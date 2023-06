Ampel-Koalition: Die Linie fehlt

Von: Richard Meng

Es muss doch möglich sein, scholzig-stoisch auch mal die größere Richtung zu benennen – und nicht nur den nächsten Schritt.

Es täte dem Land nicht schlecht, wenn bei der Ampel wieder ein gemeinsamer Anspruch deutlich würde. Die Kolumne.

Liebe Ampelkoalition, habt ihr wirklich gemerkt, worauf es jetzt ankommt? Ja, auch auf mehr Geräuschlosigkeit und Einigungswillen, statt sich immer wieder zu verhaspeln. Aber im Kern fehlt etwas anderes: Es ist eine erkennbare gemeinsame Linie verloren gegangen, um die herum sich Menschen scharen könnten. Auch darauf gabs im traurig-berühmten Kreis Sonneberg einen Reflex.

Mit dem Begriff Fortschritt hattet ihr begonnen. Dann kam nach Corona der Krieg und dann kamen all die Stunden der Wahrheit, wenn es um Klimaschutz und – demnächst – den Haushalt geht. Ganz Kluge haben geraten, statt Fortschritt lieber Transformation zu sagen. Damit niemand denkt, es gehe nur um die Weiterentwicklung des Bestehenden. Aber in die Transformationsfalle seid ihr dann ja beim Heizungsgesetz gelaufen. Habt gedacht: Hauptsache große Veränderung. Habt aber weniger daran gedacht, ob und wie das konkret gehen kann.

Inzwischen denken nun alle drei Koalitionspartner nur an sich selbst. Wobei es die SPD da noch am leichtesten hat: Gemeinsam mit entweder der FDP oder den Grünen ist sie ampelintern immer Mehrheitsfraktion. Und freut sich schon darauf, dass die Union ihren Kanzlerkandidaten Merz aufstellt, weil ab dann der amtierende Kanzler sehr viel gnädiger betrachtet werden wird.

Grüne und FDP haben tiefer gehende Probleme. Was zur Migrationspolitik europäisch ausgehandelt wurde (und nur das ist realpolitisch umsetzbar), verletzt die links-grüne Seele. Und es ist wie immer: Realpolitik verdirbt die Stimmung. Zumal bei der Hessenwahl im Herbst – von wegen konsequente Politik – der dortige Koalitionspartner ja immer noch CDU heißt. Im Osten grüne Verbotspartei, im Westen konservativ liiert? Da passt nicht mehr viel zusammen.

Bei der FDP muskeln sich die Oberen ein ums andere Mal erfolgreich auf, drehen Habecks Heizungsgesetz um, sitzen auch für die Etatfragen im entscheidenden Ressort und sind nicht wirklich unzufrieden mit ihrem Einfluss. Während die Basis aber vom Hausbesitzerverband bis zum ADAC sehr unabhängig von der realen Politik denkt: Ampel igitt. Passt also auch nicht.

Was euch da, liebe Dreierkoalition, vielleicht sogar helfen könnte, ist der Blick auf die Umfragezahlen. Die SPD könnte nur in dieser Konstellation absehbar weiter den Kanzler stellen. Die Grünen können im Bund nicht ernsthaft glauben, dass es für Schwarz-Grün reichen wird, von den Inhalten ganz zu schweigen. Und fast schon kurios ist: Niemand ist machtpolitisch im Bund so auf die Ampel angewiesen wie die FDP, genau deshalb hat sie ja sogar den Machtverlust in einigen Ländern in Kauf genommen. In jeder anderen Konstellation wäre sie wieder raus aus der Regierung, zumal wenn die CDU sich jetzt in rechter Panik gegen die Grünen aufstellt.

Liebe Ampel, wenn diese Analyse nicht total falsch ist, sind eure drei Farben nicht nur im Tagesgeschäft aufeinander angewiesen. Was nun wirklich zu der Idee führen könnte, dass es dem Land nicht schlecht täte, wenn wieder mal ein gemeinsamer Anspruch deutlich würde. Als große Überschrift, als gemeinsames Motiv. Der Kanzler hat bislang ja gute Nerven bewiesen. Da muss es dann doch möglich sein, scholzig-stoisch auch mal die größere Richtung zu benennen – und nicht nur den nächsten Schritt.

Ganz rechts gibt es welche, die so etwas ständig abliefern. Aber mit großen Negativlinien – und dieses Gift träufelt. Im Herbst ist Halbzeit und manche im Ampelkosmos sorgen sich schon, dass gegen Ende der Legislatur nicht mal mehr genügend frische Impulse im Köcher sein könnten, um damit erfolgreich Wahlkampf gegen die Populisten zu machen. Jahrelang gerödelt – und was fällt den Menschen ein? Wenn es nur Vergangenes ist, habt ihr wirklich verloren.

Richard Meng ist Chefredakteur der Zeitschrift Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte und Kuratoriumsvorsitzender der Karl-Gerold-Stiftung.