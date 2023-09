Antisemitismus in Deutschland: Der Schwamm bröckelt

Von: Anetta Kahane

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, hier bei einem Auftritt am Keferloher Sonntag. © Frederick Mersi/dpa

Üble Judenwitze gab es an Schulen der DDR wie in der Bundesrepublik. Man kann erwarten, dass Hubert Aiwanger, der Bub von einst, heute etwas Erwachsenes dazu sagt. Die FR-Kolumne von Anetta Kahane.

Als ich in Ost-Berlin geboren wurde, war der Krieg erst neun Jahre her. Das war fast noch Gegenwart – wie wenn ich heute an das Jahr 2014 denke.

Die Straßen Berlins sahen noch immer aus wie ein Boxer, dem man alle Zähne ausgeschlagen hat. Die Häuserzeilen hatten mehr Lücken als Gebäude. Kurz vor meiner Einschulung wurde die Mauer gebaut, die diesen kaputten Zustand der Stadt und ihrer Menschen zu konservieren schien.

Als ich in die Schule ging, war der Osten Deutschlands kollektiv antifaschistisch. In der DDR schien es, als hätte es vorher nichts gegeben. Bis heute fällt mir das in Gesprächen oder Texten Ostdeutscher auf. Ein „Davor“ existiert hier nicht. Da war nur die DDR und das war schwierig und reicht schon als Geschichte.

Bei Schulausflügen oder später in der Raucherecke, beim kollektiven Schunkeln zu „Schwarz-braun ist die Haselnuss“ wurden diese Judenwitze erzählt. Sie hatten alle etwas mit Asche und Schornsteinen zu tun oder mit einer Ferienfahrt nach Auschwitz. Die Leute erzählten das, weil sie wussten, dass ich Jüdin bin, oder weil sie es nicht wussten und sie es eben lustig fanden. Schenkelklopf und Hö-Hö. Pioniertuch oder FDJ-Hemd haben sie daran nicht gehindert. Es ging beides. Schwamm drüber. Schweigen. Dieser alte Schwamm, ganz abgewetzt vom Draufpacken und bröckelnd, löst sich langsam auf.

Das bayerische Flugblatt der Brüder Aiwanger wirkt sehr elaboriert und provokativ. Aschenwitze geordnet und ausformuliert oder nur dahergepoltert gehören wohl zu jeder Generation in jeder Himmelsrichtung dieses kaputten Landes.

Nur stellt sich hier die Frage: Was machen die Leute, wenn der Schwamm abgerissen wird? Wenn sie entsetzlich finden, was sie sehen, wenn sie streiten, ob der Bub von einst heute büßen soll, gehört das zu einem demokratischen Deutschland einfach dazu. Wenn sie erwarten, dass dieser Bub von einst heute etwas Erwachsenes dazu sagt, und sich empören, wenn der es nicht zustande bringt, dann ist es doch in Ordnung. Es ist das Mindeste, was jede Generation hier durchmachen muss, solange über solche Witze gelacht wird.

Was aber, wenn der stellvertretende Ministerpräsident Aiwanger nicht erwachsen reagiert, nicht souverän überzeugt, dass der Inhalt jenes Flugblatts ihm heute die Scham ins Geseicht treibt? Was, wenn er aggressiver darauf reagiert, dass es bekannt wurde, als auf dessen Inhalt? Was, wenn der bayerische Ministerpräsident und das politische Milieu drumrum mit rechten Wählerstimmen kokettieren, die sowohl das Flugblatt als auch die mickrige Erklärung Aiwangers feiern? Und was, wenn das der Grund ist, weshalb dieser Ministerpräsident den Hubert Aiwanger nicht entlässt?

Die Freien Wähler würden eine Entlassung Aiwangers „selbstverständlich“ mit Koalitonsbruch rächen. Es ist ja nicht irgendeine Partei, sie sind wirklich so drauf. Deshalb darf Aiwanger nun bleiben. Und damit Deutschland nicht „in einem schlechten Licht dasteht“, wie einige Politiker jetzt ängstlich sagen und der Ministerpräsident Söder das gut versteht, verlangt er von Aiwanger tätige Reue. Wie sieht die aus? Na klar: Aiwanger muss jetzt wohl mit den Juden reden. Die Armen! Das ist auch eine Variante des deutschen „Schwamm drüber“.

Anetta Kahane war Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung.