Menschenhass der AfD: Es war nie „alles wieder gut“ - Haltet jetzt dagegen!

Kolumne

Von Hadija Haruna-Oelker schließen

Wer sich Menschenhass anschließt, ist daran beteiligt. Mit Blick auf die AfD muss es nun heißen: Dagegenhalten. Die Kolumne.

Wollt ihr das wirklich? Das rufe ich all denen zu, die glauben, dass es diesem Land mit mehr Macht für die AfD besser geht. Die glauben, dass sie damit gute Menschen bleiben. Aber wer sich Menschenhass anschließt, ist daran beteiligt.

Ich schreibe diese Zeilen mit Erschrecken, Wut und mit viel Gefühl im Körper, weil er die Gefahr spürt. Es ist eine andere Zeit als 1933, aber es wird nicht besser für uns, wenn sich nichts ändert. Und was Björn Höcke, rechtsextrem und Chef der Thüringer AfD, in einem MDR-Interview jetzt wieder erklärt hat, sendet eine klare Botschaft.

AfD-Menschenfeind Höcke schämt sich nicht für nationalsozialistische Sprachwahl

Höcke will abschaffen. „Gleichschalten.“ Er wiegt sich in Sicherheit. Er schämt sich nicht für eine nationalsozialistische Sprachwahl und Richtung, die er propagiert. Er erklärt, dass er die Schulen befreien will von der „Ideologie“ der Inklusion im Bildungsbereich. Also dass er den gemeinsamen Unterricht von nichtbehinderten und behinderten Kindern verbieten will und Konzepte zur Gendergleichstellung gleich mit.

Erwartbar, dass man jetzt die Rufe von Tabubruch und Angriff auf die Menschenwürde hört. Denn ja, Inklusion ist ein Menschenrecht. Aber was jetzt? Nachdem einem Menschenfeind erneut die Bühne geboten wurde und ein Interviewer wieder unterirdisch das Gespräch mit einem Rechten geführt hat. Wenn schon mit ihnen geredet werden muss, dann wenigstens kritisch. Das wäre das Mindeste.

Inklusion an den Schulen: Was sich Höcke wünscht, ist längst Realität

Zynisch lässt sich jetzt nur kommentieren, dass das, was Höcke sich wünscht, längst Realität ist. Weil das Menschenrecht, das er abschaffen will, gar nicht umgesetzt wird. Laut taz-Journalist Ralf Pauli ist die Quote der behinderten Kinder und Jugendlichen, die die Länder vom regulären Bildungssystem ausschließen, so hoch wie vor zwanzig Jahren. Es sind mehrere Hunderttausend Schüler*innen, die immer noch an Förderschulen unterrichtet werden, weil es an Ressourcen und dem Willen der Länder mangelt, um Schulen für alle zu bauen und Konzepte, die funktionieren, umzusetzen. Und das, obwohl Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention bereits 2009 gezeichnet hat und sich alle Schulgesetze darauf beziehen.

Fast könnte man Höcke für den doppelten Skandal danken, weil sich auch im Netz offenbart, wie viele Menschen sich eine Gleichstellung ebenfalls nicht wünschen. Das ist der Status quo. Schlimm ist es sich vorzustellen, wie die AfD mit behinderten Menschen umgehen würde, falls sie je in die Regierungsverantwortung kommt.

AfD könnte stärkste Kraft in Thüringen werden: Jetzt heißt es dagegenhalten

Ab jetzt werde ich nicht mehr schreiben, dass sich der Konsens verschiebt, sich etwas anbahnt. Das passiert schon so lange. Gedenken wir jetzt der rund 300.000 behinderten und kranken Menschen, die während des Nationalsozialismus ermordet wurden. Sprechen wir darüber, dass ein gesellschaftliches Schweigen über dieser Geschichte liegt, die endlich aus-, neu und zeitgemäß erzählt werden sollte. Es gibt keinen „Schlussstrich“. Es war nie alles wieder gut. Die Folgen der fehlenden Aufarbeitung stecken in unserem System und in der Abwehr von Menschen, die sich für eine Demokratie der Gleichberechtigten einsetzen.

„Es gibt auf dem politischen Tanzparkett einen neuen rechts links Wendeschritt mit klein großer Drehung nach rechts“, schrieb die Schwarze Dichterin May Ayim 1997. Heute ist es denkbar, dass die AfD bei den anstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg so stark wird, dass sie die Regierungsmacht erlangt. In Thüringen steht sie laut einer Umfrage bei etwa 34 Prozent, wäre mit Abstand stärkste Kraft im Landtag, und Höcke will Ministerpräsident werden. Jetzt heißt es dagegenhalten. Für die Freiheit.

Hadija Haruna-Oelker ist Politikwissenschaftlerin, Autorin und Moderatorin.