Neue Wege im Journalismus

Von: Stephan Hebel

„Wer Journalisten tötet, tötet nicht die Wahrheit“, steht auf dem Transparent vorn. Die Demonstration in Tijuana richtet sich gegen die Gewalt gegen Medienschaffende, die nirgendwo lebensgefährlicher ist als in Mexiko. © AFP

Wer bei uns mit Recht Kritik an den Medien übt, sollte über die ökonomischen Strukturen und Alternativen dazu nachdenken, statt sich in Verschwörungstheorien zu ergehen.

1Eine mexikanische Menschenrechts-Anwältin und Publizistin; die Gründerin eines ägyptischen Nachrichtenportals; eine junge Russin im Exil, Redakteurin einer unabhängigen Internet-Zeitung; eine regierungskritische ungarische Journalistin: Was haben sie gemeinsam, was nicht? Mitte Mai werden sich diese vier Frauen – Alejandra Ancheita, Lina Attalah, Ekaterina Martynova und Veronika Munk – in Frankfurt begegnen. Bei der „Global Assembly“ zum 175. Jahrestag der Nationalversammlung in der Paulskirche werden sie Gelegenheit haben, ihre Erfahrungen auszutauschen. Grund genug, an dieser Stelle auf den Tag der Pressefreiheit zurückzukommen.

Gemeinsam haben die vier Journalistinnen auf jeden Fall eins: Sie bringen erheblichen Mut auf, um das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung zu verteidigen. Aber ein Blick auf die Situation in ihren Herkunftsländern zeigt auch Unterschiede: Unabhängiger Journalismus, ein unverzichtbarer Energieträger demokratischer Öffentlichkeit, ist nicht nur unter offen autoritären Regimen bedroht. Auch wo offene Repression nicht stattfindet, sind die Medien nicht automatisch vor dem Verlust ihrer Rolle als Triebkräfte des demokratischen Diskurses geschützt. Das gilt auch für Deutschland, um das hier schon kurz vorwegzunehmen.

Die Formen der Bedrohung von Pressefreiheit sind sehr unterschiedlich. Sie lassen sich grob in vier Kategorien einteilen.

Die erste Kategorie ist die offen betriebene, systematische Bekämpfung des unabhängigen Journalismus durch autoritäre Regime: „Antiterrorgesetze“, die abweichende Meinungen gezielt unter Verdacht stellen, Medienschließungen unter fadenscheinigen Vorwänden, willkürliche Verhaftungen. Ägypten, wo Lina Attalah die Internetzeitung „Mada Masr“ mitgegründet hat, kann dafür ebenso als Beispiel gelten wie Russland, wo „Doxa“ einst unter Beteiligung von Ekaterina Martynova als studentisches Online-Medium entstand – beide Medien haben den Verfolgungsdruck bereits selbst erfahren.

Für die zweite Kategorie steht am ehesten Mexiko, wo Alejandra Ancheita der Menschenrechtsorganisation „Prodesc“ vorsteht und kritische Analysen publiziert. Dort gibt es offiziell Pressefreiheit und sogar ein Gesetz, das Journalistinnen und Journalisten vor Verfolgung schützen soll. In der Realität aber ist die Lebensgefahr für Medienschaffende größer als irgendwo sonst. Die Justiz verweigert oft die Arbeit, es herrsche eine „grassierende Straflosigkeit“, so Pedro Cárdenas von der internationalen Nichtregierungsorganisation „Article 19“ kürzlich in der FR. Nicht selten komme es zu einem „besorgniserregenden Zusammenschluss, wenn Regierungsvertreter als Auftraggeber und kriminelle Gruppen als Ausführende agieren“.

In Kategorie Nummer drei lässt sich das einordnen, was Veronika Munk in Ungarn erlebt. Dort hat Premierminister Viktor Orbán den Großteil der Medien zu willfährigen Werbeagenturen für seine Politik gemacht. Nicht durch Einschüchterung und Gewalt, sondern mit den Mitteln des Kapitalismus im Gewand seiner „illiberalen Demokratie“: Die meisten Medien stehen heute unter der Kontrolle reicher Geschäftsleute, die Orbán nahestehen. Das Nachrichtenportal „Index.hu“, wo auch Veronika Munk arbeitete, wurde an einen solchen Geschäftsmann verkauft, der Chefredakteur gefeuert. Mit etwa 80 Kolleginnen und Kollegen von „Index“, darunter Munk, gründete er per Crowdfunding die unabhängige Website „Telex.hu“, die bis heute den Orbán-Medien Paroli bietet.

