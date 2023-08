Alptraum live - wenn ein AfD-Parteitag übertragen wird

Von: Michael Herl

Teilen

Die AfD-Spitze - Bundessprecher Tino Chrupalla und Bundessprecherin Alice Weidel. © Michael Schick

Was gibt es Unerfreulicheres, als während eines AfD-Parteitags durch das Fernsehprogramm zu zappen? Die Kolumne.

Eigentlich hätte ich nie gedacht, mich einmal an alpenländischer Musik zu erfreuen. Doch von vorne. Es begann beim Parteitag der AfD in Magdeburg. Den nämlich schaute ich mir live im Fernsehen an. Besser gesagt, ich zwang mich dazu.

Zugegeben, das hat etwas Masochistisches, doch ich bilde mir ein, wissen zu müssen, wie die ticken – obwohl ich es längst weiß. Schließlich sehe ich mir immer wieder Dokumentationen über das Entstehen des Nationalsozialismus an und entdecke ständig Parallelen.

Woran Chrupalla erinnert

Jüngstes Beispiel ist die Forderung von AfD-Chef Tino Chrupalla, die Deutschen sollten zur Behebung des Fachkräftemangels mehr Kinder machen. Zur Erinnerung: 1935 gründete Heinrich Himmler den Verein „Lebensborn“, der „rassisch und erbbiologisch wertvolle“ Mütter bei der Geburt und Betreuung unehelicher Kinder unterstützen sollte.

Kein Wunder also, dass ich die Reden der Volksgenossen (ich belasse es beim Maskulinum, etwas anderes fand auf dem Parteitag auch keine Verwendung) nicht lange ertragen konnte. Spätestens als ich mir vorstellte, wie es dort zugeht, wenn die Kameras weg sind, wurde mir übel.

Ausgerechnet Roland Kaiser

In dem dringenden Bedürfnis nach Aufmunterung zappte ich weiter und fand sie in einer weiteren Liveübertragung. Ein Konzert. Roland Kaiser. In Dresden. Dass ich einmal in eine solch missliche Seelenlage geraten könnte, dass mir Roland Kaiser eine Handreichung bedeutet, hätte ich auch nie gedacht. Doch so war es. Kaiser gab in strömendem Regen Weisen von einer wohligen Welt, Zigtausende Sächsinnen und Sachsen sangen mit, die Stimmung strotzte vor sorgenfreier Friedfertigkeit.

Fast hätte ich zu schunkeln begonnen, da sah ich vor meinem geistigen Auge einen riesigen, mahnenden Zeigfinger. „Aber denk doch mal an die letzten Umfragen“, hörte ich mein inneres Ich mir leise zubrüllen – und schlagartig war es vorbei mit der Glückseligkeit. Mir war klar geworden, dass, wären nächsten Sonntag Wahlen, jeder dritte dieser ausgelassenen Menschen sein Kreuz bei der AfD machen würde. Augenblicklich schoss ich den Fernseher aus und ging zu Bett.

Es war keine gute Idee. Denn ich fiel zwar sofort in einen tiefen Schlaf, zappelte angeblich aber wie ein dicker Aal und murmelte fortwährend Unverständliches. Plötzlich jedoch, draußen dräute bereits der Morgen, schreckte ich schreiend hoch.

Trigger-Warnung!

Wovon ich geträumt hatte, wusste ich nur noch in Fragmenten, doch die waren fürchterlich genug, mir abermals das Entsetzen ins Gesicht zu schreiben. Irgendwas Erotisches hatte ich geträumt – und zwar irgendwas mit Alice Weidel! Können Träume schlimmer sein? Die vom Fernsehen wissen gar nicht, welche Gefahren die Übertragung eines AfD-Parteitags bergen kann. Ich halte eine Trigger-Warnung für angebracht.

Schuldbewusst schlich ich durch die Wohnung, machte mir einen Kaffee und schaltete in meiner Verzweiflung wieder den Fernseher an – erneut in der Hoffnung auf Seelentrost. Ich wurde fündig. Abermals in einer Livesendung. Sie zeigte verschwommene Bilder von Webcams in hohen Regionen. Zu sehen waren verwaiste Skilifts, vom Tourismus zerschundene Hänge, immer wieder Baukräne und nie Menschen. Und alles untermalt von volksmusikalischen Klängen. Zithern, Alphörner, Hackbretter. Egal. Alles besser als dieser Traum.

Michael Herl ist Autor und Theatermacher.