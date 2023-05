Bilder im Kopf

Blockadeaktionen sind ein beliebtes Mittel der Gruppe „Letzte Generation“, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. © Imago

Ist wirklich niemand schuld, wenn 2040 Sturmfluten Innenstädte lahmlegen, wenn dann Menschen in Hitzewellen sterben? Die Kolumne.

Natürlich, die „Letzte Generation“ ist lästig. Da blockieren ein paar Kids für einen kurzen Moment den Straßenverkehr. Man muss eine Weile anhalten, Umwege suchen. Das nervt. Allerdings soll so etwas in der Geschichte von Demonstrationen schon einmal vorgekommen sein.

Die „Letzte Generation“ hingegen muss eine kriminelle Vereinigung sein. Unbedingt. Manche Leute wollen das so dringend, dass sie nicht abwarten können, bis Gerichte zu diesem Urteil gekommen sind. Kommen sie zu einem gegenteiligen Urteil, dann sagt die Regierung, wie eben erst in Berlin, dass sie so lange Gutachten schreiben lassen wird, bis Gerichte endlich anders entscheiden. Es gibt Razzien, E-Mails werden beschlagnahmt.

Die bayerische Polizei hat soeben eine Webseite publiziert, auf der sie behauptet, dass die „Letzte Generation“ schon eine kriminelle Vereinigung wäre. Auch hier können es gewisse Leute schier kaum abwarten, die Bilder, die sie im Kopf haben, Realität werden zu lassen – Gesetze und Rechtsstaatlichkeit sind da genauso lästig wie die „Letzte Generation“ selbst.

Wie wurde die „Letzte Generation“ zu einer kriminellen Vereinigung? Man musste schon ziemlich viel Mühe reinstecken: Bei „Bild“ und „Welt“ musste erst monatelang geraunt werden – das seien ja keine Klimaschützer:innen, da stecke eine Organisation dahinter. Es wurde im Springer’schen Metaphernfundus gewühlt, die „langhaarigen Chaoten“ aus der Kampagne gegen die 68er wurden aus der Mottenkiste geholt. Befreundete Jura-Menschen gaben Springer bereitwillig Auskunft: Jawohl, bei Verkehrsblockaden ist Notwehr erlaubt.

Genüsslich wurde dabei geschildert, wie auch Handverletzungen und anderes dabei in Kauf genommen werden dürfen. Sogar die „Tagesschau“ benutzte irgendwann das Springer-Wort „Klimakleber“. So fühlten sich dann irgendwann Leute ermächtigt, die Demonstrant:innen wirklich zu verletzen.

Schon hatte Springer die Bilder, die sie wieder als Beweis dafür anführen konnten, wie groß die Wut der „normalen Menschen“ sei. Diese vorgebliche Wut wurde von der Politik dankbar angenommen: Die Demonstrant:innen bringen Leute dazu, sie zu verletzen, also müssen wir verhindern, dass sie sich verletzen lassen – indem wir sie verbieten! Obwohl das eigentlich auch nicht gesetzeskonform ist. Und so weiter.

Was fordert die „Letzte Generation“? Sie fordert, dass sich die Politik an ihre eigenen Gesetze und Verträge zum Klimaschutz hält. Diejenigen, die die „Letzte Generation“ kritisieren, bestehen hingegen auf ihrem Recht, diese Gesetze und Verträge zu brechen.

Die Polizei wartet nicht auf Gerichtsbeschlüsse, Wutbürger:innen begehen Körperverletzungen, Politiker:innen brechen mutwillig Abkommen. Das Gegenteil ist wahr: In der Bekämpfung der kriminellen Vereinigung fühlen sich ihre Gegner:innen zu dreisteren Taten ermächtigt, als diese je planen könnten.

Wenn 2040 spontane Sturmfluten die Innenstädte nicht wenige Stunden, sondern wochenlang lahmlegen, wenn in den Hitzewellen die Leute wie die Fliegen sterben, dann ist daran natürlich niemand schuld. Niemand wird dann von Straftaten ausgehen – obwohl die Verantwortlichen in den Fossilkonzernen diese Zustände mit voller Absicht und mit niederen Motiven herbeigeführt haben. Aber Verbrechen ist schließlich immer das, was man daraus macht.

Leo Fischer ist Autor, Stadtrat in Frankfurt (Ökolinx) und war Chefredakteur des Satiremagazins „Titanic“.