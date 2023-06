Boris Johnson: gerechtes Scheitern

Kolumne

Die Zeit von Boris Johnson ist vorbei. Er hinterlässt ein Land in der Krise und eine zerstörte konservative Fraktion.

Alle politischen Leben enden im Scheitern, es sei denn, sie werden mittendrin an einem glücklichen Punkt unterbrochen.“ So hat es der konservative britische Abgeordnete Enoch Powell formuliert. In der vergangenen Woche gelang dem früheren Premierminister Boris Johnson beides auf einmal. Er wurde nicht nur für schuldig befunden, das Parlament absichtlich belogen zu haben, sondern bei der Untersuchung der Ereignisse auch noch dabei überführt zu lügen. Und so trat er abrupt von seinem letzten Amt als Abgeordneter zurück, um einer Suspendierung zuvorzukommen.

Ich habe wenig Zweifel daran, dass Johnson gehofft hatte, sein Vorgehen könnte bei seiner Anhängerschaft eine Rücktrittswelle auslösen. Doch am Ende folgten ihm nur zwei Hinterbänkler.

Dieses Ereignis ist bedeutsam – es steht für eine neue Phase im Scheitern der konservativen Regierung und des Brexit-Projektes. Um die Ereignisse zu rekapitulieren: Johnson musste im vergangenen Sommer zurücktreten, weil er gelogen hatte, um einen konservativen Abgeordneten zu schützen, der der sexuellen Nötigung beschuldigt wurde. Es war der letzte in einer Reihe von Skandalen. Im britischen politischen System, das auf informellen Regeln und der Annahme grundlegender Anständigkeit beruht, konnten selbst Verbündete, die sich für Johnson erwärmen konnten, schließlich das Chaos nicht mehr ertragen.

Dann kam es zur Wahl zum Parteivorsitz, bei der alle Bewerbungen beiseitegeschoben wurden zugunsten von Liz Truss, die versprach, Geld zu borgen, um Steuergeschenke zu finanzieren. 49 Tage später, als einige britische Pensionsfonds am Rande des Zusammenbruchs standen, war Truss gezwungen, ihr Steuerprogramm aufzugeben und zurückzutreten.

Rishi Sunak übernahm das Ruder mit dem Versprechen von Sparsamkeit und technokratischer Kompetenz. Aber das Grundproblem, das Sunak in seiner Zeit als Minister mit verursacht hat, bleibt bestehen. Großbritannien hat das niedrigste Wachstum in der G7, die höchste Inflation, sinkende Reallöhne und stagnierende Unternehmensinvestitionen zu verzeichnen. Es gibt kein kohärentes Wirtschaftswachstum – und Sunak, der über kein Wahlmandat verfügt, läuft die Zeit davon, um langfristige Entscheidungen zu treffen und umzusetzen.

Die Suche nach der Ursache für diese spektakuläre politische Implosion führt zurück zu Boris Johnson und seinem Sieg von 2019. Das Programm der „schöpferischen Zerstörung“ des Staatsapparates beruhte auf der Annahme, dass Großbritannien nach dem harten Brexit im Alleingang die verkrusteten Arterien des Welthandels öffnen könnte. Ein freier Akteur, der bilaterale Abkommen mit allen wichtigen Handelsblöcken abschließt und dem Protektionismus Einhalt gebietet.

Das Freihandelsabkommen mit den USA wurde zu einer Chimäre, als Johnson sich weigerte, eine Zollunion mit der EU zuzulassen. Mit dem heutigen neuen Washingtoner Konsens, bei dem die EU und die USA ihre staatlichen Interventionsziele abgleichen, wurde dieses Abkommen noch unwahrscheinlicher. Die derzeitige Welt ist eine Welt, in der staatliche Intervention und Protektionismus wieder zu Zielen geworden sind.

Kurzum: Der Brexit ist in allen Punkten gescheitert. Sein Architekt, Nigel Farage, sagte das, aber auch die nackten wirtschaftlichen Fakten belegen es. Auch als politischer Führer war Johnson nicht mehr in der Lage, die Tory-Fraktion zusammenzuhalten, die jetzt weit nach rechts schwenken will. Die nächste Phase des britischen Konservatismus wird ein Kampf der Überzeugungen sein mit Innenministerin Suella Braverman als Galionsfigur.

Für Boris Johnson ist es, davon bin ich überzeugt, deswegen das politische Ende. Er hatte nie Überzeugungen und auch keinen durchgehenden Plan. Wie Micawber in Charles Dickens’ Roman „David Copperfield“ ist er eine „Hit and Hope“-Persönlichkeit, immer davon überzeugt, dass schon etwas dabei herauskommen wird, egal was er unternimmt. Was nun zu seinem Abgang herausgekommen ist, ist die Realität – und ausnahmsweise auch Gerechtigkeit.

Paul Mason ist Journalist und Autor in London.