Die Serie Unser Autor Stephan Hebel gehört im Auftrag der FR dem Initiativkreis an, der die im Text erwähnte „Global Assembly für Menschenrechte, Demokratie und globale Gerechtigkeit“ zum 175. Jahrestag der Nationalversammlung in der Paulskirche organisiert. Zu dem Treffen vom 14. bis 17. Mai werden 45 Aktivistinnen und Aktivisten aus 40 Ländern zusammenkommen. Sie wollen darüber diskutieren, wie trotz zunehmender autoritärer Tendenzen in der Welt die Grund- und Menschenrechte verteidigt und womöglich ausgebaut werden können. Die Versammlung ist aus der Überzeugung entstanden, dass die Frage nach Demokratie und Menschenrechten, um die 1848 auf nationaler und europäischer Ebene gerungen wurde, in Zeiten der Globalisierung nur transnational diskutiert werden kann. Die Idee der „Global Assembly“ stammt von der Initiative „Der utopische Raum“, einer Kooperation der Stiftung Medico international, des Instituts für Sozialforschung und der FR. Aktiv beteiligt sind außerdem Brot für die Welt, Medico, Misereor, Reporter ohne Grenzen, die Friedrich-Ebert-, die Heinrich-Böll- und die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die Evangelische Akademie Frankfurt ist Gastgeberin für die dreitägige Klausur, die auf die Eröffnung folgt. Gefördert wird das Ganze von der Stadt Frankfurt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie der Bundeszentrale für politische Bildung. Eine Fortsetzung mit regionalen Aktivitäten und einer weiteren, größeren Versammlung im März 2024 ist geplant. Der öffentliche Auftakt findet auf Einladung der Stadt Frankfurt am Sonntag, 14. Mai um 18 Uhr in der Paulskirche statt. Dort werden die Teilnehmer:innen begrüßt, die sich mit Themen wie Frauen- und Minderheitenrechten, Ökologie und Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit oder Meinungsfreiheit beschäftigen. Außerdem gibt es eine Diskussion zwischen dem Schriftsteller Navid Kermani und der Sozialanthropologin Shalini Randeria über Fragen globaler Demokratie, dazu Musik von Mitgliedern des Ensemble Modern. Die Moderation übernimmt FR-Autorin Bascha Mika. Anmeldung bis spätestens 10. Mai per Mail unter protokoll@stadt-frankfurt.de

Aber der skrupellose Ungar ist auch in Europa leider nicht allein, die gefährliche Konzentration von Meinungsmacht in mehr oder weniger regierungsfreundlichen Händen gibt es auch anderswo. In Frankreich, schrieb „Reporter ohne Grenzen“ 2022, „gehören viele Medien Unternehmer:innen mit verzweigten Geschäftsinteressen, was Anreize für Einflussnahme schafft“. Darunter Multimilliardär Bernard Arnault, eng verbunden mit der Familie von Präsident Emmanuel Macron.

Ein zunehmend auftretender Spezialfall der Einflussnahme ökonomischer Interessen ist „Slapp“. Das Kunstwort steht für den Versuch von Unternehmen oder auch staatlichen Stellen, kritische Berichterstattung zu behindern. Es steht für „Strategic Lawsuits against Public Participation“, also strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung. „Den Kläger:innen“, erläutert das Münchner Umweltinstitut, „geht es nicht in erster Linie darum, vor Gericht Recht zu bekommen, sondern Kritiker:innen mundtot zu machen. Betroffene werden mit haltlosen Klagen überzogen, die ihre finanziellen und zeitlichen Ressourcen erschöpfen und sie psychologisch zermürben sollen.“

Auch die vierte und letzte Kategorie hat mit wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun, und da dürfen wir uns auch in Deutschland an die eigene Nase fassen. Medien, vor allem die gedruckten, sind hierzulande und anderswo bekanntlich als privatwirtschaftliche Unternehmen organisiert. Das mag man als Garantie für die Unabhängigkeit von staatlichem Einfluss feiern (lässt man Kategorie Nummer drei mal außer Acht). Aber stellt es etwa keine Abhängigkeit dar, wenn die Ausstattung mit journalistischer Kompetenz vom kapitalistischen Primat der Gewinn-Erwirtschaftung abhängt? Ist etwa weniger abhängig, wer ohne die Anzeigen großer Unternehmen kaum überleben kann?

Das heißt nicht, dass Journalistinnen und Journalisten willig denjenigen nach dem Munde schreiben, die sie bezahlen. Aber dass unter dem Druck betriebswirtschaftlicher Erfordernisse ideale Bedingungen für intensive Recherchen oder fundierte Analysen herrschen, würde wohl kaum jemand behaupten. Und richtig ist auch, dass unter schlechten Arbeitsbedingungen die Gefahr wächst, von denjenigen gesellschaftlichen Gruppen beeinflusst zu werden, die über das Kleingeld für eine große PR-Abteilung verfügen. Wer bei uns mit Recht Kritik an den Medien übt, sollte also über die ökonomischen Strukturen und Alternativen dazu nachdenken – etwa Stiftungsmodelle –, statt sich in Verschwörungstheorien über die bösen, im Dienste geheimer Mächte stehenden Journalist:innen zu ergehen.

Die mutigen Kolleginnen, die sich bei der „Global Assembly“ über ihre Erfahrungen austauschen werden, dürften froh sein, dies in einem geschützten Raum ohne staatliche Repression tun zu können. Ein Grund, die Verhältnisse bei uns zu idealisieren, ist das noch lange nicht.