Irrweg Zinswende

Gastbeitrag

Von Rudolf Hickel schließen

Die Rückkehr zur Inflationsrate von zwei Prozent sollte nicht das zentrale Ziel der EZB bleiben. Ihre Geldpolitik wirkt als Zukunftsbremse.

Kurz nach dem 25-jährigen Bestehen der Europäischen Zentralbank (EZB) fällt das Urteil über deren aktuelle Zinswende bitter aus: Durch die monomane Fixierung auf die Rückkehr zur Zielinflationsrate von zwei Prozent wird die Geldpolitik den Herausforderungen durch die aktuellen Mehrfachkrisen nicht gerecht.

Die EZB gesteht dieses Versagen selbst mit ihrem jüngsten Bericht zur Finanzstabilität ein. Die Deutsche Bundesbank versieht ihre Pressemitteilung mit dem Titel: „Aussichten für die Finanzstabilität weiterhin fragil“.

Im Widerspruch dazu offenbart der Rückblick auf ein Vierteljahrhundert EZB durchaus eine Erfolgsstory zur Euro-Währung. Immer wieder ist es gelungen, die Inflationserwartungen zu bändigen. Die Euro-Währung wird auch weltweit akzeptiert. Mitte 2022 lag sie mit einem Anteil von knapp 20 Prozent an den weltweiten Devisenreserven nach dem US-Dollar auf Platz zwei.

Zur Erfolgsstory beigetragen hat auch der Wille, im Falle einer schweren Bedrohung des gesamten Europäischen Währungssystems mutig spektakuläre Interventionen einzusetzen. Als weltweit die Finanzmärkte auf den Exit vor allem angeschlagener Mitgliedstaaten wie Griechenland und am Ende auf den Totalzusammenbruch des Euro-Systems spekulierten, sprach Mario Draghi auf der Global-Investment-Konferenz in London sein berühmtes Machtwort: „Whatever it takes“.

Im Mittelpunkt stand der massenhafte Aufkauf von öffentlichen und unternehmerischen Wertpapieren über den Sekundärmarkt. Der EZB fehlt heute der Mut, außerhalb der traditionellen Bahnen mit der Geldpolitik die Mehrfachkrisen und die neuen Triebkräfte der Inflation ins Visier zu nehmen. Dabei zeigt sich: Je tiefer sich die Mehrfachkrisen samt Inflation verfestigen und je größer die investiven Herausforderungen durch Dekarbonisierung, gebremste Globalisierung und Digitalisierung Druck auslösen, desto so sturer reduziert die EZB ihre Geldpolitik auf die Primitivkausalität des Monetarismus nach Milton Friedman.

Danach treibt überschüssige Nachfrage, unterstützt durch expansive Geldpolitik, durch den Staat sowie die „gierigen“ Gewerkschaften die Inflation voran. Weiterhin scheint zu gelten: Wenn die Zinswende die Inflation nicht massiv reduziert, dann muss nicht die Therapie geändert, sondern die Dosierung disziplinierender Geldpolitik erhöht werden. Dabei ist der Rückgang der Inflationsrate seit Beginn des Jahres auf vorläufig 6,1 Prozent im Mai nicht die Folge der harten Geldpolitik, sondern sinkender Energiepreise und vor allem staatlicher Entlastungsmaßnahmen (Gas-/Strompreisbremse).

Die Europäische Zentralbank ist gut beraten, endlich das Versagen und die Kollateralschäden ihrer Zinswende ernst zu nehmen. Das sind die geringen Erfolge gegen die Inflation und die anhaltend zähe Wachstumsschwäche mit dem Dauerrisiko Rezession. Darüber hinaus belastet die Hochzinspolitik die Finanzierung von Investitionen in den dringlichen ökologischen Umbau und die Digitalisierung. Die derzeitige Geldpolitik entpuppt sich als Zukunftsbremse. Hinzu kommt die Belastung der Finanzstabilität vor allem über die Banken, die durch die Zinswende bei Bedarf an Liquidität abgewertete Staatsanleihen verkaufen müssen (Beispiel Silicon Valley Bank).

Wann untersucht die EZB endlich das sich deutlich verändernde Inflationsregime? Wann werden die Machtlosigkeit der Geldpolitik gegen die importierten Energiepreise, die Preistreiberei durch monopolistische Unternehmensmacht sowie die massiven Spekulationsgeschäfte zugegeben? Vom Eingeständnis, gegen die monopolistische Preissetzungsmacht sei die Geldpolitik hilflos, ist nichts zu hören. Da fehlt dann auch die Forderung nach einer scharfen Wettbewerbspolitik als Voraussetzung einer erfolgreichen Geldpolitik.

Aber auch der politisch gewollte ökologische Umbau von der fossilen zur grünen Wirtschaft verändert massiv die relativen Preise, beispielsweise durch extrem hohe Rohstoffpreise. Schließlich wird die künftig höhere Normalinflationsrate durch neue Megarisiken steigen: die geopolitischen Machtverschiebungen auch durch Krieg sowie die gebremste Globalisierung zur Entschärfung der Lieferkettenabhängigkeiten.

Die EZB muss sich mit ihrer Geldpolitik den neuen Triebkräften der Inflation stellen. Auf dieser Basis gilt es, die seit Jahrzehnten tabuisierte Zielinflationsrate von zwei Prozent zu überprüfen. Wenn mit einer geldpolitisch anerkannten Normalinflationsrate beispielsweise künftig von drei Prozent die aktuellen Kollateralschäden vermieden, Krisen entschärft und Investitionen in die nachhaltige Zukunft gestärkt werden, dann dient dies einer zukunftsfähigen Gesellschaft und findet auch auf den Finanzmärkten Anerkennung. Mit dem Stoppen der Zinswende sollte der Einstieg in eine zukunftsfähige Geldpolitik gewagt werden.

Rudolf Hickel ist Forschungsleiter am Institut Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen