Das Anliegen des Chatbots

Von: Petra Kohse

Ist ChatGPT am Ende ein lesender und selbstlernender Arbeiter, wie der, den sich Bertolt Brecht dachte, als er das Gedicht schrieb, in dem er ketzerisch fragte: „Wer baut das siebentorige Theben?“ © Imago

Das Wichtigste ist für ChatGPT offenbar, sich nicht festzulegen und niemanden zu verstören. Die Kolumne.

Man kann über ChatGPT ja sagen, was man will, und den künstlich intelligenten Gesprächspartner etwas undurchsichtig finden, aber entgegenkommend und vorsichtig ist er-sie-es in jedem Fall.

Fragt man beispielsweise nach einem bestimmten Wirtschaftszweig, in dem man womöglich selbst tätig ist, und vermisst in den Antworten vielleicht eine angemessene Würdigung des eigenen Unternehmens oder Arbeitgebers, genügen einige gezielte Nachfragen mit virtuell gerunzelter Stirn (Hat die Marke xy nicht ebenfalls einen bedeutenden Anteil an …?), um den Chatbot davon zu überzeugen, seine Antwort entsprechend zu erweitern, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft und allen anderen gegenüber.

Voraussetzung ist, dass es zu dem Zeitpunkt, an dem ChatGPT von seinen Programmierern zuletzt gefüttert wurde, irgendwo im Netz vage Anhaltspunkte für die Ansichten gab, die man jetzt gespiegelt sehen möchte, wobei eine Firmenwebsite genügt. Will sagen: Mit wenig Aufwand kann man die eigenen Inhalte im Lernprogramm dieser Volks-KI platzieren und muss dafür nicht einmal bezahlen, das ist doch eigentlich sehr schön, Objektivität ist ohnehin eine Illusion.

Das Wichtigste ist ChatGPT offenbar, sich nicht festzulegen und niemanden zu verstören. Zu betonen, dass alles immer auch ganz anders sein könnte, ist der Maschine ein echtes Anliegen. „Es ist wichtig anzumerken, dass xy ein subjektiver Begriff ist und von individuellen Überzeugungen, Werten und Interessen abhängt“, heißt es dann gerne, und eine Erfindung wird nie nur als Leistung einer einzelnen Person präsentiert, sondern etwa als „kumulative Errungenschaft, zu der mehrere Zivilisationen ihren Beitrag leisteten“ oder so.

Ist ChatGPT am Ende ein lesender und selbstlernender Arbeiter, wie der, den sich Bertolt Brecht dachte, als er das Gedicht schrieb, in dem er ketzerisch fragte: „Wer baut das siebentorige Theben?“

Nicht wirklich. Tatsächlich dringt ChatGPT in diesem Fall gar nicht zum Kern des Themas vor, sondern hinterfragt zunächst die Existenz und Lokalisierung von Theben selbst, zweifelt dann die sieben Tore an und platziert schließlich den Hinweis, dass „mythologische Erzählungen oft Legenden und Symbolik enthalten und nicht immer historisch genau sind“.

Wer hätte das gedacht? Der Bezug zu Bertolt Brecht wird von dem Programm beim Versuch nicht hergestellt, und ich dachte, ich überlasse es Ihnen, ihn für zukünftige Nutzer und Nutzerinnen einzuspeisen, falls Ihnen danach sein sollte, sich mit Chats notorischem Disclaiming ins Benehmen zu setzen.

Mir selbst macht es gerade viel mehr Spaß, Live-Unterhaltungen mit echten Menschen nach dem Muster von GPT zu gestalten: „Ja, ich finde durchaus, dass es heute warm ist, wobei es neulich schon wärmer war, und ohnehin ist es wichtig zu beachten, dass das menschliche Wärmeempfinden individuell und vielleicht zudem kulturell codiert ist.“ Interessanterweise finden junge Menschen solche langwierigen Einwürfe nicht annähernd so lustig, wie ich gedacht hätte, und ich fürchte, es liegt nicht daran, dass ChatGPT zu wenig genutzt würde.

Wenn wir ehrlich sind, ist ja auch Ironie längst zur Illusion geworden. Anzunehmen, dass jemand wüsste, was man meint, obwohl man etwas anderes sagt, ist fraglos ein Risiko, war es mutmaßlich schon immer. Früher ging man es allerdings fröhlich ein, heute eher nicht mehr.

Petra Kohse ist Theaterwissenschaftlerin, Kulturredakteurin, Buchautorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie.