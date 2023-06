Her mit den Wohnungen

Von: Baha Kirlidokme

59 Prozent der Berliner:innen haben damals für die Enteignung privater Wohnungskonzerne gestimmt. © dpa

Die Expert:innen-Kommission hat in Berlin festgestellt: Private Wohnungskonzerne können vergesellschaftet werden. Nun muss die neue Regierung ihr Versprechen halten. Der Kommentar.

Mieter:innen, hört die Signale. Die Berliner Vergesellschaftungskommission hat ihren Abschlussbericht vorgelegt – und siehe da: Artikel 15 des Grundgesetzes darf angewandt werden. Auch wenn private Wohnungskonzerne es nicht wahrhaben wollen: Sie dürfen laut Ergebnis enteignet werden. Wahrscheinlich sogar unter dem Verkehrswert.

Jetzt muss die Berliner Koalition aus CDU und SPD ihr Versprechen einhalten und ihren Kompromiss eines Rahmengesetzes für Vergesellschaftungen verabschieden. Natürlich muss sie mit Bedacht vorgehen, das Gesetz muss vor den Verfassungsrichter:innen bestehen. Das hat in Berlin nicht immer geklappt. Aber gleichzeitig befindet sich das Land in der schwersten Wohnmarktkrise seit der Nachkriegszeit. Die Stadtregierung darf also nicht auf Zeit spielen und das Gesetz verschleppen.

Einen Auftrag hat aber auch die Vergesellschaftungs-Kampagne „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“. Sie darf sich nun nicht auf dem Ergebnis der Kommission ausruhen, sondern muss Mieter:innen weiterhin organisieren. Denn die Politik tut sich auch jetzt noch schwer damit, den vorausgegangenen Volksentscheid bedingungslos anzuerkennen.