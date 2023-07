Israel stürzt ins Chaos - doch das ist erst der Anfang

Von: Maria Sterkl

Die Regierung Netanjahu hat das Land mit ihrer Justizreform in die größte Krise seit Gründung des Staates gestürzt. Und das ist wohl erst der Anfang. Der Leitartikel.

Jerusalem - In nur sieben Monaten seit ihrem Antritt hat es Israels Regierung geschafft, das Land in die tiefste Krise seit der Staatsgründung zu stürzen. Am Montag hat die rechts-religiöse Koalition unter Benjamin Netanjahu der einzig wirksamen Kontrollinstanz, die es in Israels Demokratie gibt, die ersten Fesseln angelegt, indem sie die Kompetenzen des Obersten Gerichtshof beschränkt hat. Es ist damit zu rechnen, dass weitere Schritte folgen werden, um die Regierung der Kontrolle durch die Justiz zu entziehen. Die Koalition macht kein Geheimnis aus ihren Plänen.

Man muss erst gar nicht auf den Inhalt der verheerenden Verfassungsänderung eingehen, die trotz massiven Widerstands im Parlament sowie auf der Straße und einzig und allein mit den Stimmen der Koalition beschlossen wurde. Es reicht schon, sich anzusehen, auf welche Weise der Prozess vonstattenging.

Menschen demonstrieren in Jerusalem gegen die Justizreform. © dpa

Chaos in Israel: Massendemonstrationen in mehreren Städten

Obwohl diese angebliche Reform die Qualität von Verwaltungsentscheidungen massiv zu verschlechtern droht und somit alle betrifft, die in Israel leben oder mit Israel kooperieren, hat Netanjahus Regierung keinerlei Willen gezeigt, einen breiten Konsens herbeizuführen – weder im Inland, noch mit seinen Verbündeten in der Welt.

Zwar hatte es Gespräche mit der Opposition gegeben. Diese Verhandlungen waren jedoch stets von der klaren Botschaft geprägt, dass man von dem grundsätzlichen Ziel, die Justiz zu entmachten, ganz bestimmt nicht abweichen werde. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Opposition diesen Scheinverhandlungen den Rücken kehren musste.

Netanjahu in der Kritik: Justizreform stürzt Israel in Chaos

Wenn man sich schon im Parlament nicht zu einem Kompromiss hinleiten ließ, so hätte die Regierung wenigstens dem Protest der Straße, der Hightech-Unternehmen, der Ärztinnen und Ärzte und allen voran der Reservist:innen Gehör schenken müssen. Das Gegenteil war der Fall.

Obwohl inzwischen rund 12.000 Reservist:innen erklärt haben, der Armee nicht mehr zur Verfügung zu stehen, tat die Regierung so, als ginge sie das nichts an. Obgleich der Protest bereits solche Ausmaße annimmt, dass die militärische Stärke Israels unter Zweifel steht, lehnte es Netanjahu trotz massiven Drängens ab, den Generalstabschef im Vorfeld des brisanten Parlamentsvotums zu treffen.

Massendemonstrationen in Israel nach Justizreform: Netanjahu ohne Lösung

Was er bei diesem Treffen wohl zu hören bekommen hätte: Sensible militärische Einsätze, die auf Eliteeinheiten angewiesen sind, könnten bereits jetzt gefährdet sein. Längerfristig werden womöglich auch weniger komplexe Operationen der israelischen Streitkräfte beeinträchtigt werden.

Das kann einem Regierungschef mit einem Minimum an Verantwortungsbewusstsein nicht egal sein. Netanjahu hingegen zuckte mit den Schultern. Viel dringender als Israels Staatssicherheit schien ihm das Wohlergehen seiner Koalition zu sein. Es reichte schon, dass ein rechtsextremer, mehrfach verurteilter Minister mit dem Austritt aus der Koalition drohte, sollte die Justizreform nicht durchs Parlament gepresst werden. Schon das war genug, um mit dieser grundlegenden Verfassungsänderung die Zukunft des gesamten Landes aufs Spiel zu setzen – und letztlich auch der ganzen Region.

Video: Neue Proteste nach Knesset-Votum zu Justizreform - Kritik aus den USA

Wer in den vergangenen Monaten miterlebt hat, wie leichtfertig Netanjahus Regierung höchst folgenschwere Entscheidungen trifft, muss sich fragen, wozu diese Koalition wohl noch fähig sein wird. Rote Linien sind in diesem Kabinett aus Parteien, die jeweils vor allem den Partikularinteressen ihres Wählersegments verpflichtet sind, kaum erkennbar.

Da der Staat Israel keinen Verfassungstext und keinen Grundrechtskatalog hat, sind derartige Schranken auch gesetzlich nicht geformt. Jetzt, da der Oberste Gerichtshof nicht einmal mehr willkürliche Entscheidungen der Behörden korrigieren kann, muss man mit dem Schlimmsten rechnen. Europa und die USA dürfen sich keine Illusionen darüber machen, dass Israel das Land ist, das sie kannten. Wer die Aussage, dass Israels Sicherheit Staatsräson sei, wirklich ernst meint, kann nicht umhin, sich dieser Tatsache zu stellen.