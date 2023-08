Das falsche Bild

Teilen

Diese Demonstrierenden haben ein klares Bild von der sogenannten Alternative für Deutschland: „THC statt AfD“. THC ist der Hauptwirkstoff der Cannabispflanze. © AFP

Die Wählerinnen und Wähler der AfD sind keine „Abgehängten“. Es sind Leute, die den ganzen Zug zerstören wollen. Die Kolumne.

Eine Zeit lang sprach man ja, wenn man von AfD-Wählerinnen und -Wählern sprach, nicht von den Beamten, Angestellten und Selbständigen, aus denen sich immerhin drei Viertel von Ihnen rekrutieren, sondern von den „Abgehängten“. Die „Abgehängten“ hatte die AfD exklusiv, keine andere Partei sprach davon, Stimme der „Abgehängten“ zu sein oder um ihre Gunst zu werben.

Mit den „Abgehängten“ sollten vor allem ehemalige Industriearbeiterinnen und -arbeiter gemeint sein, Leute, die keine Chance hatten, sich auf Globalisierung und Digitalisierung einzustellen. Aber seltsam, die ehemaligen „Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter“ gehörten komischerweise nie dazu, egal, wie krumm sie sich den Buckel geschuftet hatten.

Das Bild von den Abgehängten evozierte den rollenden Zug des Fortschritts, sturheil Richtung Zukunft donnernd, angetrieben von den Maschinen des Industriekapitals. Die „Abgehängten“ befanden sich in diesem Bild im hinteren Zugteil dritter Klasse, der in Hamm zurückgeblieben war.

Innere Widersprüche oder gar Richtungswechsel waren auf Streitereien der Mitfahrenden reduziert. Kein Wunder, dass die Metapher besonders bei Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zog – sie konnten sich als brillante Sozialingenieur:innen gerieren, die den auseinanderfallenden Gesellschaftszug reparierten, oder als die Zugbegleiter:innen, die wichtige Durchsagen von vorne aus der Lok…

Aber wir schweifen ab. In jedem Fall schloss das Sprechen von den Abgehängten die Möglichkeit ein, sie alsbald wieder dranzuhängen. Dabei blieb völlig außer Acht, dass diese Abgehängten sich womöglich selbst abgehängt hatten, also einfach in Hamm bleiben wollten.

Das Bild war für diejenigen, die es nutzten, auch deswegen so schön, weil es für sie die vordersten Plätze auf dem Zug vorsah. Wo sie waren, war vorne, war der Fortschritt, sie gaben das Tempo vor.

Die Abgehängten wurden dabei lediglich als Gegenstand sozialpolitischer Maßnahmen gedacht, nicht als Subjekte. Häng ihnen genug Partizipationsangebote vor die Nase, und sie hängen sich schon wieder dran! Dabei konnte man auch elegant ausblenden, dass die AfD keineswegs langsam oder stehengeblieben war – im Gegenteil. Alle Bemühungen, die Abgehängten irgendwie wieder dranzuhängen, ignorierten, dass diese schon längst mit Volldampf auf einem anderen Gleis unterwegs waren.

Sind 30 Prozent noch abgehängt? Ist ein Minister abgehängt, eine Botschafterin, ein Vizekanzler? Wieviel Sinn hat es, die Anhängerinnen und Anhänger einer Partei als Verliererinnen und Verlierer zu zeichnen, wenn diese Partei überall gewinnt?

Vielleicht wäre es ja auch mal eine Möglichkeit, den Zug Richtung Hamm zurückzuwenden, mit vollem Karacho ins Rangiergleis zu brettern? Und einmal ganz naiv gefragt: Vielleicht ist es auch gar keine so gute Idee, Faschistinnen und Faschisten unbedingt überall mitmachen zu lassen, sie auf Höcke komm raus zu integrieren?

Ich weiß, von der Weiterbeschäftigung von NSDAP-Mitgliedern nach 1945 bis zur „akzeptierenden Jugendarbeit“ mit Jungfaschos in den 90ern ist eher das Gegenteil Tradition, aber vielleicht kann auf diesem Gebiet ja auch mal was Neues probieren? Und überhaupt: Wird ein Zug nicht schneller, wenn man einen Wagen abhängt? Vor allem, wenn der voll ist von Leuten, die den Zug am liebsten auseinandernehmen wollen? Ich frage ja nur.

Leo Fischer ist Autor, Stadtrat in Frankfurt (Ökolinx) und war Chefredakteur des Satiremagazins „Titanic“.