Der Molch im Blätterwald

Von: Manfred Niekisch

Teilen

Krokodilmolche der Art Tylototriton ngoclinhensis wurden kürzlich in Vietnam entdeckt. © Tao Thien Nguyen/dpa

Eine neu entdeckte Tierart macht von sich reden. Nicht nur der Name des Krokodilmolchs ist besonders. Der Fund ändert aber nichts daran, dass Arten weiter aussterben. Die Kolumne.

Verdient hat er es sich redlich, der gerade neu entdeckte Krokodilmolch. Überall auf der Welt berichten die Zeitungen über ihn (auch die Frankfurter Rundschau vom 11. Juli 2023). Er hat alle Merkmale, die ihn attraktiv erscheinen lassen. Schwarze Grundfarbe mit grell oranger Zeichnung auf Kopf und Rücken. Streifen und Punkte. Einfach schön. Sehr schön sogar, zumal als Bild zur Meldung.

Er ist sehr selten, kommt vor, wo man ihn nicht vermutet hat, höher als die anderen Arten von Krokodilmolchen, und weiter südlich, im Hochland von Zentralvietnam. Gleich wurde er als bedroht eingestuft, ob seines winzigen Verbreitungsgebietes und wohl sehr geringer Individuenzahlen. Und dass er zu den Krokodilmolchen zählt, macht ihn auch namentlich irgendwie besonders.

Da kann man so einiges an Falschem assoziieren bei dem mit 20 Zentimetern nicht gerade gewaltig in Erscheinung tretenden Tierchen. Ansonsten kann man konstatieren, dass längst nicht alle Arten von Krokodilmolchen so spektakulär aussehen, meist aber auch selten und bedroht sind. Inzwischen wurden 40 verschiedene Arten neu beschrieben. Ihre Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt.

Der Hype um den jetzt im Blätterwald gefeierten Tylototriton ngoclinhensis ist also einerseits angesichts seiner Besonderheiten verständlich - auch hinsichtlich des Aussehens. Andererseits muss man zugeben, dass er ein bisschen verwundert, denn schließlich wurden im Lauf der letzten eineinhalb Jahre rund 170 neue Amphibienarten beschrieben. Denen wurde weit weniger öffentliche Aufmerksamkeit gewidmet. Aber sie sahen eben auch nicht so aufsehenerregend aus.

Schon gar nicht der ebenso für die Wissenschaft recht neue Moosfrosch, gleichfalls aus Vietnam stammend. In Großaufnahme vor künstlichem Hintergrund macht er noch einiges her. Aber selbst in Farbe ist er vom natürlichen Untergrund, Moos eben, kaum zu unterscheiden. Da wird ein Portrait schnell zum Bilderrätsel.

Die eilige Leserschaft hat wohl wenig Muse, sich mit solchen Vexierbildern auseinanderzusetzen. Ein knallig gefärbter Salamander erzielt da schneller und besser den Wow-Effekt. Damit haben die Frösche, Kröten, Molche, Salamander, die Amphibien eben, jetzt einen wunderbaren Werbeträger gefunden.

Eine Art, die zeigt, wie schön (und damit sympathisch!) die meist heimlich lebenden Nachttiere mit der glitschigen Haut sein können. Über die sich auch vermitteln lässt, wie gefährdet diese vielen so rätselhafte bis unbekannte, ja für manche Mitmenschen unheimliche Tierklasse der Lurche ist und wie wichtig es ist, sie unbedingt zu erhalten.

Die erfreulichen Meldungen über neue Arten wie diese, der Flora und Fauna allgemein, dürfen nur nicht zu dem Fehlschluss verleiten, es sei nicht so schlimm mit dem Artensterben. Doch, denn die neu beschriebenen Arten wie der Krokodilmolch sind ja nicht neu entstanden, sondern lediglich jetzt erst entdeckt worden. Was gleichzeitig für immer verloren, auf alle Zeiten ausgestorben ist, ist sicher ein Vielfaches mehr. Nur gibt es davon keine spektakulären Fotos und keine Meldungen.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.