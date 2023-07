Der geläuterte Kassenpatient

Von: Michael Herl

© Oliver Berg/dpa

Es gibt gute Gründe, unsere viel gescholtenen Kliniken zu loben. Wo sonst wollen so viele Menschen nur helfen?

Eigentlich haben wir in Deutschland wenige Gründe, uns über eine mangelhafte Versorgung zu beschweren. Gewiss, es gibt Armut. Es gibt Obdachlosigkeit, Chancenungleichheit und eine Benachteiligung von Menschen aus anderen Kulturkreisen. Doch entgegen anderslautenden Behauptungen besonders aus Teilen der östlichen Bundesländer leben wir in einer bestens funktionierenden Demokratie.

Unser Wohlstand quillt uns nach wie vor aus den Ohren, den einen mehr, den anderen weniger. Wir sind wie eigentlich schon immer eines der reichsten Länder der Erde, das galt vor der sogenannten „Wende“ übrigens auch für die DDR. Die dortigen Bürgerinnen und Bürger avancierten 1989 von einem wohlhabenden zu einem sehr wohlhabenden Volk. Nichts anderes ist passiert.

Das gilt auch für unser oft so gescholtenes Gesundheitssystem. In wie vielen Ländern der Erde erhalten Sie im Notfall nach maximal 15 Minuten qualifizierte Hilfe? In sehr, sehr wenigen. Und wir gehören dazu. Wo ist das ärztliche und fachärztliche Versorgungsnetz so dicht wie bei uns? Da müssen Sie lange suchen. Wo wird jedem und jeder gleichermaßen geholfen, ohne Rücksicht auf Herkunft, Hautfarbe, Konfession oder Dicke der Brieftasche? Auch da werden Sie nur wenige Staaten finden.

Klar gibt es immer etwas zu kritisieren. Doch dabei sollte man immer beachten, von welch hohem Ross man da herabschimpft. Wir sitzen feist, bräsig und überversorgt in unserem Fettstuhl und schimpfen über alles und jeden – ohne auch nur einen Hauch von Demut und Dankbarkeit. Es kotzt mich an.

Waren Sie schon einmal im Krankenhaus? Ich hatte unlängst die Gelegenheit – und stellte fest, noch nie im Leben auf so viele Menschen auf so engem Raum getroffen zu sein, die alle nur das Eine im Sinn hatten: mir zu helfen. Es war mir fast schon peinlich, und ich fragte mich ständig, womit ich das verdient hätte.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich war ganz normaler Kassenpatient, und mit dem Namen „Michi Herl“ wussten die wenigsten was anzufangen. Ich fühlte mich jedenfalls nicht besser oder schlechter behandelt als alle anderen – nämlich vorzüglich. Und wer anderes behauptet, kriegt es mit mir zu tun. Einige meiner Mitpatienten hatten schon das Vergnügen. Nach meiner Behandlung gelobten sie, künftig nur noch zu loben.

Und das so oft beschimpfte Essen? Ja. Es ist fürchterlich. Aber erstens geht man nicht zum Essen ins Krankenhaus, zweitens scheint mir die Kritik eine gern erzählte Mär zu sein – jedenfalls gemessen an den Äußerungen meiner Mitpatienten.

Da wurde eine vollkommen farb- und geschmacklose Wassersuppe als „lecker“ bezeichnet, ein zu Beton gebratenes Kabeljaufilet als „köstlich“ und eine Wurst aus absolut diffuser Provenienz als „richtig gut“. Ist also das Essen im Krankenhaus so fürchterlich oder der Geschmack der Durchschnittsdeutschen? Ich befürchte Letzteres.

Übrigens: Viele ließen sich ihr Essen bringen. Abends wieselten unzählige Boten der diversen Lieferdienste über die Flure. Doch macht es das besser?

Manchmal spähte ich in eine ihrer Boxen, sah dort irgendwelche Nahrungsmittelfragmente in Styroporschalen herumdümpeln – und freute mich auf meine Krankenhauskost. Denn wie sagte schon die Oma: Schlimmer geht immer.

Michael Herl ist Theatermacher und Autor.