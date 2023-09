Der blaue Panther

Kolumne

Die Raubkatzen im bayerischen Staatswappen haben Symbolkraft. Der Flugblatt-Skandal um Hubert Aiwanger ändert nichts an der Farbe des Tieres.

Sieben an der Zahl sind es. Die Geißlein, die der böse Wolf auszutricksen versucht, die Zwerge, welche Tisch, Tellerchen und Bettchen mit Schneewittchen teilen, die Meilen, welche der Zauberstiefel auf einen Schritt hüpfen kann, die Fliegen, die das tapfere Schneiderlein tötet. Für die Magie der Zahl sieben innerhalb und außerhalb von Märchen gibt es viele Deutungen, zutreffende und falsche, mythische, magische und mathematische.

Natürlich gibt es exakte Erläuterungen auch dafür, warum sieben Raubkatzen das Große Bayerische Staatswappen schmücken. Ausnahmsweise geht es hier nicht um die Zahl, sondern um die historische Herleitung aus der Heraldik, die zu dieser Zusammenstellung führt.

Klar, jeder denkt sofort an die Löwen als Klassiker in Wappen. Doch da finden nur sechs dieser Tiere ihre Erklärung. Die siebte Katze gleicht eher einem Fabeltier mit Elementen eines Drachen, soll aber einen Panther darstellen, als Vertreter von Ober- und Niederbayern im Wappen.

Das Blau des Panthers deutet selbstverständlich nicht hin auf Schalke 04, dieser FC spielt hier keine Rolle. Gehässige Menschen und Dortmund-Fans könnten sagen, das passe ja zu dessen Status in der Bundesliga.

Blau ist eigentlich die falsche Farbe, wenn es um Panther geht. Denn die sind per definitionem schwarz, egal ob es sich um melanistische Exemplare von Jaguar oder Leopard handelt. Der Panther ist keine Tierart, sondern es sind zwei, je nachdem. Eine aus Südamerika, die andere aus Afrika.

Und eine als Symbol für Unfreiheit, Gefangenschaft, beschrieben von Rainer Maria Rilke. Gut, dass das heute in modernen, wissenschaftlich geführten Zoos nicht mehr zutrifft. Auch gut, dass gefleckte Katzen insgesamt heute in der Pelzindustrie keine Rolle mehr spielen.

Denn das brachte sie vor Jahrzehnten in höchste Existenznot. Jetzt ist die Bedrohung, vor allem für den Jaguar, egal ob klassisch gefleckt oder schwarzhaarig (mit den Flecken doch noch sichtbar), die Zerstörung seiner Lebensräume, der Wälder Südamerikas.

Dass die Brüder Aiwanger aus Niederbayern stammen und dies auch Hubert Aiwangers Wahlkreis ist, hat nichts mit dem diese Region repräsentierenden blauen Panther im bayerischen Staatswappen zu tun. Sonst müsste das arme Tier ja aktuell mit braunen Flecken gesprenkelt auftreten. Eventuell sogar mit der langen Nase des Pinocchio, Sinnbild für dessen Lügerei.

Denn was wird einem da alles aufgetischt über Flugblätter, von denen Hubert Aiwanger nur wenige im Schulranzen hatte, die er ja nur vernichten wollte, deren Autor er ja gar nicht sei, von nie gezeigtem Hitlergruß. Der antisemitische Inhalt der Schrift ist abscheulich, die Erklärungsversuche sind mehr als peinlich. Ja, in dubio pro reo, im Zweifel gilt die Unschuldsvermutung, aber eben nur in dubio.

Jetzt liegt es am bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, Licht ins Dunkel zu bringen und schnell die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Das Ganze ist keine interne Angelegenheit Bayerns, aber dort muss die politische Lösung des Skandals erfolgen. Der fantasievolle Wappen-Panther wird blau bleiben. Er wird kaum vor Wut rot anlaufen.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.