibt ein Leben neben der Tierhaltung. Und dieses Tier hat schon 17 Jahre gut gelebt. Eines davon mit mir. In diesem einen habe ich es kennengelernt und finde es schön und klug und bedeutend. Und jetzt ist es krank.

In der Glut des Brandenburger Sommers telefoniere ich Pferdehöfe an der Ostsee ab. Grünes Gras und Seeluft in der Mähne (und Lunge!) könnten die Lösung sein! Die meisten Koppeln dort sind aber schon voll mit equinen Klimaflüchtlingen aus Brandenburg, Kurgäste zumeist, im Winter geht’s dann wieder in den staubigen Stall. Und man muss es sich vor Augen führen: jedes Wochenende zwei mal drei Stunden im Auto oder zweimal fünf im Zug? Selbst an die Ostsee ziehen? Für das Pferd?

Im heimischen Stall höre ich jetzt überall Pferde husten, sehe Menschen Fenchelsamen einweichen und ihren Tieren Masken über das Maul ziehen. Als wäre ein Vorhang gefallen. Man sieht das Leid erst, wenn man Teil davon geworden ist. Und wie im wirklichen Leben gibt es keinen Plan, sondern bloß einen jeweils nächsten Schritt. Ich habe meinen Urlaub gestrichen und einen Inhalator bestellt. Was soll man machen? Das Pferd ist krank und es gehört jetzt zum Team.

Petra Kohse ist Theaterwissenschaftlerin, Kulturredakteurin, Buchautorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie.