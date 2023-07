Humaner Kontrapunkt

Von: Tatjana Coerschulte

Ministerin Aminata Touré fordert zu Recht, Genitalverstümmelung als Asylgrund anzuerkennen und setzt damit einen Akzent gegen die Debatte, das Menschenrecht einzuschränken.

Man muss der schleswig-holsteinischen Ministerin Aminata Touré dankbar sein, dass sie in der oft zynisch wirkenden Debatte über Asylpolitik den Blick darauf lenkt, aus welchen Gründen Menschen Zuflucht und Schutz suchen. Ihrer Initiative, Genitalverstümmelung als Asylgrund für Frauen und Mädchen anzuerkennen, kann man nur voll zustimmen.

Körperliche Unversehrtheit ist ein universelles Menschenrecht, das Mädchen und Frauen allerdings in zahlreichen Regionen der Welt abgesprochen wird, wo ihre Genitalien beschnitten werden, oft in barbarischer Art und Weise. Frauen, die von dem Steinzeit-Ritual betroffen oder bedroht sind oder ihre Töchter davor schützen wollen, gehört Zuflucht gewährt.

Touré erinnert mit ihrem Vorschlag daran, dass es individuelle und auch geschlechtsspezifische Gründe sein können, die Menschen zur Flucht treiben. In einer Debatte, in der zuletzt der CDU-Politiker Thorsten Frei so weit ging, sogar das individuelle Recht auf Asyl zur Disposition zu stellen, ist das ein Kontrapunkt der Humanität.

