AfD setzt Höhenflug fort: Wer hat Schuld?

Von: Anetta Kahane

Es ist gut, dass der Aufstieg der AfD wahrgenommen wird. Zumal nicht mehr nur der Osten betroffen ist. Aber was ist zu tun? Die Kolumne.

Wer ist schuld am AfD-Hoch? Diese Frage beschäftigt die Menschen in Medien und Politik. Was für ein Spektakel! Für die CDU ist es das Gendern, sie folgt dem Trump’schen Stil. Für andere die/der Heizungsraub, Inflation, Migration und Subvention oder die grüne Diktatur. Die Ostdeutschen leiden unter Stigmatisierung und Pauschalisierung; alle denken, sie seien rechts; und deshalb sind die Ostdeutschen gezwungen, die AfD zu wählen!

Und die Westdeutschen? Sie können nicht ertragen, dass nach 16 Jahren der Merkel’schen Ruhe nun offene Konflikte in der Politik zu spüren sind. Den einen geht alles nicht weit genug, den anderen geht es zu schnell. Übrigens bin ich höchstpersönlich auch schuld, wie ich verschiedentlich lesen durfte. Denn abgesehen vom „großen Austausch“, den die Juden seit langem planen, will ich neuerdings auch die AfD verbieten lassen.

Es ist gut, dass jetzt der Aufstieg der AfD wahrgenommen wird

Und da kommen wir doch gleich zum eigentlichen Thema. Es ist gut, dass jetzt der Aufstieg der sogenannten Alternative für Deutschland (AfD) wahrgenommen wird. Zumal nicht mehr nur der Osten betroffen ist. Der Osten wird auch hier nicht wirklich ernst genommen. Das ändert nur leider gar nichts für die Ostdeutschen.

Doch nun sind die Zahlen auch im Westen hochgegangen. Es scheint also „wirklich“ ein Problem zu geben. Um dem nachzugehen, würde ich vorschlagen, die Fragen anders zu stellen. Denn was außer Vorwürfen und großen und kleineren Instrumentalisierungen kann dabei herauskommen? Würden sich die Fragenden wirklich erschrecken, gäbe es auch eine Antwort. Aber wie soll das gehen in dieser schwierigen Zeit zwischen Krieg und Klimakrise, zwischen Inflation und Migration?

Wie die paradoxe Frage lauten sollte: Was kann man tun, um die AfD noch mal richtig zu pushen?

Die paradoxe Frage sollte also lauten: Was kann man tun, um die AfD noch mal richtig zu pushen? Hier eine kleine Auswahl: Um die Menschen der AfD zuzutreiben, könnte man bundesweit dafür sorgen, dass Verwaltung und Bürokratie noch komplizierter werden. Trotz Chaos sollten sich Bürgerinnen und Bürger immer als Bittsteller fühlen. Bis auf „nicht deutsch gelesene“ Menschen. Die müssen grundlos extra schikaniert werden, besonders von der Polizei.

Alle Institutionen sollten sich darauf konzentrieren, keine Chancen für Eingewanderte zu eröffnen. Das Bildungssystem insgesamt muss dringend weiter verkommen. Und das Ideal für Deutschland sollte sich an den 1950er Jahren orientieren, ohne „Ausländer“ und diese lästigen Frauenthemen. Emanzipation und gar Feminismus bringen nur Ärger. Das Gleiche gilt für queere Minderheiten.

Umgekehrt sollten die verschiedenen Minderheitengruppen stets nur ihre eigene Stimme präsentieren, ihre Rechte fordern und jeder anderen Person untersagen, ihr Themengebiet zu betreten. Horrorszenarien statt Gestaltungsideen müssen Grundlage jeder Kommunikation durch Politik und Medien sein. Als Regierung politische Versprechen zu brechen und nichts dazu zu sagen, kommt hier ebenfalls gut – siehe der unsägliche „Asylkompromiss“.

Nazis und Nationalsozialismus zu verharmlosen, ist ein Muss im Alltag. Und vor denen einzuknicken, egal wo, gehört ebenfalls auf die Liste. Und schließlich muss jetzt unbedingt ein Verbot der AfD diskutiert werden. Also nur weiter so!

Und was kommt am Ende dabei raus? Bloß nicht selbstreflektiert sein, denn schuld sind immer die anderen!

Anetta Kahane war Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung.