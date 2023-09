Alles schon mal dagewesen

Von: Michael Herl

Teilen

So wie auf der Etappe Paris-Roubaix der Tour de France sahen früher oft Straßen in europäischen Metropolen aus: verdrecktes, rutschiges Kopfsteinpflaster. Autos gab es nicht in den Citys, aber dafür tonnenweise Pferdeäpfel. © kopfstein

So manches, das angeblich neu ist, kommt bloß in einem anderen Gewand daher. Ein prüfender Blick zeigt: Früher war bei weitem nicht alles besser. Im Grunde gar nichts. Die Kolumne.

Eigentlich ist ja vieles, was viele von uns für etwas Neues halten, ein alter Hut. Auf der Suche nach Beispielen muss man gar nicht erst irgendwelche Rocksongs hernehmen, Rezepte für die Weihnachtsbäckerei oder Bademoden für Schwangere. Man kann getrost größer denken – etwa an die autofreie Innenstadt.

Es ist noch keine 130 Jahre her, da war sie normal. Dem Umweltschutz war das nicht dienlich, denn zum Beispiel in London hinterließen etwa 50 000 Kutschengäule täglich rund 500 Tonnen Mist. Gemessen an den damaligen Bevölkerungszahlen mussten demzufolge in Bielefeld täglich 63 000 Kilogramm Pferdeäpfel von den Straßen geräumt werden. Dagegen erscheinen die heute anfallenden Kaffeebecher und Pizzakartons nahezu als zu vernachlässigen. Aber immerhin, es gab so gut wie keine Autos.

Dafür waren die Innenstädte fahrradfreundlich, auch wenn verkotetes Kopfsteinpflaster ein großes fahrerisches Können erfordert. Ein Trost: Wenn man fiel, landete man weich – dank der Pferdeäpfelpolsterung.

Dem Viehzeug war noch mehr zu verdanken. Denn es gab zwar früher noch keine Wärmepumpen, doch das energetische Bauen war Standard. Jahrhundertelang wiesen Häuser eine Energieeffizienz auf, die heute vorbildlich wäre. Die Wände waren mit einem Putz aus Mist und Stroh und die Dächer mit Reet gedämmt, die Decken niedrig und die Fenster winzig und außerdem nach Süden ausgerichtet. Das alles geschah nicht aus Umweltschutzgründen, es war schlicht überlebensnotwendig. Denn die einzigen Heizquellen waren der Küchenofen und die Kühe, die im Winter im Erdgeschoss standen und Wärme abgaben. Heizen durch Energie vom Vieh – also alles schon mal dagewesen.

All das änderte sich mit dem Beginn der Industrialisierung. Die Menschen ballten sich in sogenannten „Ballungsräumen“, denn dort erhofften sie sich mehr Wohlstand und weniger Mühsal. Damit endete etwas, das zuvor jahrtausendelang üblich gewesen war, die Arbeit daheim. „Homeoffice“, im übertragenen Sinn. Die Auswirkungen dieser Landflucht sind bekannt und weltweit die gleichen. Die Städte explodierten, Wohnungen wurden rar und oftmals entstanden Slums und Elendsviertel – während ländliche Regionen ebenso verarmten. Geholfen war schließlich nur wenigen, den wohlhabenden Nutznießern in den besseren Vierteln der Städte.

Ist nun Homeoffice die Lösung? Nicht unbedingt. Heimarbeit gab es schon früher. Mitte des 20. Jahrhunderts etwa stellten Unternehmen der Schuhindustrie Frauen mit Kindern Nähmaschinen daheim auf den Küchentisch, so dass die für kargen Lohn gleichzeitig stillen, kochen, waschen – und für die Firma arbeiten konnten. Die Folge waren 20-Stunden-Tage in 7-Tage-Wochen. Das kann also nicht die Lösung sein. Es ist also wie so häufig, nämlich kommt es darauf an, was man daraus macht.

Nicht allzu glücklich scheint mir allerdings die Idee, auch Bundeswehrangehörigen ein Arbeiten zu Hause zu ermöglichen. Was machen dann die lieben Nachbarn? Schießübungen im Keller? Orientierungsmärsche durchs nächtliche Treppenhaus? Oder bitten sie den Sohnemann, sie mal an die Konsole zu lassen, weil sie rasch irgendwo auf der Welt eine Drohne abfeuern müssen? Da ist es mir doch lieber, wenn sie nachts um drei „Atemlos durch die Nacht“ grölen.

Michael Herl ist Theatermacher und Autor.