Kein König der Herzen: Britischer Monarch Charles III.

Von: Peter Rutkowski

Die wenigsten, die in diesem Augenblick sich freuen, jubeln, prosten, salutieren oder wie auch immer dem just gekrönten Charles III. ihren Respekt zu zollen, würden sich als Monarchistinnen oder Monarchisten identifizieren. © Andreea Alexandru/dpa

King Charles III. muss vieles ändern, damit die britische Monarchie bleibt, was sie ist: Ein wichtiges Symbol.

Frankfurt – Es gibt wichtigeres. Sehr viel wichtigeres, das akut mehr Menschen existenziell betrifft: Die Rettung der Ukraine vor dem russischen Imperialismus, die evangelikale macht-, sex- und geldhungrige Hetze gegen die US-Demokratie, die nicht mehr reformierbare toxische Männlichkeit, die bis in die Details das Leben nachhaltig vergiftet, der Klimawandel, der abgewendet werden soll, wofür aber niemand Opfer bringen will.

Was ist da eine Krönung in einer konstitutionellen Monarchie? Eigentlich nichts. Und vielleicht gerade deshalb dann doch nicht komplett unwichtig. Symbole sind wichtig. Nicht die Girlanden von Union Jacks landauf, landab, nicht die Straßenfeste, die für diesen Samstag angeregt wurden, nicht die Freude an einen archaisch wirkenden Pomp, der kaum 200 Jahre alt ist.

Es geht aber sehr wohl um die geradezu kindliche Affektiertheit und unkritische Begeisterung, die viele Menschen weltweit packt, wenn an diesem Samstag von einem Balkon in Buckingham Palace ein zahnig lächelnder alter Herr der Welt zuwinken wird.

Die wenigsten, die in diesem Augenblick sich freuen, jubeln, prosten, salutieren oder wie auch immer dem just gekrönten Charles III. ihren Respekt zu zollen, würden sich als Monarchistinnen oder Monarchisten identifizieren. Jüngsten Erhebungen nach sind das nicht mal zehn Prozent.

Die wenigsten wüssten überhaupt, was das politisch konkret sein soll. Denn Monarchie – nur um das an einer Stelle mal klipp und klar zu konstatieren – ist von der Geschichte der Zivilisationen überholt worden.

Von den nicht ganz 200 Nationen dieser Erde sind gerade mal noch 43 Monarchien und davon nur sechs absolutistische, in denen das gekrönte Haupt das Leben seiner Untertanen en détail bestimmen kann. 42 jener 43 fallen kaum je sonderlich auf, jene sechs Willkürherrschaften sind ein Problem, das wir auf obige Liste drängender Herausforderungen noch irgendwo dazu schreiben sollten. Es bleibt die britische Monarchie.

Die ist die einzige, für diese Welt noch relevante Monarchie. Und es ist schon erfreulich, dass das zuvorderst an zwei Frauen liegt – meinen ungeteilten Respekt vor Ihren Lebensleistungen, Eure Majestäten: Königin Victoria (1837 bis 1901) und Königin Elizabeth II. (1952 bis 2022).

Britische Königinnen Victoria und Elizabeth II. mit langen Herrschaftszeiten

Durch ihre extrem langen Herrschaftszeiten haben sie einer sich rapide verändernden Welt das Gefühl von Kontinuität und also Stabilität beschert. Wohlgemerkt: Die vielen desaströsen Entwicklungen des 19. und 20. Jahrhunderts wurden dann immer noch von Männern angestoßen, durchgesetzt - und meistens in die Grütze geritten.

Mit 74 Jahren und einer reichen sowie auch kontroversen öffentlichen Karriere bereits hinter sich übernimmt nun Charles Windsor die Aufgabe seiner näheren Vorfahren, einen ruhenden Pol zu geben auf dem durch Gier und Inkompetenz ständig Schiffbruch erleidenden Staatspott „Britannia“. Das ist nie falsch – dumm nur, dass gerade das jetzt nicht gebraucht wird.

Die Eckpunkte der Problematik: In Großbritannien und im Commonwealth sehen nur wenige in Charles die potenziell überparteiliche und transnationale Integrationsfigur, vielen ist er herzlich egal. Das Familienunternehmen Windsor prosperiert und es stellt sich die Frage, ob dieser auch mit historischem Unrecht erkaufte Geschäftserfolg nicht an die zurückgegeben gehört, die ihn ermöglicht haben. Und schließlich ist ein 74-jähriger Monarch auch nur ein Kind seiner Zeit – und Charles‘ Zeit waren die 80er und 90er Jahre.

Charles wird kaum ein „König der Herzen“ der Welt werden, wie das seine Mutter souverän – und auch kalt kalkulierend – konnte. Dafür wirkt er zu klassisch herrisch, ist er zu sehr der auch mal unmodische Individualist, den die Vorstellungen seiner Umgebung nicht wirklich scheren. Er weiß zu gut, dass in den Jahrzehnten als scheinbar ewiger Thronfolger er eine einmalige Rolle innehatte, die ihn zeitlebens von den Menschen entfernte.

Krönungszeremonie von Charles III. zeitgleich mit „Big Help Out Initiative“

Aber diese vermeintlichen Schwächen können Charles‘ Stärke werden: Die Krönungszeremonie deutet bereits daraufhin, da sie noch einmal in Dauer, Umfang und Kosten reduziert wurde. Den wohltätigen Organisationen, denen Charles und seine Frau Camilla als Gallionsfiguren dienen, wird Respekt gezollt – was 1953 bei Elizabeth II. in Ermangelung einer organisierten Zivilgesellschaft noch undenkbar war.

Und mit der sehr ungelenk betitelten „Big Help Out Initiative“, die am Montag zur Feier der Krönung landesweit startet, wird an die selbstlose Größe der Menschen in Großbritannien gerührt, die sie in Zeiten der Not zum Beispiel für alle Welt immer wieder bewiesen haben.

An diesem 8. Mai sollen die Menschen nach Möglichkeit caritativ, sozial oder kommunal helfen. Eine Stunde, einen Tag, vielleicht sogar dauerhaft. Es ist schwer vorstellbar, dass Charles der Idiosynkratische nicht auch irgendwie da Hand anlegen wird. Es wäre ein sehr gutes, sehr zeitgemäßes Symbol seiner Herrschaft.