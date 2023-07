Armes Hessen

Kolumne

Grenzkontrollen dürfen nicht wieder eingeführt werden. Freizügigkeit und alles andere muss erhalten bleiben.

Eigentlich hatte der Beltz ja immer recht. Für die Jüngeren unter uns: Matthias Beltz war ein hessischer Philosoph und einer der wichtigsten Weltendeuter des Abendlands. Sein Ruhm begründete sich in der vormals vollkommen unbekannten Art der Verbreitung seines Gedankenguts in einer fast schon kabarettistisch anmutenden Weise. Er prägte die Seinssicht einer ganzen Generation, etwa durch Erkenntnisse wie: „Manchmal liege ich nachts wach und denke, die Welt ist schlecht. Dann gehe ich morgens runter auf die Straße und sehe, ich habe recht.“

Mit Ertüchtigungen solcher Art bedachte Beltz auch immer wieder die Menschen und Menschinnen im Lande seiner Herkunft. So befand er: „Die Hessen sind umzingelt von lauter Deutschen, weil sie keinen direkten Zugang zum Meer, zu den Alpen und zum Ausland haben und daher auch keinen Kontakt zur Freiheit.“

Man muss wissen: Als Beltz dieses sagte, erstreckte sich entlang der östlichen Grenze Hessens noch die Deutsche Demokratische Republik, die dort einen Schutzwall aus Zäunen und Minen errichtet hatte und so den Hessinnen und Hessen den Kontakt zur Freiheit nahezu unmöglich gemacht hatte.

In andere Richtungen wäre der theoretisch zwar denkbar gewesen, doch dort lauerten schon Fremdlinge aus Schwaben, Ostwestfalen, der Pfalz oder dem Rheinland. Hatte man die überwunden, wurde der Übertritt ins wahre Ausland durch Schikanen wie die Pflicht zum Herzeigen von Ausweisen oder Durchsuchungen von Kraftwagen erheblich erschwert. Zudem durfte man auf dem Rückweg nur kleinste Mengen von Wein, Branntwein und Zigaretten mit sich führen, was den Ausflug ins Ausland relativ sinnlos machte. Hessinnen und Hessen waren also arme Tröpfe.

Und wie ist das heute? Anders. Der Übergang etwa nach Thüringen wäre theoretisch zwar denkbar, empfiehlt sich aber nicht – besonders für Menschen, denen die arische Abstammung nicht ins Gesicht geschrieben steht oder deren sexuelle Orientierung nicht den drüben üblichen Gepflogenheiten entspricht.

Von daher wäre über den Wiederaufbau eines faschistischen Schutzwalls durchaus nachzudenken. In fast alle anderen Himmelsrichtungen dürfen Deutsche mittlerweile ohne Herzeigen einer Kennkarte ausreisen und auf dem Rückweg auch Genüsslichkeiten in nahezu unbegrenzter Menge mitbringen. Man nennt dies „Errungenschaften des gemeinsamen Europa“. Und es gilt nicht für die Schweiz. Doch das ist ein anderes Thema.

Mit alledem soll es bald vorbei sein – zumindest wenn es nach den Visionen eines hessischen Provinzfürsten namens Boris Rhein geht. Der forderte dieser Tage aus Angst vor… (wovor eigentlich, Rhein?), sagen wir mal, aus Angst vor der AfD eine Wiedereinführung der Grenzkontrollen. Bravo, Boris. Deutschland den Deutschen! Wir sind das Volk!

So geht das also. Die Braunen bekämpfen, indem man ihnen in den Hintern kriecht. Kein Wunder, dass nun so manche wie einst der Beltz nachts wachliegen… Was bleibt, ist ein Funken der Hoffnung – die Grünen. Und siehe da, in einer spontanen Wallung früheren Geistes muckte deren Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir auf und nannte Rheins Forderung „grundfalsch“. Das ist grundrichtig, werter Tarek. Bleibt standhaft, Grüne! Dann hätte diese Koalition in Hessen endlich mal was Gutes.

Michael Herl ist Theatermacher und Autor.