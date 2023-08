Balkonien statt Urlaub im Qualm: Touristen müssen umdenken

Von: Joachim Wille

Diese Beiden mussten wegen der Waldbrände in Kanada ihre Häuser verlassen und wohnen vorerst in einem Wohnwagen. Mitverantwortlich dafür ist der Klimawandel, der vieles verändert - auch den Tourismus. (Darryl Dyck/The Canadian Press /dpa) © dpa

Waldbrände und Hitzewelle: Die Klimakrise schlägt auch in den „schönsten Wochen im Jahr“ zu – und wird den Tourismus verändern. Ein Leitartikel.

Griechenland und Kanada sind beliebte Urlaubsländer der Deutschen. In das Mittelmeerland, das für Sonne satt, Badefreuden und Gastfreundschaft steht, Ouzo inclusive, fahren pro Jahr über mehr als zwei Millionen. Bei dem Traumziel in Nordamerika, wo unzählige Naturwunder von magischen Nordlichtern bis zum Grizzlybären und kosmopolitische Großstädte locken, sind es über 400.000.

Doch in diesen beiden Ländern spielen sich in diesem Jahr ökologische Dramen ab, die signalisieren: Auch das Urlaub-Machen wird sich, wie vieles andere in unserem Leben, ändern. Die Klimakrise schlägt nicht nur im Alltag zu, sondern auch in den „schönsten Wochen im Jahr“.

Waldbrand in Griechenland: Die Klimakrise macht vor Touristen nicht halt

Griechenland erlebt, nach den Bränden auf Rhodos im Juli, derzeit ein Feuerinferno historischen Ausmaßes. Einheimische und Tourist:innen wachten des morgens in einer Art Vorhölle auf, mit verqualmter, diesiger Luft, noch viele Kilometer von den Bränden entfernt spürbar. Zeitweise sollen 80 Prozent des Landes von Rauchwolken bedeckt gewesen sein.

Auch in Kanada ist die Lage dramatisch, auch hier wüten so viele Feuer wie nie bisher, und zwar seit Monaten. In Kanada spielen die dadurch auch für die Touristinnen und Touristen ausgelösten Probleme zwar eine geringere Rolle als in Griechenland. Der Tourismus ist hier mit unter zwei Prozent der Wirtschaftsleistung nicht so bedeutsam wie in dem Mittelmeerland, wo er alleine knapp ein Drittel bringt. Trotzdem dürfte 2023 auch in Kanada für die Branche einen Einschnitt bedeuten.

Das, was in den beiden Ländern geschieht, wirft ein Schlaglicht auf die Veränderungen, die auf Reisende und die Tourismus-Länder zukommt. Bisher haben die schon länger spürbaren Folgen der Umwelt- und Klimakrise kaum etwas am Reiseverhalten verändert. Flugscham ist gering ausgeprägt, vor allem nicht nach den Corona-Lockdowns.

Klimabericht der EU mit düsterem Szenario: Erderwärmung von drei bis vier Grad prognostiziert

Doch womöglich steuern wir auf einen Kipppunkt zu. Ein Klimabericht der EU vom Juli prognostiziert etwa, bei einer globalen Erwärmung von drei bis vier Grad – das entspricht dem gegenwärtigen Trend – würden die „europäischen Tourismuslandschaften umgekrempelt“. Die südlichen Länder der Union verlieren danach in den nächsten Jahrzehnten mindestens zehn Prozent ihrer Sommertourist:innen, nördlichere Länder bis hinauf nach Skandinavien hingegen legen um bis zu 15 Prozent zu.

Die neuesten Entwicklungen, siehe Griechenland, lassen aber zweifeln, ob es so abgeht. Denn das wäre ja halbwegs glimpflich. Zwar sagen Tourismusforschende, auch starke Hitze wirke auf Süd-Urlaubenden grundsätzlich nicht abschreckend. Motto: „Preis schlägt Hitze“.

Doch Umfragen lassen erkennen, dass die Menschen angesichts immer neuer Rekord-Temperaturen und Waldbrand-Serien, regional unterbrochen von Flutkatastrophen, umzudenken beginnen. Laut der „European Travel Commission“, der Dachorganisation europäischer Tourismus-Organisationen und -Behörden, ist die Zahl der Menschen, die zwischen Juni und November nach Südeuropa reisen möchten, gegenüber dem Vorjahr bereits um zehn Prozent gesunken.

Natürlich wird der Tourismus am Mittelmeer (und in Kanada) in absehbarer Zeit nicht verschwinden. Länder wie Griechenland versuchen, die Urlauberströme stärker in Frühjahr und Herbst zu lenken, und Reiseanbieter reagieren auf diesen Trend, in dem sie die Buchungszeiten für Pauschalreisen ausdehnen. Ob das gelingt, wird sich zeigen.

Wenn aber zutrifft, was die Staatspräsidenten und -präsidentinnen von Griechenland, Italien, Kroatien, Malta, Portugal und Slowenien in einer Reaktion zu den historischen Hitzewellen dieses Sommers formulierten, ist fraglich, ob das funktioniert. „Die extremen Naturphänomene zerstören unsere Ökosysteme und bedrohen unser tägliches Leben, unsere Lebensweise.“

Wenn sich so viel verändert, wird eine bloße Verlegung der Reisezeiten nicht ausreichen, zumindest nicht auf Dauer. Man denke dabei nur an die Klimaszenarien, die eine Ausbreitung der Wüste von Nordafrika in die Mittelmeerländer hinein prognostizieren.

Hitzewelle am Mittelmeer: Deutsche Urlauber müssen sich umstellen

Auch die Urlauber:innen, gerade die Mittelmeer-Fans aus Deutschland, werden sich umgewöhnen müssen. Dass das so einfach geht, wie die aktuellen Schlagzeilen nahelegen, ist zweifelhaft. „Skandinavien statt Kreta“ wird da empfohlen, „Reykjavik statt Rimini“ oder „Ostsee statt Mittelmeer“.

Schon aus Kapazitätsgründen, und weil auch sonst manches nicht passt. Oder wer glaubt, dass die Ziele im Norden ihre Küsten mit Bettenburgen à la Spanien und mit Ballermann-Kneipen zubauen wollen, um die vielen Millionen Erholungssuchenden unterzubringen, die die schönsten Wochen des Jahres bisher im Süden verbrachten und verbringen? Was „Overtourism“ bedeutet, ist dort ja nicht unbekannt.

Wahrscheinlich wird deshalb für viele „Balkonien“ und der Urlaub in deutschen Landen eine Alternative sein müssen. Was übrigens, wie viele, die es probiert haben, wissen, nicht schlecht sein muss. Zumal es die enormen CO2-Mengen von Flugreisen einspart, die gerade dem Süden besonders einheizen.