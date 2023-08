Kein Wort zum Genozid

Von: Jan Emendörfer

Dass Aserbaidschan zum Erdgaslieferanten des Westens geworden ist, sollte diesen nicht von einer Kritik am Vorgehen gegen Armenien abhalten. Der Kommentar.

In seinem jüngst veröffentlichten Bericht „Genozid gegen die Armenier 2023?“ prangert der Ex-Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs, Luis Moreno Ocampo, an, dass Aserbaidschan Hunger als Waffe gegen die armenische Bevölkerung in der Exklave Berg-Karabach einsetzt. Ocampo spricht von einem „laufenden Genozid“ und stellt das Geschehen damit in den Kontext des Völkermordes an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915.

Berlin gibt sich angesichts dessen erstaunlich schmallippig. Offenbar will man es sich nicht mit Aserbaidschan verscherzen, das als Ersatz für Russland nun Erdgas nach Westen pumpt. Wenigstens beweist der CDU-Europapolitiker Michael Gahler etwas Rückgrat, indem er den „unsäglichen Druck auf die notleidende armenische Bevölkerung“ anprangerte und den Verzicht auf Gas aus Baku zumindest anregt.

Dass Berlin darauf reagiert, ist nicht anzunehmen. Aber mit dem Grünen Jürgen Trittin hatte in der Vergangenheit zumindest auch ein Ampelpolitiker gewarnt, Bakus neue Rolle als Energielieferant dürfe nicht zur Leisetreterei in Brüssel führen. Bericht Seite 7