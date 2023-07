Anschluss legen!

Wenn der französische Präsident Emmanuel Macron einen Vorschlag zum Sender Arte machen wollte, wäre es nicht leicht für ihn, sie hierzulande unterzubringen. (ara/Ludovic Marin/afp) © AFP

Außenstehenden fällt es im hiesigen Föderalismus oft schwer, für eine Idee die richtige Adresse zu finden.

Bekannt ist das berühmteste Zitat des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger. Der hat mal gesagt, Europa habe keine Telefonnummer. Wenn der Präsident in Washington etwas Dringendes besprechen wolle, wisse er nicht, wo er anrufen könne.

Das ist bis heute so, aber es gibt ähnliche Erfahrungen auch innerhalb Europas, sogar in dessen deutsch-französischer Herzkammer, doppelt bitter in Zeiten rechtspopulistischer Infragestellung. Man stelle sich vor, der Präsident in Paris hätte eine kulturpolitische Idee, etwa hinsichtlich des Vorzeigesenders Arte. Zwischen französischem Befehlszentralismus und deutscher föderaler Bräsigkeit klaffen dann Welten.

Wem auf politischer Ebene sollte er die Idee erzählen? Bundespräsident und Kanzler sind nicht zuständig, siehe Föderalismus. Somit Außen- und Kulturstaatsministerin auch nicht. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beäugen einander mit Misstrauen, sobald es um etwas geht. Die Intendantinnen und Intendanten der Sender sind chronisch unsortiert.

Nun ist gar nicht sicher, ob der Präsident überhaupt eine diskutable Idee hat. Erst vor einem Jahr hat er die französische Arte-Finanzierung von Beiträgen auf Steuern umgestellt. Seitdem ist der Pariser Euroanteil von der Parlamentsmehrheit abhängig, in Deutschland undenkbar. Dass Emmanuel Macron dazu vorher jemanden in Berlin hätte anrufen wollen, ist nicht überliefert.

Vielleicht hat er bald eine weitere Idee, eine gewisse Geschäftigkeit diesbezüglich ist spürbar. Schon weil in allen Finanzfragen die französische Denkweise mit der öffentlich-rechtlichen Verfasstheit in Deutschland nur schwer vereinbar bleibt. Umso mehr lockt dann das übliche Spiel nach dem Prinzip: Niemand zuständig auf deutscher Seite.

Nun repräsentiert Arte stets das Gute im Öffentlich-Rechtlichen, wird bei Kritik am System gerne ausgenommen. Ein Kanal wie geschaffen zum Nukleus eines europäischen Senders, der den Kontinent kulturell zusammenführt. Wenn auch der Wertschätzung nicht die Zahlungsbereitschaft entspricht. Die in die Defensive gedrängten deutschen Anstalten denken gerade rundweg zuerst an sich selbst. Doch wer Arte entwickeln will, muss irgendwoher Geld besorgen. Auch da: kaum ein Anschluss. Selbst wenn jede Idee aus Paris also einfach abzuwehren ist, ergibt sich deutscherseits sofort die nächste Frage: Wie sonst soll es gehen, aus dem Sender endlich mehr zu machen?

Immerhin ist klar: Die Deutschen hätten eine Telefonnummer in Paris. Sie könnten Macron anrufen und selbst einen Vorschlag machen, etwa wie der Sender zum Zentrum einer europäischen Netzplattform werden könnte, die den US-Streaming- anbietern endlich Qualitätskonkurrenz macht. Wovon lange geredet wird, ohne dass auch nur ansatzweise klar wäre, wer es bezahlen wollte.

Ein schönes, ein großes europäisches Thema jetzt, nahe an den Europawahlen? Leider nein. Selbst das Macron-Dilemma, keine deutsche Nummer zu finden, fällt eher in die Kategorie Phantomschmerz. Denn wer auch immer sich unter einer solchen Nummer melden würde, müsste dem Franzosen die triste Wahrheit sagen: Die deutsche Rundfunkpolitik ist dank der FDP und der CDU-Angst vor der AfD derart handlungsunfähig geworden, dass auch die besten Ideen nichts bewegen.

Dies zu ändern, müsste zunächst mal im Zentrum jeder deutschen Idee stehen. Erst dann würde im verschachtelten Kulturföderalismus, frei nach Kissinger, ein Anschluss für die Nachbarn funktionieren. Jemand mit Anspruch und Einsatz gegen das ewige Rumdümpeln: systemwidrig eigentlich, nötig trotzdem.

Richard Meng ist Chefredakteur der Zeitschrift Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte und Kuratoriumsvorsitzender der Karl-Gerold-Stiftung.