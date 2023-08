Fußball-WM der Frauen: Julian Reichelt erträgt es einfach nicht

Von: Moritz Post

Julian Reichelt, gefeuerter Bild-Chefredakteur und nun Meinungsmacher auf Yotube. (Archivbild) © Norbert Schmidt/Imago

Julian Reichelt, die Speerspitze des Machismo des deutschen Boulevard-Journalismus, hat mit Frauenfußball zu kämpfen. Die FR-Kolumne.

Frankfurt - Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Kolumbien und über zehn Millionen Menschen schauen zu. Und damit vier Millionen Zuschauer:innen mehr als noch im Monat davor. Was macht den Unterschied? Dass bei ersterem Ereignis die deutschen Fußball-Frauen das Publikum vor die Fernsehgeräte gelockt haben. Und das – im Gegensatz zur Partie der Männer im Juni – zu der eher ungünstigen Anstoßzeit um 11:30 Uhr.

Das Einschalten hat sich gelohnt! Eine spannende und kampfbetonte Partie im Rahmen der aktuell laufenden Frauen-WM in Australien und Neuseeland, in der die deutschen Frauen mit einem Strafstoß kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielen. Doch das Spiel bleibt spannend und den Kolumbianerinnen gelingt in der letzten Minute der Nachspielzeit noch das viel umjubelte Siegtor zum 2:1. Sport-Kommentator:innen würden von „Fußballdramatik bis zur letzten Minute“ sprechen.

Reichelts Agenda zeichnet sich durch Frauenhass aus

Doch ein solcher Spielverlauf passt nicht in das Weltbild des ehemaligen BILD-Chefredakteurs Julian Reichelt. Der äußerte sich nach dem deutlichen Auftaktsieg der deutschen Auswahl gegen Marokko (6:0) auf seinem Twitter-Account unter anderem so: „Was heißt: ‚Das Spiel hätte auch anders ausgehen können‘?“ Das, so Reichelt, habe er in einem Beitrag des Deutschlandfunks gehört. „Die verarschen dich einfach! War tot langweilig!“ Für ihn steht fest: „Interessiert keine Sau! Es ist einfach absurd, was uns da erzählt wird.“ Er lacht hämisch dabei.

Ja, es gibt mit Sicherheit Fußballspiele, die enger ausgehen. Doch was Julian Reichelt hier betreibt ist keine Kritik am oftmals sogar wirklich kritikwürdigen Sportjournalismus. Stattdessen ist es Ausdruck der Agenda seines Meinungsformats „Achtung, Reichelt!“, das auf dem rechtspopulistischen Medium Nius erscheint. Eine Agenda, die sich durch Misogynie (zu deutsch: Frauenhass) auszeichnet.

Denn Julian Reichelt erwähnt entscheidende Punkte nicht: Zum einen ist es nichts unübliches, dass die Auftaktspiele als Standortbestimmung für die Teams nach der Vorbereitung auf das Turnier angesehen werden. Manche stark eingeschätzten Mannschaften enttäuschen, schwächere überraschen. Zum anderen findet die Weltmeisterschaft der Frauen in diesem Jahr erstmals wie bei den Männern mit 32 Teams statt. Die Erweiterung des Teilnehmerfeldes (seit 1998) hat auch bei den Herren immer wieder dazu geführt, dass einzelne Spiele sehr deutlich ausgegangen sind. Und zuletzt verschweigt Reichelt, dass der Großteil der anderen Partien des 1. Spieltages der Frauen-WM durchaus knapp ausgegangen. Wie bei den Weltmeisterschaften der Herren eben auch.

Julian Reichelt: Speerspitze des Machismo des deutschen Boulevard-Journalismus

Was möchte Julian Reichelt mit seinem verkürzten Kommentar also ausdrücken? An erster Stelle, dass er Frauen-Fußball und die mediale Aufmerksamkeit für das diesjährige Großereignis verachtet. Ebenso wie er generell Frauen verachtet. Reichelt, die Speerspitze des Machismo des deutschen Boulevard-Journalismus, erträgt nicht, dass dem Frauenfußball eine ehrliche, breite Aufmerksamkeit zuteil wird. Denn dort werden von den Mannschaften Werte wie Empathie, Fairness und Spaß am Spiel ganz selbstverständlich vorgelebt.

Doch diese Werte passen nicht in die Welt des Julian Reichelts und nicht zu seinem Bild vom Fußball als Sportart, in der echte Männer die Muskeln zeigen, Schweiß fließt und die Kameras vom Testosteronrausch verzerrte Grimassen einfangen. Unerträglich muss es für seine fragile Männlichkeit sein, dass der Erfolg der deutschen Frauen-Fußballerinnen auf einmal weibliche Idole entstehen lässt, die Kinder für den Fußball begeistern können. Ein Junge mit einer Fußballerin als Idol? Fußball-Deutschland tut das gut - und wird zur Normalität. Auch wenn sich Julian Reichelt in seinem rechtspopulistischen Kanal weiter aufregt. (Moritz Post)