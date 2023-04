Bartgeier, Biber, Bär und Mensch

Die Auswilderung von Tieren kann dem Naturschutz dienen oder ihm massiv schaden. Der tragische Tod eines Joggers heizt die Stimmung an.

Was ein Alibi ist, weiß jeder. Wo Alibi liegt, dürfte dagegen weniger bekannt sein. Zur Klärung: Alibi liegt in der Torgai-Steppe in Kasachstan und ist der Name einer Ranger-Feldstation. Dort werden asiatische Wildesel ausgewildert. Vor rund hundert Jahren waren die letzten Kulane in dem Gebiet abgeschossen worden.

Nun ist der dritte Transport mit Tieren dieser bedrohten Art dort gelandet. Aus einem kasachischen Nationalpark wurden sie dorthin gebracht, mangels Straßenverbindung per Helikopter. Es ist eines dieser aufregenden Wiederansiedlungsprojekte, welche die Herzen der Naturschutzgemeinschaft höherschlagen lassen. Wenn sie denn gelingen, jedenfalls sind sie aber verbunden mit viel Aufwand und einem hohen Preis, finanziell gesehen. Ob solche Wiederansiedlungen wirklich erfolgreich sind, erweist sich oft erst nach Jahren.

Vor vielen Jahrzehnten in den Alpen ausgerottet, brüten ausgesetzte Bartgeier inzwischen wieder im Freiland. Dem war ein umfangreiches Zuchtprogramm in menschlicher Obhut vorausgegangen.

Allzu fruchtbar dagegen war die Ansiedlung von Bibern in Feuerland an der Südspitze Südamerikas. Einige wenige Exemplare, aus Kanada herangeschafft, wurden von der argentinischen Marine 1946 dort in die Landschaft entlassen. Man träumte von gewinnbringender Pelztierjagd. Das ging gründlich schief. Die Zahl der Biber hat inzwischen die Hunderttausender-Marke bei weitem überschritten. Die Nager überschwemmen mit ihren wasserstauenden Dämmen die empfindlichen Südbuchenwälder und bringen sie so großflächig zum Absterben.

Heute wird viel staatliches und internationales Geld aufgewendet, um der Plage Herr zu werden, leider mit sehr mäßigem Erfolg. Es war und bleibt einfach eine richtig dumme Idee, Tiere dort auszusetzen, wo sie nie vorkamen und auch nicht hingehören. Selbst wenn die Absicht dahintersteckt, biologische Schädlingsbekämpfung zu betreiben.

So setzten Zuckerrohr-Anbauer in Hawaii Mangusten aus, um die ihre Ernten schädigende Rattenplage zu bekämpfen. Die eingeführten Raubtierchen dachten aber gar nicht daran, sich mit wehrhaften Nagern anzulegen, sondern fanden es viel bequemer, bodenbrütende heimische Singvögel zu verspeisen.

Ähnlich pragmatisch denken wohl auch die auf den Galapagosinseln von der Landbevölkerung ausgesetzten Anis, schwarze Vögel, die Zecken von den Kühen abfressen sollten. Sie finden die wildlebenden einheimischen Insekten aber weitaus schmackhafter.

Diese und viele weitere Beispiele zeigen drastisch, was Faunenverfälschung anrichten kann, bis hin zur Ausrottung endemischer Arten. Für den Naturschutz verbieten sich solche Aktionen, die nichts mit Wieder(!!)-Ansiedlung zu tun haben.

Nun bricht durch den von einer Bärin verursachten Tod eines Joggers in Norditalien erneut die Diskussion los, ob es zu verantworten ist, potenziell gefährliche Wildtiere in ihrem einstigen Lebensraum wieder heimisch zu machen. So tragisch der Todesfall ist, besteht akut die Gefahr, dass dieser ungewöhnliche, seltene Vorfall zum emotional getriebenen Rundumschlag gegen Bären und das Projekt „Life Ursus“ ausartet. Das wäre fatal. Nötig sind vor allem bessere Prävention und eine kluge Strategie zur Nachbarschaft von Bär und Mensch.

Manfred Niekisch ist Biologe und ehemaliger Zoodirektor.