Angriff auf die Sicherheitszone

Von: Petra Kohse

Ein Einbruch hat Folgen. Er beeinträchtigt das Lebensgefühl und beunruhigt die ganze Nachbarschaft.

In unser Haus wurde eingebrochen. Genauer: In eine Wohnung des Mietshauses, in dem auch ich lebe. Nicht schön. Der Einbrecher oder die Einbrecherin ist nachts, vermutlich zwischen zwei und drei Uhr, an allen Wohnungstüren vorbei in den obersten Stock geschlichen und hat dort die Tür eingetreten. Dass man das nicht hört! „Ach, das ist nicht schwer, das knirscht nur, das kriegen Sie auch hin“, sagte ein Beamter später zu der jungen Frau, die mit ihrer Mutter auf dem gleichen Stock gegenüber wohnt.

Die beiden hatten an dem Abend Gäste, die letzten gingen gegen zwei Uhr. Dass in diesen Räumen dann die Lichter ausgeknipst wurden, muss jemand beobachtet, dass die Etagennachbarn verreist waren, gewusst haben. Und dann ist derjenige oder diejenige rein ins Haus, die Treppen rauf, hat unterwegs vielleicht Schnarchen gehört, bestimmt hat unser Kater gemaunzt, als jemand vorbeiging – wie fühlt man sich da wohl als einbrechende Person? Panzerknackermaske auf, Sack auf dem Rücken, Ohren zu und weiter?

Etwa 180 Einbrüche finden Tag für Tag in Deutschland statt, Sonn- und Feiertage mitgerechnet (Zahlen nach Statista für 2022). Wobei es da enorme Unterschiede gibt: 23 000 erfasste Einbrüche jährlich in Nordrhein-Westfalen, 850 in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin liegt mit 6000 Fällen so dazwischen. Was NRW aber noch lange nicht zur Hauptstadt des Verbrechens macht, denn relativ zur Bevölkerungszahl führt Bremen die Einbruchsstatistik an, gefolgt von Berlin.

Bei der Aufklärung sind die Ersten dann umstandslos die Letzten, nach Bremen werden in Berlin am zweitwenigsten Einbrüche aufgeklärt, nur 8,6 Prozent, das ist gerade mal jeder zwölfte Fall, bundesweit ist es jeder sechste, man fragt sich, was in Bremen und Berlin die Henne ist und was das Ei. Sachsen indessen versteht keinen Spaß, wenn es um Wohnungseinbrüche geht, da wird jeder dritte Einbruch aufgeklärt.

Unser Einbrecher hat die untere Hälfte einer Holzkassettentür durchbrochen, die sich dahinter befindliche Holzplatte weggedrückt, sich ins Wohnungsinnere gezwängt, ein paar Schränkchen durchwühlt, Computer und Musikinstrumente stehen lassen, die Schleichtiersammlung der dort wohnenden Tochter auch, und scheint ohne Beute wieder abgezogen zu sein. Wurde die Aktion gestört? Wovon sollte sich jemand stören lassen, der es in den Adlerhorst eines Mietshauses geschafft hat? Flucht würde ja nur umso gewisser in die Arme der Störenden führen. War das Ganze eine Erkundung? Eine Mutprobe? Für die betroffene Familie ist es ein Angriff und für uns Nachbarinnen und Nachbarn auch. Die Sicherheitszone wurde verletzt.

Wobei das nicht der erste Einbruch im Haus ist. Nach dem letzten vor einigen Jahren zog die erschütterte Mieterin aus, alle anderen ließen Stangenschlösser anbringen, die Anzahl brachte einen schönen Rabatt. Das Stangenschloss half in diesem Fall nicht. Auch in unsere Wohnung wurde schon einmal eingebrochen, vor unserer Zeit, seither ist die Tür von innen mit einer Metallplatte gesichert, ich denke, damit ziehen die anderen jetzt nach.

Unsere Gegend ist in den letzten Jahren recht teuer geworden. Auf jedem früheren Hundeauslauf sind, privat finanziert und also in Windeseile, vornehme Blocks mit Tiefgaragen entstanden, etliche Altbauten wurden fein renoviert. Unser Haus ist das einzige der Straße, von dem der Putz bröckelt, das noch verträgliche Mieten hat – und offenbar ein leicht zu knackendes Schloss.

Petra Kohse ist Theaterwissenschaftlerin, Kulturredakteurin, Buchautorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie.